Одержимая девушка моего знакомого

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 19:29

Helldog Просмотров: 191 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 19:23 by

В очередной раз решила провести свой отпуск в одном курортном городе нашей любимой страны. Поехала одна, наслаждалась солнышком, тёплым и чистым морем, и прекрасной погодой. Мой молодой человек остался дома, из-за работы не смог составить мне компанию. В общем, курортные романы и знакомства в мои планы не входили однозначно.И вот почти перед отъездом, когда загорала на пляже, ко мне начал «подкатывать» парень, мои попытки его отшить не увенчались успехом. В общем, как оказалось, его зовут так же, как моего парня, имя редкое (особенно для парней славянской внешности), слово за слово, так и начали разговор. Я без конца рассказывала про своего ненаглядного Артура, а мой новый знакомый Артур мне поведал историю из своей жизни, довольно интересную.Часто по телевизору и в журналах я видела истории про то, как всякая нечисть вселяется в людей, называют этих людей «бесноватые» или «одержимые». Всерьёз никогда не воспринимала, ибо СМИ ради сенсации может наговорить кучу небылиц. А насмотревшись всяких фильмов ужасов американского происхождения, где больше выдумки, чем правды, верила в это с трудом. Так вот, наш разговор с Артуром перетёк с обсуждения моей «второй половинки» в обсуждение его бывшей девушки, с которой он недавно разбежался. На мой вопрос, почему так получилось, я ожидала услышать нечто вроде «не сошлись характерами», но Артур ответил как-то грустно: «Не в себе она была, бесноватая». Ну я, естественно, подумала что девка-то его была истеричной особой, возможно, нервной. У девушек обычно вообще характер не сахарный. Я не упустила возможности поглумиться и немного пошутить на счёт этого, но, как оказалось, с нервами у его девушки было всё в порядке, а он имеет в виду именно одержимость. Далее история будет от первого лица.Вот что рассказал мне Артур: «Познакомились мы с Машей год назад, она мне сразу понравилась, милая, общительная, но спустя несколько месяцев стало с ней происходить что-то странное. Началось это после того, как она переехала ко мне жить. Жил я на тот момент с матерью и отцом, мама женщина у меня верующая, молится каждый день с утра и вечером, ходит в церковь. У нас дома даже есть «намоленная комната», вся в иконах, мама там обычно это делает.В первую ночь, когда Маша осталась с ночёвкой у меня дома, ночью я проснулся от жуткого грохота. Как оказалось, моя девушка проснулась среди ночи (возможно, по нужде, это не уточнялось) и, проходя через мамину намоленную комнату, обо что-то споткнулась (хотя там и не было ничего, обо что это можно было сделать), перевернула горшки с цветами, а сама сидела на полу, странная какая-то, как в полудрёме. Ну, я тогда подумал, что она лунатила и до сих пор ещё не до конца проснулась, в общем, уложил её спать. Происходящее дальше пугало меня очень сильно.Как-то ночью я проснулся от того, что Маша, положив мне подушку на голову, во сне пыталась меня задушить. Как-то раз она вдруг стала говорить что-то не своим голосом (если честно, не помню, что именно говорил Артур). В общем, это начало происходить довольно часто, ни с того ни с сего её глаза «наливались» (на мой вопрос, что это значит, Артур ответил, что глаза становились неясными, как будто мутнели, и взгляд был жуткий и злой), и она начинала что-то говорить жутким грубым голосом, не в своём стиле. Тогда я пришёл к мнению, что она одержима, как-то даже ей об этом сказал. Ну, она сама мне сказала, что когда у неё приступ, она как будто теряет сознание и самое интересное, что после этого ничего не помнит. В общем, мы решили, что нужно пойти в церковь и провести соответствующие ритуалы, типа отчитки, возможно, причаститься. Как только я в первый раз заговорил о том, что пора идти в церковь: "собирайся, сейчас поедем". Её глаза опять помутнели, и она начала орать на меня: «Зачем ты в это влазиешь, зачем тебе это надо? Уйди, ты все равно ей не поможешь, глупый, уходи, а то хуже будет!» И стоит ухмыляется, голос не её, взгляд жуткий. Потом её как повело, как будто передёрнуло (немного тряхнуло), чуть не упала. В себя пришла, ничего не помнит. Я в шоке стою, страшно как-то от увиденного.В одну из ночей, когда приступы немного поутихли, а я успокоился, что всё вроде бы наладилось, просыпаюсь ночью, смотрю, Машка спит, решил обнять. Только руку на плечо её положил, как она вдруг резко глаза открыла и с такой силой меня за голову схватила, отпихнула от себя, я чуть с кровати не свалился, вроде здоровый парень, а она хрупкая и маленькая. Потом я начал орать, что это вообще было, а она в себя пришла, не помнит ничего, сама в шоке сидит. Помню, ещё сходил в церковь, принёс домой святую воду в бутылке, Маша у меня дома была. Я ей говорю: "поехали в церковь, в Москву, там есть батюшка, который помогает одержимым, бесов изгоняет (обычно не все батюшки этим занимаются)." А её глаза опять налились, орать начала, опять что-то говорить: «Не лезь, с*ка, не твоё это дело, оставь меня!». Меня так это задело, я со стола воду святую взял да ей в лицо плеснул (ну я, конечно, не могла не пошутить, спросила: "не задымилась ли Маша после святой воды?". Она с криками в ванну убежала и заперлась там, минут 15 не выходила. Потом выходит, говорит, что тошнить её начало сильно, и какой-то белый шар из неё вышел. А она мне говорила, что это с детства у неё так.В итоге у нас ничего не срослось, и страшно как-то, да и желания пойти в церковь и попробовать избавиться от этого у неё не было, она если и хотела, то потому что я настаивал, а в этом смысла нет, если человек не хочет, так ничего и не выйдет. В общем, расстались мы. Живёт она недалеко от меня, иногда пересекаемся, общаемся. Кстати, она на психолога выучилась и работает по специальности.Я, конечно, обалдела, т.к сама на психолога учусь, если она вдруг во время работы в это состояние впадёт… Вначале истории я и не верила, что так может быть, вспомнила сразу фильм «Одержимость Эммили Роуз», смеялась и комментировала рассказ Артура, но уж больно убедительно он это рассказывал, с такой грустью в глазах. И как-то я поверила, ну, возможно, это можно списать на шизофрению или раздвоение личности, или любое другое психическое расстройство. Но у меня есть друг с шизофренией, он слышит голоса, ему что-то мерещится всегда, но он ведёт себя как любой нормальный человек и не впадает в такие состояния.Не могу сказать, что всё-таки это было, но я поверила Артуру, как-то искренне всё это он мне говорил. С того дня я его больше не видела, уехала домой и всем без конца рассказывала эту историю.Автор: Катрин.

Ключевые слова: рассказ девушка одержимость

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