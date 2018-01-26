Ночная песня

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:00

Электросон Просмотров: 181 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 20:00 by

Это случилось, когда мне было 10 лет, примерно в 1976 году.Наша семья тогда приехала в Тольятти. Отец устроился на ВАЗ, и нам дали новую 3-комнатную квартиру.Город в те годы только строился, и наша 5-этажка была на краю города, дальше было кукурузное поле и лес.Окна выходили на широкий проспект. Машин на дорогах было мало, в основном автобусы и троллейбусы.Дело было летом или поздней весной. Однажды ночью я проснулся по нужде, потом вернулся и снова лег.Обратил внимание на странную тишину - полную, ни единого звука, хотя транспорт тогда продолжал ходитьдопоздна. И тут я услышал звуки, от которых сразу же у меня душа переместилась куда-то в район копчика.Как будто несколько существ пели одну и ту же ноту в унисон "у-у-у", потом делали паузу, было слышно,как набирали воздух, и снова, и снова. Это продолжалось бесконечно, а я лежал, вдавившись в постельи боясь пошевелиться. Потом всё затихло, и пару минут была тишина, и я с облегчением решил, что ониушли. Но ошибся.Они снова начали петь, но теперь иначе: один звук на одной ноте в унисон, а второй - с понижениемтона - "виииуу". И в этот момент я каждый раз слышал, как на верхнем этаже плачет грудной ребенок,как будто одно было связано с другим.Как это кончилось, и как я заснул, я не помню. Спал я плохо. Мне снилась всякая мистика, пиковые дамыи тому подобное. Утром встал весь разбитый. После этого случая я боялся темноты полгода и просил, чтобы родители сначала включили для меня свет, только потом заходил.Я до сих пор не знаю, кто это был. Разные реалистичные объяснения отпадают, такие как волки илисобаки - я уверен, что я бы даже не испугался, услышав их. Да и воют они по-другому. Храп спящегочеловека сильно отличается от пения в унисон. Это не был вой троллейбусов, т.к. не бывает, чтобызвуки от них чередовались и в них были паузы. И это не был скрип дверей или половиц. Дома были новые,скрипеть было нечему. Это была именно песня нескольких живых существ, людей или нет - я не знаю.

Ключевые слова: Странные звуки Ночь Песня авторская история

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