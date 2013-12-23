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Истории из жизни

Души любимых тоже скучают

Удивительно, что я помню, как все начиналось, ведь мне тогда было всего четыре года. Вечером за ужином родители сначала шептались о чем-то, собственно, я не прислушивалась к теме разговора. А потом мама сказала:

— Ирочка, а ты кого хочешь: братика или сестричку?
— Конечно, братика! — не задумываясь, ответила ей.
— Странно, а все девочки хотят сестричку.
— Он меня защищать будет от мальчишек! Вырастет большой, а потом как задаст всем! Вы когда уже его родите? Скоро?
— Так ведь детей в капусте находят, — засмеялся папа.

Как они потом рассказывали: я посмотрела на родителей, словно на ненормальных, и выдала:

— Дети родются! — помолчала и добавила: — И котята тоже родются! Вот! — а потом, довольная собой, утопала в комнату.

А через несколько месяцев в нашем доме появился карапуз по имени Андрей: круглолицее рыженькое чудо! Все родственники умилялись и сюсюкали над ним, а он смотрел серьезно, словно не понимал, от чего такая радость. А когда подошла я, лицо малютки расплылось в улыбке.

— Мой братик, мой любимый! Вы видите, он похож на солнышко? — я погладила его по щечке. — Мы с тобой будем дружить! Правда?

А через минуту новоиспеченная старшая сестра распорядилась:

— Чего вы все тут столпились? Идите обедать! Андрюшка спать хочет!
— Он сам тебе это сказал?
-Да!
— Так он же разговаривать не умеет еще!
— А нам и не надо разговаривать. Правда, Андрей? Мы друг друга без слов понимаем!

Сколько раз потом вспоминала слова: «Мы друг друга без слов понимаем!» Совсем малышом Андрюха был огненно-рыжим. Но не дай бог кому-то во дворе приходила в голову мысль дразнить его, если я оказывалась рядом.

— Рыжий, рыжий, конопатый.. — крикнул однажды соседский парнишка.
— Что? — заорала я. — Он не рыжий! Он — солнечный! Еще раз услышу, ухи все пооткручиваю!

Подействовало, ведь все знали: старшая сестра всегда станет на защиту любимого братика и выполнит свое обещание! Со временем у Андрея волосы потемнели, начали отливать медью:

— Везет тебе, я вот мечтаю выкраситься в такой цвет, эх… Это ты специально себе такие волосы выбрал, чтобы сестра завидовала? — шутила я.

Мы дружили всегда. Сначала я опекала его, потом он защищал и заботился обо мне, но долгое время я все равно чувствовала себя старшей. Все изменилось после того, как Андрюша заявил:

— Поступать в институт не буду. Сначала пойду в армию.
— Зачем? С золотой медалью? Ты же мечтал об университете! — удивилась я.
— Каждый нормальный мужик должен отслужить!

А когда брат вернулся, то стал «старшим»: моим советником, лучшим другом, ведь был самым родным человеком!

Он и замуж меня выдал. Свел со своим знакомым:

— Иришка, это тот человек, который выдержит твой неугомонный характер, сделает тебя счастливой! Поверь мне, я знаю! Именно Андрей нашел мне пару на всю жизнь. Ведь он очень хорошо меня знал.
— Андрюха! Твой приятель не в моем вкусе! И не настаивай!
— А ты присмотрись к нему… Вот увидишь — это твоя судьба!
И брат оказался прав: я замужем уже много лет и ни разу не пожалела о своем выборе. Мы прекрасно чувствовали друг друга! Андрей первой мне сообщил:
— Все, Иришка, женюсь! Она необыкновенная! Девушка-мечта!
— Рада за тебя, рыжее солнышко, — я обняла его. — Но, прикинь, сейчас пришло в голову, что ревновать буду жутко!
— Вы с ней подружитесь, Алина очень похожа на тебя, сестренка!

И он снова не ошибся: мы с его невестой стали лучшими подругами.

