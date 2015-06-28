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Истории из жизни

Черти

Эта история случилась давным-давно с отцом моей соседки, тот частенько рассказывал ее своим детям, а соседка пересказала мне.

Родился ее отец, звали его Николай, в начале двадцатых годов в семье путевого обходчика. Будка обходчика располагалась в середине перегона между двумя станциями, и, когда Николай пошел в школу, ему каждый день приходилось идти 14 километров по путям утром на занятия, а потом обратно. И так в любую погоду - в дождь, ветер, метель и лютые морозы. Не раз, пока шел по насыпи, видел бегущих через лес волков...

Потом отец Николая оставил службу на железной дороге и перевез семью в село. Вырос Коля парнем невысоким, но крепким, привыкшим к таким трудностям, от которых его сегодняшний хилый ровесник давно бы кони двинул... Был он активным комсомольцем, ни Бога, ни черта не боялся и ни в Бога, ни в черта не верил.
И был у Николая закадычный дружок Мишка, дружили, что называется, не разлей вода. Мишаня был сиротой, воспитывала его бабка.

Однажды Коля с Мишей собрались на танцы и договорились встретиться вечером у моста через реку. Клуба тогда в селе не было, танцы молодежь устраивала дома у тех, у кого изба была попросторнее.

И вот Николай пришел в условленное место, ждет-пождет, а Мишки нет и нет. Решил он пойти его поискать и, дойдя до дома мишкиной бабки, увидел, что окно кухни светится. Электричества тогда в селе еще и в помине не было, керосиновые лампы, большинство освещалось при помощи лучин.
Николай заглянул в окно и в ужасе отшатнулся - в слабом дрожащем свете лучины он увидел, что возле печки по полу скачут мелкие, с кошку, черти, что-то подбирают с пола и просеивают в таз.
Забыв и про друга, и про танцы, Николай помчался домой, не разбирая дороги. А проснувшись утром, решил, что все виденное ему приснилось во сне.

Вскоре Мишу и Колю призвали в армию и, как друзей и односельчан, направили в одну воинскую часть, расположенную где-то в Беларуси. А потом началась Великая Отечественная война.

Часть, в которой служили друзья, попала в окружение и долго, с боями, пыталась прорваться к своим. Не хватало практически всего, особенно еды, бойцы голодали и были смертельно измучены.
И вот однажды Михаил завел с другом разговор, что нужно сдаться в плен к немцам, иначе им не выжить.
- Ты один (Мишкина бабка уже умерла), а у меня семья - мать, отец, братья, сестры. Ты же знаешь, что будет с семьей предателя Родины! Поступай, как знаешь, а я не могу стать предателем, - сказал Николай.
И вскоре после этого разговора ночью Миша бесследно исчез. Ни живым, ни мертвым его больше никто не видел.

А отец моей соседки вырвался из окружения, прошел всю войну и живым вернулся домой, в родное село, бравым фронтовиком, с трофейным аккордеоном "Баркаролла", на котором самоучкой отлично выучился играть. Особенно он, по воспоминаниям дочери, любил исполнять танго "Брызги шампанского".

А друга Мишку и виденных в его доме чертей вспоминал до конца жизни, добавляя, что очень хотел бы узнать, жив ли друг, и как сложилась его судьба, что с ним сталось.
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Сегодня, 14:15 by LynxПросмотров: 764Комментарии: 7
+16

Ключевые слова: Друг свет черти война предатель

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Комментарии

#1 написал: Beautiful lady
Сегодня, 14:29
+4
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Комментариев: 34
У меня дед тоже чертят видел,как нибудь напишу! sunglasses
Зарегистрирован: 28.06.2015
#2 написал: DRUID
Сегодня, 15:34
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Публикаций: 6
Комментариев: 333
Мне понравилась история +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#3 написал: ПИК НИК
Сегодня, 15:43
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Какая сила воли, увидеть такое и не спросить в открытую?! Я бы не удержался, выяснил. Что посторонние личности и без регистрации в чужой избе делают? Просеивают? Работают не легально, понимаешь. Налоги не платят! Кто их пустил?!
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#4 написал: qqq666
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дружил наверное Мишка с чертями то... wink
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:12
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28 км ежедневно... Ну её к чертям енту школу. Плюс.
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#6 написал: t.eir
Сегодня, 19:13
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Я тож считаю, что надо было Мише рассказать.Мистика.
Зарегистрирован: 18.05.2018
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:33
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Комментариев: 7 423
Интересно, что же "черти" просеивали в таз... laughing +++

Цитата: Beautiful lady
У меня дед тоже чертят видел,как нибудь напишу! sunglasses

Обязательно напишите! Буду ждать вашу историю! 41 +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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