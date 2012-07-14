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Истории из жизни

Ночь после поминок

История эта произошла еще 90-е годы в небольшом поселке. Там проживала пожилая пара - Иван Филиппович и Надежда Александровна, доживали свой век, взрослая дочь с мужем и детьми жили в городе, навещая стариков по выходным - все как обычно, а потом мужа постигло горе. Надежда Александровна недолго проболела и умерла.

Съехались, как водится, родные и близкие. Когда прошли девять дней, дочь Катя предложила отцу переехать к ним в город - квартира большая, места всем хватит, ни к чему ему куковать одному в доме. Но Иван Филиппович вежливо отказался. То ли не захотел уже менять что-то в своей жизни, то ли не хотел стеснять семью дочери, трудно сказать. Дочь вздохнула и вернулась в город. Силой ведь не увезешь отца к себе, успокаивало то, что мужик еще крепкий, горе, конечно, подкосило, но держится еще. И хорошо, что дома есть телефон, на связи будут.

На сороковины собрались лишь самые близкие да еще несколько соседей, с которыми супруги общались с молодых лет. Посидели, помянули покойницу. В тот вечер Катя осталась ночевать у отца - гости засиделись, а время позднее, возвращаться пусть и на своей машине поздним зимним вечером не хотелось, да еще и в тот день была метель, дороги основательно замело.

Молодая женщина заперла в сарае на ночь кур. И уже шла к дому, как услышала за углом родительского дома какой-то шорох, словно кто-то ходил по заснеженному саду. Сначала Катя испугалась, затем удивилась - на часах было девять вечера, по меркам поселка - почти ночь. В такое время и такое время года большинство жителей поселка сидит дома у телевизоров или уже спят, кому придет в голову ходить по чужому саду... да еще когда на термометре "-20"?

Катя заглянула за дом, откуда раздавался тихий хруст снега, но, удивительно дело, никого не было, и снег был девственно чист.

Катя пожала плечами и ушла в дом, списав все на то, что за день устала, и ей показалось. Но на этом история не кончилась. Помыв посуду, женщина вновь услышала хруст снега от шагов за окном, и, как ей показалось, мелькнул какой-то неясный силуэт....

Женщина была не робкого десятка и решила проверить, а заодно и рассказать неизвестному визитеру, почему не стоит ходить под чужими окнами.

Прихватив фонарик и сказав отцу, что идет проверить, а заперла ли на ночь калитку, Катя вышла во двор. Она обошла весь двор и вокруг дома, но никого не увидела, даже никаких следов на снегу.

Когда она вернулась в дом, Иван Филиппович сказал дочери:

- Не ходи ты на двор, это Надя пришла за мной.

Дочь удивленно посмотрела на отца. Иван Филиппович был полковником в отставке. И ни в черта, ни в Бога не верил. Слышать от него такие речи было очень странно.

- Снилась она мне, звала с собой, а вот теперь на сороковины забрать хочет, да я и рад, Катюша, мне без нее не жизнь.

В глазах сурового военного появились слезы.

- Перестань! Вот хочешь, не хочешь, а заберу тебя в город. - Обозлилась дочь.

Ночью Катя долго не могла уснуть, ворочалась в постели и вдруг услышала отчетливо шаги по снегу возле дома. Потом кто-то поднялся на крыльцо и начал надавливать на входную дверь, словно хотел войти.

В доме было очень тихо, лишь тикали часы-ходики на стене, да слышалось бормотание во сне отца в соседней комнате, вроде он произнес что-то вроде: "Надя..."

Женщине хотелось закричать, но ее словно парализовал страх, и она мысленно молилась только о том, чтоб неизвестный визитер ушел восвояси. В какой-то момент она уснула, а когда проснулась, было уже утро.

Катя попыталась еще раз уговорить отца уехать с ней, тот обещал подумать, но Катя хорошо знала, что отец своих решений не меняет, так что оставалось взять с него лишь обещание звонить почаще.

Из поселка женщина уезжала с тяжелым сердцем, отец был грустным, но это была другая грусть, перемешанная еще с чем-то, он словно ждал, когда дочь уедет...

А через день Кате позвонила соседка и рассказала, что Иван Филиппович умер в тот же день, вечером. Когда его нашли в доме, дверь была открыта настежь, а на лице была улыбка...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29 by Olga_29Просмотров: 869Комментарии: 7
+17

Ключевые слова: Смерть шаги снег посёлок авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 13:30
0
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Комментариев: 2 235
Поставил плюс, +++++
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#2 написал: Космонасть
Сегодня, 13:39
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Комментариев: 986
Может Иван Филиппович от горя и утраты так скоропостижно скончался?
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#3 написал: Джевана
Сегодня, 14:29
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 8
А я верю этому рассказу. За дедом и правда жена пришла и его забралв. cray
Зарегистрирован: 26.05.2018
#4 написал: DRUID
Сегодня, 14:45
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Жалко деда мог бы ещё и пожить.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#5 написал: Talisha
Сегодня, 15:41
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А я вот не могу понять, почему все так цепляются за этот мир, отнюдь не лучший среди миров.Человек прожил жизнь, вырастил детей, внуков, почему ему не уйти за любимой женой? Лишь бы просто существовал здесь??
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#6 написал: npoxopova
Сегодня, 15:53
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Часто такое бывает, что старики друг за другом уходят. Неоднократно слышала
Зарегистрирован: 8.03.2018
#7 написал: Koroleffna
Сегодня, 17:59
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Комментариев: 453
Цитата: Talisha
А я вот не могу понять, почему все так цепляются за этот мир, отнюдь не лучший среди миров.Человек прожил жизнь, вырастил детей, внуков, почему ему не уйти за любимой женой? Лишь бы просто существовал здесь??

Наверное, от страха перед смертью.Многие ведь не верят ,что со смертью физического тела жизнь не прекращается.
У меня вот как то с детства такого страха не было и нет.Во мне всегда присутствовало это глубокое убеждение-смерть это не конец.... Поэтому,наверное, и страха перед ней нет))
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
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