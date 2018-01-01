Владимир и Смерть

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Безликий48 Просмотров: 18 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:12 by

Мой дед - хирург с 30-летним стажем. Зовут его Владимир. Он многое на своей работе повидал. Много людей с того света повытаскивал. Говорил, что работа изнуряющая. По несколько часов проводить около кушетки больного, в компании медсестры и скальпеля. Когда он вышел на пенсию, я катался к нему по выходным. Хороший человек. Мой дед и был за здоровый образ жизни, но по выходным любил навернуть дешевого пива. Вот и я приехал к нему, да не с пустыми руками. Сели. Выпиваем, анекдоты травим, истории из жизни рассказываем. И знаете... Одна история мне запомнилась. Далее я приведу все от его лица.Знаешь, я тут историю вспомнил. Ну, как историю. Случай да, жутковатый немного. Короче, дорогой. 90-ые годы были. Я домой вернулся. Чаек заварил и в кресло прыгнул. Телевизор включил. И тут чувствую, ощущение такое, будто у меня лицо онемело. А руки не могу поднять. Я запаниковал. Думаю, мол: "Что происходит?". И тут в глазах потемнело. Я сдвинуться пытаюсь, а не могу. Будто в меня десять гирь 70-ти килограммовых запихали. А потом - все! Черным-черно. Но тут вдруг глаза сами открылись. Я оглядываюсь, все как обычно. Могу шевелиться. Встаю, оборачиваюсь - и тут я понял тогда, что значит "волосы зашевелились на всем теле".На кресле сидел, точнее, полулежал я. Я сам же лежал на кресле, пуская слюни. Я стою и от ужаса не могу пошевелиться. Слышу - дверь сзади заскрипела. Я туда посмотрел, а там дверь открыта настежь, а на пороге девушка стоит. Девушка-красавица. Глаза карие, волосы черные, а кожа бледная-бледная. Сама в платье белое облачена, как мне показалось - в свадебное.И тут она заговорила.- Что, Владимир. Чего такой испуганный?Я стою, боюсь. Но уверенным тоном спросил.- Гражданочка. Вы кто? И что вы делаете у меня дома?А девушка лишь ухмыльнулась и сказала.- Я та, у кого ты всех тех людей за ручку увел из моих рук.И тут я понимаю, что передо мной сама Смерть стоит. Не та старуха с косой, а сама красота. Страшная красота.- Что ты хочешь, мразина белая? - спросил я ее, а она мне руку свою тянет и говорит.- Пора тебе, Владимир.- Нет! Еще не пора! - кричу я. - У меня еще вся жизнь впереди! Внука понянчить, дочку от тяжелого перелома вылечить надо! С женой всю жизнь прожить! Рано мне еще умирать, гадина! Не пойду я с тобой!Та руку отпустила и помрачнела. Вся она как будто посерела. Стоит. Смотрит на меня. Глазами карими блестит. Так минуты 2 прошло. Затем она говорит мне.- Ну, Владимир. Ты как упорно тех людей спасал, так и сейчас - упорно со мной идти не хочешь. Но ты не подумай, что я недовольна тем, что они до сих пор живы. Наоборот. Ты - хороший человек. И поэтому... я дам тебе второй шанс. Цени то время, которое у тебя есть. И не потрать его впустую.И тут я очнулся. На кресле. Я себе скорую вызвал. Мне врачи сказали, что у меня инсульт был. И что удивило их, что я до сих пор жил. И вот. Сейчас я сижу с тобой. Ничем не болел за всю жизнь. Ее совету следую. Знаешь, я после этого в мистику стал верить. Даже пошел в церковь и исповедовался. Крестик ношу деревянный. Перед сном за всех вас молюсь. Хоть она и красивая была, но боюсь я ее до сих пор как огня. Но если она придет снова, я тогда возьмусь за ее руку.Последние слова его истории заставили меня дернуться. Я ему говорю, мол:- Нет, дед, даже не думай об этом.Но а он лишь только посмеялся, сказал, что у него вся жизнь впереди и чокнулся со мной кружкой с пивом.Но а вам скажу лишь одно: "Цените те минуты, которые у вас есть, и не потратьте их впустую".Автор - Владислав.

Ключевые слова: Хирург инсульт Смерть сон

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