За неделю до свадьбы Андрей заехал к нам:

— Пойдем на наше место? Все необходимое уже взял с собой!
— Зима! Холодрыга! Замерзнем!
— А мы ненадолго! Посидим на лавочке, хлопнем пару рюмашек, поболтаем — и домой!
Мы часто ходили с ним в парк, в детстве просто любовались озером и природой, делились секретами, а когда Андрей пришел из армии, это стало называться: пикник для, двоих. Повзрослев, всегда брали с собой бутылочку коньяка, бутерброды с его любимой «пластмассовой колбасой, так он называл сырокопченую.

В тот день заметила, что братишка какой-то мрачный.

— Что-то случилось? С Алинкой поссорились? Или заболел? — обеспокоенно спросила я его.
— Да сам понять не могу! Вроде бы все кругом в порядке, а сердце ноет…
— Так к врачу нужно! А не спиртное хлебать! И не спорь!
— Нет, оно не болит… Предчувствие странное… А коньяк? Для моих ста килограммов живого веса три рюмки — это так… во рту пополоскать, — улыбнулся он. В тот день на прощанье обнял и сказал:
— Ирка, рыжий кот очень любит тебя!

Помнишь мое творение?
В детстве братик нарисовал открытку: солнышко, домик, дерево и здоровенный рыжий котяра. С тех пор иногда я его так дразнила.

А через два дня меня сбила машина: удар, боль, темнота, кома… Врачи боролись за мою жизнь, но прогнозы были неутешительные. Правда, об этом я узнала позже. Единственное, что помнила, — грустное лицо Андрея и его слова: «Ириш­ка, все будет хорошо!» Страшное известие мне сообщили через несколько дней после того, как пришла в себя: Андрей умер. Минута в минуту, в тот момент, когда я вышла из комы…

Не буду описывать всего того ужаса, который пережила. Смерть его до сих пор для всех загадка: молодой здоровый мужик не проснулся утром. Вскрытие показало, что у него остановилось сердце. На вопрос «почему?» никто не смог ответить. Мой брат не дожил один день до свадьбы… А я знала: он отдал мне свою жизнь. Никому об этом не говорила. Больно было от того, что не была на похоронах, не попрощалась с любимым братиком, не поцеловала его…

Как-то утром, незадолго до годовщины со дня смерти Андрея, я проснулась, а в голове крутилась фраза из прошлого: «Пикник для двоих». Нужно сходить на кладбище. Вот нужно — и все! У меня выходной, муж в командировке, дети у бабушки, и я отправилась в путь. Зашла в магазин, купила маленькую бутылочку коньяка, любимой Андрюшкиной «пластмассовой» колбасы, булочку: пусть все будет так, как тогда! Ни одной протоптанной тропинки — все засыпано. Еле пробиралась по сугробам. Дошла до могилки. Отряхнула снег с лавочки, разложила то, что принесла с собой, потом налила в стаканчик коньяка, положила сверху хлеб с колбасой и поставила на могилку: «Это тебе, брат! Пикник-то на двоих!» И только успела сделать глоток, как услышала:

— Мяу-у-у!

Передо мной стоял рыжий пушистый кот.

— Откуда ты здесь взялся, красавчик? — обратилась к нему.
— Мяу-у-у!
— Увы, не понимаю кошачьего языка! — сделала еще глоток. — Ты есть-то хочешь?
Пришлось скормить рыжему всю колбасу, которую принесла с собой. Самое интересное — бутерброд, лежащий на могиле, кот не тронул! Как будто оставил его Андрею… Потом он запрыгнул на колени: мягкий, пушистый, теплый. Прижала его к себе и расплакалась, повторяя про себя: «Андрюшка, как же мне тебя не хватает! Я так по тебе скучаю!»…

Зимой смеркается рано, начала cобираться домой. По своим же следам пошла к выходу, котище провожал меня до самых ворот.

