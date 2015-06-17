"Я забираю тебя, хватит дочь нашу мучить"

Lynx Просмотров: 169 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:20 by

Расскажу про подругу. Сложная у нее жизнь, все сама, в чужом городе, отец ушел рано, а мать спилась.Приехала подруга, как обычно, на лето к нам, в ее родной город, сына к морю привезла. Сидела одной ночью, плакала, разговаривала со своим отцом покойным.Просто у нее монолог был в небо на счет того, что папа так рано ушел, мать пьет сильно, а сама подруга мыкается на чужбине, ребенок с ней по выходным, остальное время в интернате, жить негде.Плакала она и это все излагала на море, потом домой к матери поехала.Приезжает, а там картина маслом: мать по дому бегает в ужасе, говорит, мол, отец приходил. Наяву она его видела, сказал: "Я забираю тебя, хватит дочь нашу мучить".Еле мать успокоилась, а ночью ее не стало. Слышат все-таки нас те, кто Там. То ли именно близкие, то ли хранители, принимающие образ близких людей, чтобы нам понятнее и легче было, но ведь слышат.

Ключевые слова: Подруга слезы жалобы покойный отец мать смерть

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