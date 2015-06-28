Черти

Lynx Просмотров: 764 Комментарии: 7 +16 Сегодня, 14:15 by

Эта история случилась давным-давно с отцом моей соседки, тот частенько рассказывал ее своим детям, а соседка пересказала мне.Родился ее отец, звали его Николай, в начале двадцатых годов в семье путевого обходчика. Будка обходчика располагалась в середине перегона между двумя станциями, и, когда Николай пошел в школу, ему каждый день приходилось идти 14 километров по путям утром на занятия, а потом обратно. И так в любую погоду - в дождь, ветер, метель и лютые морозы. Не раз, пока шел по насыпи, видел бегущих через лес волков...Потом отец Николая оставил службу на железной дороге и перевез семью в село. Вырос Коля парнем невысоким, но крепким, привыкшим к таким трудностям, от которых его сегодняшний хилый ровесник давно бы кони двинул... Был он активным комсомольцем, ни Бога, ни черта не боялся и ни в Бога, ни в черта не верил.И был у Николая закадычный дружок Мишка, дружили, что называется, не разлей вода. Мишаня был сиротой, воспитывала его бабка.Однажды Коля с Мишей собрались на танцы и договорились встретиться вечером у моста через реку. Клуба тогда в селе не было, танцы молодежь устраивала дома у тех, у кого изба была попросторнее.И вот Николай пришел в условленное место, ждет-пождет, а Мишки нет и нет. Решил он пойти его поискать и, дойдя до дома мишкиной бабки, увидел, что окно кухни светится. Электричества тогда в селе еще и в помине не было, керосиновые лампы, большинство освещалось при помощи лучин.Николай заглянул в окно и в ужасе отшатнулся - в слабом дрожащем свете лучины он увидел, что возле печки по полу скачут мелкие, с кошку, черти, что-то подбирают с пола и просеивают в таз.Забыв и про друга, и про танцы, Николай помчался домой, не разбирая дороги. А проснувшись утром, решил, что все виденное ему приснилось во сне.Вскоре Мишу и Колю призвали в армию и, как друзей и односельчан, направили в одну воинскую часть, расположенную где-то в Беларуси. А потом началась Великая Отечественная война.Часть, в которой служили друзья, попала в окружение и долго, с боями, пыталась прорваться к своим. Не хватало практически всего, особенно еды, бойцы голодали и были смертельно измучены.И вот однажды Михаил завел с другом разговор, что нужно сдаться в плен к немцам, иначе им не выжить.- Ты один (Мишкина бабка уже умерла), а у меня семья - мать, отец, братья, сестры. Ты же знаешь, что будет с семьей предателя Родины! Поступай, как знаешь, а я не могу стать предателем, - сказал Николай.И вскоре после этого разговора ночью Миша бесследно исчез. Ни живым, ни мертвым его больше никто не видел.А отец моей соседки вырвался из окружения, прошел всю войну и живым вернулся домой, в родное село, бравым фронтовиком, с трофейным аккордеоном "Баркаролла", на котором самоучкой отлично выучился играть. Особенно он, по воспоминаниям дочери, любил исполнять танго "Брызги шампанского".А друга Мишку и виденных в его доме чертей вспоминал до конца жизни, добавляя, что очень хотел бы узнать, жив ли друг, и как сложилась его судьба, что с ним сталось.

Ключевые слова: Друг свет черти война предатель

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