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Истории из жизни

"Я забираю тебя, хватит дочь нашу мучить"

Расскажу про подругу. Сложная у нее жизнь, все сама, в чужом городе, отец ушел рано, а мать спилась.

Приехала подруга, как обычно, на лето к нам, в ее родной город, сына к морю привезла. Сидела одной ночью, плакала, разговаривала со своим отцом покойным.
Просто у нее монолог был в небо на счет того, что папа так рано ушел, мать пьет сильно, а сама подруга мыкается на чужбине, ребенок с ней по выходным, остальное время в интернате, жить негде.
Плакала она и это все излагала на море, потом домой к матери поехала.

Приезжает, а там картина маслом: мать по дому бегает в ужасе, говорит, мол, отец приходил. Наяву она его видела, сказал: "Я забираю тебя, хватит дочь нашу мучить".

Еле мать успокоилась, а ночью ее не стало. Слышат все-таки нас те, кто Там. То ли именно близкие, то ли хранители, принимающие образ близких людей, чтобы нам понятнее и легче было, но ведь слышат.
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Сегодня, 01:20 by LynxПросмотров: 169Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Подруга слезы жалобы покойный отец мать смерть

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Комментарии

#1 написал: BlueCat
Сегодня, 02:22
0
Онлайн
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Репутация: (116|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 539
Хороша отцова "помощь" - дочку свою, одинокую женщину с ребенком на руках, круглой сиротой оставить . Ко всем проблемам ей теперь ещё и погребением скончавшейся от беспробудной пьянки матери заниматься, хоронить неизвестно на какие шиши. Вряд ли та себе на "гробовые" откладывала. Хотя, если в будущем женщина будет сдавать освободившуюся квартиру матери, это будет ей подспорьем.

Даже не знаю, как историю оценить. Пока воздержусь, подумаю.
Зарегистрирован: 17.06.2015
 
#2 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 02:33
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (52|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 479
Мамка в ужасе......папка приходил.....помирать пора.....
Будешь в ужасе.....жить то хочется.
Прикольная история.....пожалуй поставлю+++++++++++++++

Зарегистрирован: 11.07.2017
 
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