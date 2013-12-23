Души любимых тоже скучают

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:34

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 093 Комментарии: 10 +29 Вчера, 16:34 by

Удивительно, что я помню, как все начиналось, ведь мне тогда было всего четыре года. Вечером за ужином родители сначала шептались о чем-то, собственно, я не прислушивалась к теме разговора. А потом мама сказала:— Ирочка, а ты кого хочешь: братика или сестричку?— Конечно, братика! — не задумываясь, ответила ей.— Странно, а все девочки хотят сестричку.— Он меня защищать будет от мальчишек! Вырастет большой, а потом как задаст всем! Вы когда уже его родите? Скоро?— Так ведь детей в капусте находят, — засмеялся папа.Как они потом рассказывали: я посмотрела на родителей, словно на ненормальных, и выдала:— Дети родются! — помолчала и добавила: — И котята тоже родются! Вот! — а потом, довольная собой, утопала в комнату.А через несколько месяцев в нашем доме появился карапуз по имени Андрей: круглолицее рыженькое чудо! Все родственники умилялись и сюсюкали над ним, а он смотрел серьезно, словно не понимал, от чего такая радость. А когда подошла я, лицо малютки расплылось в улыбке.— Мой братик, мой любимый! Вы видите, он похож на солнышко? — я погладила его по щечке. — Мы с тобой будем дружить! Правда?А через минуту новоиспеченная старшая сестра распорядилась:— Чего вы все тут столпились? Идите обедать! Андрюшка спать хочет!— Он сам тебе это сказал?-Да!— Так он же разговаривать не умеет еще!— А нам и не надо разговаривать. Правда, Андрей? Мы друг друга без слов понимаем!Сколько раз потом вспоминала слова: «Мы друг друга без слов понимаем!» Совсем малышом Андрюха был огненно-рыжим. Но не дай бог кому-то во дворе приходила в голову мысль дразнить его, если я оказывалась рядом.— Рыжий, рыжий, конопатый.. — крикнул однажды соседский парнишка.— Что? — заорала я. — Он не рыжий! Он — солнечный! Еще раз услышу, ухи все пооткручиваю!Подействовало, ведь все знали: старшая сестра всегда станет на защиту любимого братика и выполнит свое обещание! Со временем у Андрея волосы потемнели, начали отливать медью:— Везет тебе, я вот мечтаю выкраситься в такой цвет, эх… Это ты специально себе такие волосы выбрал, чтобы сестра завидовала? — шутила я.Мы дружили всегда. Сначала я опекала его, потом он защищал и заботился обо мне, но долгое время я все равно чувствовала себя старшей. Все изменилось после того, как Андрюша заявил:— Поступать в институт не буду. Сначала пойду в армию.— Зачем? С золотой медалью? Ты же мечтал об университете! — удивилась я.— Каждый нормальный мужик должен отслужить!А когда брат вернулся, то стал «старшим»: моим советником, лучшим другом, ведь был самым родным человеком!Он и замуж меня выдал. Свел со своим знакомым:— Иришка, это тот человек, который выдержит твой неугомонный характер, сделает тебя счастливой! Поверь мне, я знаю! Именно Андрей нашел мне пару на всю жизнь. Ведь он очень хорошо меня знал.— Андрюха! Твой приятель не в моем вкусе! И не настаивай!— А ты присмотрись к нему… Вот увидишь — это твоя судьба!И брат оказался прав: я замужем уже много лет и ни разу не пожалела о своем выборе. Мы прекрасно чувствовали друг друга! Андрей первой мне сообщил:— Все, Иришка, женюсь! Она необыкновенная! Девушка-мечта!— Рада за тебя, рыжее солнышко, — я обняла его. — Но, прикинь, сейчас пришло в голову, что ревновать буду жутко!— Вы с ней подружитесь, Алина очень похожа на тебя, сестренка!И он снова не ошибся: мы с его невестой стали лучшими подругами.За неделю до свадьбы Андрей заехал к нам:— Пойдем на наше место? Все необходимое уже взял с собой!— Зима! Холодрыга! Замерзнем!— А мы ненадолго! Посидим на лавочке, хлопнем пару рюмашек, поболтаем — и домой!