— Малыш, я не могу тебя забрать, у сына аллергия на шерсть, — понимая, что это ненормальна объясняла ему.
Вот и калитка. С усилием приоткрыла ее, в спину раздалось:
— Мяу-у-у!

Я оглянулась, но рядом уже никого не было. Мне стало немного не по себе: на снегу остались только мои следы! И никаких кошачьих! А кот? Он ведь шел рядом? Куда же он подевался? Я вглядывалась в сумерки — нигде не видно кота! И тут меня осенило: это любимый рыжик, отдавший сестре свою жизнь, приходил попрощаться со мной, ведь мы не смогли этого сделать в день похорон… Души любимых на небесах тоже скучают…


Автор - Ирина.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 16:34
Вчера, 16:34 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 093Комментарии: 10
+29

Ключевые слова: Родители карапуз Андрей рыженькое чудо кома смерть брата кот души любимых

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:09
+1
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Комментариев: 2 966
Ваниль какая-то. У кого братик торговался за жизнь сестры? Где такое возможно?
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Татушка
Вчера, 18:12
+3
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Публикаций: 0
Комментариев: 56
Очень хорошая история. Читала и плакала. У меня тоже крепкая связь с двумя моими братьями, правда старшими. Правда все живы и здоровы, СЛАВА БОГУ.
Спасибо автору)
Зарегистрирован: 16.07.2017
#3 написал: Бозкурт
Вчера, 18:28
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 218
Цитата: зелёное яблочко
Ваниль какая-то.


smile Ванильная ваниль.)) Но , думаю, многим понравится winked

У меня тоже брат Андрей.)

К сожалению в жизни все не так складно и душещипательно. Гораздо прозаичней.)
Зарегистрирован: 27.04.2016
#4 написал: skazzzka2002
Вчера, 18:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Ну 1000%-ное творчество же (((
Зарегистрирован: 4.12.2017
#5 написал: ScarlettMarie
Вчера, 19:44
+1
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 172
А даже если и творчество, все равно история супер! Плюсище!
Зарегистрирован: 9.11.2017
#6 написал: LudaM
Вчера, 22:27
+2
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 463
Ваниль ванильная, творчество - творческое, а я верю. Есть такая связь между людьми , есть. Вот у меня с братом , двоюродным, покойным на данный момент, тоже до сих пор есть связь. К своему стыду со своими проблемами, забыла о его годовщине. Снится весь заплаканный, просит его поцеловать. А я его почему то не хочу целовать, жму руку и говорю: целовать не буду, давай договоримся просто, что я тебя не забуду. Проснулась - Боже мой, как я могла забыть о его годовщине !
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#7 написал: фергю сон
Вчера, 22:41
+4
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Репутация: (19|-4)
Публикаций: 0
Комментариев: 432
От переживаний за родного человека вполне может сердце не выдержать. Если я не отвечаю на телефон долго - муж начинает нервничать, цвет лица его становится серым и покрывается пятнами, а когда его ослушаешься, или попадешь в передрягу - он хватается за сердце. Когда моя свекровь загремела в больницу - срочно понадобился баралгин. Но его не оказалось во всех аптеках и на складах! Только спец-заказ в Москве! Но у меня в аптечке упаковочка нашлась! Муж заплакал от счастья. Когда сильно кого-то любишь - можешь и не пережить потерю близкого. Сердце сгорит от боли. Андрей очень любил свою сестру.
Зарегистрирован: 8.12.2014
 
#8 написал: Arhip
Вчера, 23:42
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Хорошая история. Трогательная. +
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#9 написал: Космонасть
Вчера, 23:45
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Вот,довели комонавта до слёз ,ну спасибо sweat_smile
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#10 написал: Spivachka
Вчера, 23:58
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Комментариев: 33
Особенно, когда кота обняла и сказала, что скучаешь. Нельзя такие истории писать без предупреждения. Реву прямо в автобусе. Плюс
Зарегистрирован: 8.11.2017
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