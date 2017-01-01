Добрая колдунья Таня

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:53

Talisha Просмотров: 556 Комментарии: 0 +13 Сегодня, 15:53 by

Сейчас мне 74 года, живу я очень далеко от тех мест, где произошла история, о которой я хочу рассказать. Мне тогда было восемь лет.Мама родила второго ребенка. После родов у нее заболели почки, а папа бросил нас, как только узнал, что она беременна. У меня в то время была огромная пупочная грыжа, у новорожденного братика - паховая. Мама все время плакала от боли. Жизнь была не в радость.В нашем доме жила неприметная женщина, которую все звали Таней. Тихая, молчаливая. Она жила со взрослым сыном. Сын влюбился в мою маму: она была симпатичная, хоть и всегда грустная.Таня, судя по всему, не одобряла его выбор (зачем парню женщина с двумя детьми?), и решила навестить нас, поговорить с потенциальной невестой по душам. Они долго беседовали, и мама пожаловалась на свои проблемы.Таня посмотрела мою грыжу, поводила рукой, потом посмотрела братика, погладила маму по спине и попросила кусочек масла. Пошептала над ним, поводила рукой. Потом отдала его маме и велела им мазать меня, братика и свою спину.Когда Таня ушла, мама сказала, что все это ерунда, что соседка выдумала что-то, просто чтобы ее утешить. Но я была настолько измучена грыжей, что настояла на этом странном лечении. И мы стали мазать наши проблемные места.Вскоре я обнаружила, что грыжа вправилась, пупок не торчит. У братика тоже все нормализовалось. Да и у мамы прошли боли, которые ее мучили. Мы были безумно благодарны Тане, а сын ее женился на нашей молодой соседке.Потом еще я была свидетелем, как Таня вылечила мою подружку Нину. У Нины на голове мокла кожа, образовывалась корка, волосы не росли. Голову ей мазали вонючей мазью, завязывали марлей, но ничего не помогало. Так Нина мучилась целый год.Как-то на улице было холодно, и мы, дети, играли в подъезде. Мимо нас проходила Таня. Она внимательно посмотрела на Нину и попросила зайти к ней домой. Потом я спрашивала подружку, что она делала у Тани? Нина сказала:- Она посадила меня на стул, встала позади меня. Я так сидела минут двадцать. Что она сзади делала - я не знаю.Нина еще несколько раз заходила к Тане. Вскоре болезнь отступила, голова Нины очистилась, кожа стала розовой. Врачи, правда, все равно говорили, что Нина останется лысой. Но вопреки всему волосы стали расти, да такие густые и красивые!Вскоре Нина уехала с родителями в Москву (они были эвакуированные). Больше я ее никогда не видела.И еще один случай. Как-то к нам во двор привезли бревна и положили около забора. Мы играли в прятки, и я решила спрятаться между бревнами и забором, там было небольшое свободное пространство.Спряталась я благополучно, а вот когда наступило время выбираться оттуда, я выкарабкалась наверх и вдруг почувствовала, что бревна под моими ногами стали скатываться. Как позже оказалось, сломались колья, удерживающие их.Падая, я, как в замедленной съемке, увидела Таню, которая стояла на крыльце дома, смотрела на меня и что-то шептала. Внезапно я почувствовала, что воздух вокруг меня сгустился. Я перестала падать, снова могла управлять собственным телом.И как результат - успела увернуться от острия кола, который торчал на моем пути, и лишь поцарапала ногу. Думаю, Таня спасла мне жизнь. Если бы не она, я бы пропорола себе живот.

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