Мы часто ходили с ним в парк, в детстве просто любовались озером и природой, делились секретами, а когда Андрей пришел из армии, это стало называться: пикник для, двоих. Повзрослев, всегда брали с собой бутылочку коньяка, бутерброды с его любимой «пластмассовой колбасой, так он называл сырокопченую.В тот день заметила, что братишка какой-то мрачный.— Что-то случилось? С Алинкой поссорились? Или заболел? — обеспокоенно спросила я его.— Да сам понять не могу! Вроде бы все кругом в порядке, а сердце ноет…— Так к врачу нужно! А не спиртное хлебать! И не спорь!— Нет, оно не болит… Предчувствие странное… А коньяк? Для моих ста килограммов живого веса три рюмки — это так… во рту пополоскать, — улыбнулся он. В тот день на прощанье обнял и сказал:— Ирка, рыжий кот очень любит тебя!Помнишь мое творение?В детстве братик нарисовал открытку: солнышко, домик, дерево и здоровенный рыжий котяра. С тех пор иногда я его так дразнила.А через два дня меня сбила машина: удар, боль, темнота, кома… Врачи боролись за мою жизнь, но прогнозы были неутешительные. Правда, об этом я узнала позже. Единственное, что помнила, — грустное лицо Андрея и его слова: «Ириш­ка, все будет хорошо!» Страшное известие мне сообщили через несколько дней после того, как пришла в себя: Андрей умер. Минута в минуту, в тот момент, когда я вышла из комы…Не буду описывать всего того ужаса, который пережила. Смерть его до сих пор для всех загадка: молодой здоровый мужик не проснулся утром. Вскрытие показало, что у него остановилось сердце. На вопрос «почему?» никто не смог ответить. Мой брат не дожил один день до свадьбы… А я знала: он отдал мне свою жизнь. Никому об этом не говорила. Больно было от того, что не была на похоронах, не попрощалась с любимым братиком, не поцеловала его…Как-то утром, незадолго до годовщины со дня смерти Андрея, я проснулась, а в голове крутилась фраза из прошлого: «Пикник для двоих». Нужно сходить на кладбище. Вот нужно — и все! У меня выходной, муж в командировке, дети у бабушки, и я отправилась в путь. Зашла в магазин, купила маленькую бутылочку коньяка, любимой Андрюшкиной «пластмассовой» колбасы, булочку: пусть все будет так, как тогда! Ни одной протоптанной тропинки — все засыпано. Еле пробиралась по сугробам. Дошла до могилки. Отряхнула снег с лавочки, разложила то, что принесла с собой, потом налила в стаканчик коньяка, положила сверху хлеб с колбасой и поставила на могилку: «Это тебе, брат! Пикник-то на двоих!» И только успела сделать глоток, как услышала:— Мяу-у-у!Передо мной стоял рыжий пушистый кот.— Откуда ты здесь взялся, красавчик? — обратилась к нему.— Мяу-у-у!— Увы, не понимаю кошачьего языка! — сделала еще глоток. — Ты есть-то хочешь?Пришлось скормить рыжему всю колбасу, которую принесла с собой. Самое интересное — бутерброд, лежащий на могиле, кот не тронул! Как будто оставил его Андрею… Потом он запрыгнул на колени: мягкий, пушистый, теплый. Прижала его к себе и расплакалась, повторяя про себя: «Андрюшка, как же мне тебя не хватает! Я так по тебе скучаю!»…Зимой смеркается рано, начала cобираться домой. По своим же следам пошла к выходу, котище провожал меня до самых ворот.— Малыш, я не могу тебя забрать, у сына аллергия на шерсть, — понимая, что это ненормальна объясняла ему.Вот и калитка. С усилием приоткрыла ее, в спину раздалось:— Мяу-у-у!Я оглянулась, но рядом уже никого не было. Мне стало немного не по себе: на снегу остались только мои следы! И никаких кошачьих! А кот? Он ведь шел рядом? Куда же он подевался? Я вглядывалась в сумерки — нигде не видно кота! И тут меня осенило: это любимый рыжик, отдавший сестре свою жизнь, приходил попрощаться со мной, ведь мы не смогли этого сделать в день похорон… Души любимых на небесах тоже скучают…Автор - Ирина.

Ключевые слова: Родители карапуз Андрей рыженькое чудо кома смерть брата кот души любимых

Другие, подобные истории: