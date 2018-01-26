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Истории из жизни

Ночная песня

Это случилось, когда мне было 10 лет, примерно в 1976 году.

Наша семья тогда приехала в Тольятти. Отец устроился на ВАЗ, и нам дали новую 3-комнатную квартиру.
Город в те годы только строился, и наша 5-этажка была на краю города, дальше было кукурузное поле и лес.
Окна выходили на широкий проспект. Машин на дорогах было мало, в основном автобусы и троллейбусы.

Дело было летом или поздней весной. Однажды ночью я проснулся по нужде, потом вернулся и снова лег.
Обратил внимание на странную тишину - полную, ни единого звука, хотя транспорт тогда продолжал ходить
допоздна. И тут я услышал звуки, от которых сразу же у меня душа переместилась куда-то в район копчика.
Как будто несколько существ пели одну и ту же ноту в унисон "у-у-у", потом делали паузу, было слышно,
как набирали воздух, и снова, и снова. Это продолжалось бесконечно, а я лежал, вдавившись в постель
и боясь пошевелиться. Потом всё затихло, и пару минут была тишина, и я с облегчением решил, что они
ушли. Но ошибся.

Они снова начали петь, но теперь иначе: один звук на одной ноте в унисон, а второй - с понижением
тона - "виииуу". И в этот момент я каждый раз слышал, как на верхнем этаже плачет грудной ребенок,
как будто одно было связано с другим.

Как это кончилось, и как я заснул, я не помню. Спал я плохо. Мне снилась всякая мистика, пиковые дамы
и тому подобное. Утром встал весь разбитый. После этого случая я боялся темноты полгода и просил, чтобы родители сначала включили для меня свет, только потом заходил.

Я до сих пор не знаю, кто это был. Разные реалистичные объяснения отпадают, такие как волки или
собаки - я уверен, что я бы даже не испугался, услышав их. Да и воют они по-другому. Храп спящего
человека сильно отличается от пения в унисон. Это не был вой троллейбусов, т.к. не бывает, чтобы
звуки от них чередовались и в них были паузы. И это не был скрип дверей или половиц. Дома были новые,
скрипеть было нечему. Это была именно песня нескольких живых существ, людей или нет - я не знаю.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00 by ЭлектросонПросмотров: 181Комментарии: 4
+6

Ключевые слова: Странные звуки Ночь Песня авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 20:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 265
Да это мамочка убаюкивала плачущего малыша на верхнем этаже, возможно вместе с папочкой.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: A.Norton
Сегодня, 21:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (82|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 120
Неопрятно как-то оформлен текст, предложения разорваны, что затрудняет чтение.

В мистику верится не очень: во время разворачивания событий рассказа главному герою было всего 10 лет, если он что и слышал, то мог все неправильно понять или преувеличить.

"Вой тролейбусов" очень смутило. Гудки тролейбусов было бы правильней.
Зарегистрирован: 25.12.2017
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 21:21
0
Группа: Авторы
Репутация: (2652|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 124
У меня такие песни каждый раз когда ветер. И не только ночью но и днем. Причина на балконе, но я ленюсь её искать, возможно где то валяется пустая бутылка из которой я цветочки поливаю. А вообще мне "Хижина дяди Тома" вспомнилась. Там квартеронка Касси пугала рабовладельца Легри. Там и не такие ужасы происходили. Спасибо, автор, напомнили мне моё пионерское детство и горы прочитанной художественной литературы. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 21:44
0
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Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 78
Ангелы пели для ребёнка на этаже выше, чтобы он уснул. Вы тоже услышали, в силу того, что тоже были ребёнком, хоть и большим. Слышал такое, что дети слышат и видят многое до определённого возраста. Только это пришло в голову))
Был в Тольятти не раз. Хороший город. И девушки все красивые. Плюс земляку +
Зарегистрирован: 15.04.2018
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