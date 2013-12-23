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Истории из жизни

«Забытое» платье

Наверняка вы много раз смотрели леденящие душу фильмы ужасов о том, как семья переехала в особняк с приведениями или того хуже, в собственном доме за хозяином начинается охота. Не скрою, я люблю пощекотать себе нервы за просмотром разного рода ужастиков, но не думала, что подобные вещи могут произойти и со мной. Именно так я рассуждала, пока моя судьба не распорядилась иначе…

Мне пришлось переехать из суетливого Челябинска в глубинку под названием Троицк. Это маленький городишко, известный только как точка, через которую проходил когда-то великий Шелковый путь, обитель купцов и пивоваров.

Занесло меня сюда отнюдь не увлечение историческими зданиями, пассажами и руинами взорванных в прошлом веке храмов. Все гораздо прозаичнее – на просторах интернета я познакомилась с молодым человеком по имени Александр, и через полгода он забрал меня жить к себе. А обитал он в огромном двухэтажном доме времен как раз, возможно, тех купцов. Резные тяжелые ставни, мощные ворота, а внутри запах глубокой старости.

Этот дом в придачу с голубятней достался Александру от его деда, известного троицкого ветеринара, который скончался вместе со своей женой прямо в доме, отказавшись от лечения одолевших болезней.

Так и зажили мы втроем: я, Александр и наш добродушный пес Остин.

Работы в Троицке практически нет, и пока я была домохозяйкой, то решила привести дом в порядок. Александр никогда не трогал вещей деда, не передвигал кресла, не делал перестановку. Увидев, что я вытираю пыль с антресолей и перекладываю книги, он разозлился:

– Давай договоримся, что пока ты не будешь ничего трогать. Придет время, вместе сделаем ремонт и выкинем хлам.

Разумеется, я обиделась, ведь хотела сделать ему приятное.

Как ни странно, в ту же ночь я не могла уснуть. По крыше как будто бегали мелкими шажками и скребли когтями, будто птицы. Но откуда такое их количество среди ночи? Казалось, что кто-то взял ведро пшена или семян и рассыпал по крыше. Почему-то стало вдруг не по себе. А тут еще пес начал взволнованно лаять.

Разбудив Александра, я начала рассказывать о том, что происходит на крыше, а он, махнув рукой, повернулся на другой бок и вновь уснул. Все стихло также неожиданно, как и началось, и я кое-как задремала.

Проснувшись, я первым делом вышла на улицу для того, чтобы взглянуть на крышу. Приставила лестницу, забралась наверх. Ничего, связанного с ночными звуками, я не обнаружила, даже следов птиц не было.

Спустившись вниз, я столкнулась с черным упитанным котом, который нагло смотрел на меня и истошно орал. Не придав этому значения, я зашла в дом.

На следующую ночь все повторилось, по крыше снова барабанили мелкие ножки. Выйдя из спальни, я увидела пса, смотревшего в сторону бывшего кабинета дедушки. Он не двигался. Не шевельнулся он и тогда, когда я его позвала. Казалось, он видит что-то, что недоступно зрению человека. На мой зов он не отвечал. Я выглянула в окно, выходящее во двор, и в тот же миг встретилась взглядом с тем самым черным котом. Быстрым шагом я направилась обратно в спальню, забралась под одеяло и всю ночь не могла уснуть.

Утром я обнаружила, что все двери в комнатах и шкафах открыты. А некоторые книги просто упали с полок. Я все рассказала своему молодому человеку. Он не принял всерьез «этих сказок». Однако его мать, приехавшая к нам в гости и присутствовавшая при разговоре, поведала мне интересную историю.

В семье она была не единственным ребенком, был еще старший брат. Большинство своего свободного времени отец уделял именно ему, а не дочери. Он водил его на выставки голубей, на скачки, а однажды принес ему маленького черного котенка. Брат женился на девушке, которую окружала дурная слава. Сплетням и слухам, казалось, не было числа; среди них были и приписывающие ей связь с нечистой силой. Брат привел ее в дом, как ни противился этому отец.

Вскоре после этого родители заболели раком, а брат погиб в автокатастрофе. Не выдержав горя, скончалась бабушка Александра, а за ней и дед, выгнав перед этим ненавистную невестку...

Снова ночь, и снова те же звуки. И опять взволнованно заливался Остин, глядя в сторону комнаты деда. Собрав волю в кулак, я вошла в кабинет, в котором было жутко холодно. Дверца шкафа была приоткрыта, из него едва виднелась белая тонкая ткань. Я подошла ближе – это было свадебное платье.

Разбудив Александра, я потребовала объяснений. Оказалось, платье принадлежало Марине – жене дяди. Когда ее обвинили в том, что она хочет свести всех в могилу и получить наследство, она забрала свои вещи и ушла из дома, оставив лишь платье. Перед уходом она прокляла особняк и всех присутствовавших. Дед же перед смертью, похоже, впав в безумие, строго-настрого запретил что-либо трогать и тем более выкидывать из дома. Александр признался, что много раз собирался навести порядок и выкинуть старые ненужные вещи, но его всегда что-то останавливало...

Наутро мы сожгли злосчастное платье. Удивительно, но мне показалось, что в доме стало светлее. Ночные ужасы больше не повторялись, Остин перестал взволнованно лаять, а черный кот больше не попадался мне на глаза.


Автор - Explosive.
Источник.

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:04
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 768Комментарии: 9
+11

Ключевые слова: Глубинка дом деда чёрный кот нечистая сила свадебное платье проклятие

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:14
+2
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Комментариев: 2 804
Из всего могу только следующее заключить: "хорошего" жениха нашла ГГ. Перед этим вся мистическая составляющая меркнет. И если семейная жизнь не сложится, то виновата будет, естественно, только клятая ведьма Марина.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: apry
Сегодня, 12:49
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 6
Ой, я училась в Троицке)
История понравилась, +!
Зарегистрирован: 30.08.2017
#3 написал: Бозкурт
Сегодня, 13:17
+3
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 160
"... Наутро мы сожгли злосчастное платье.... Ночные ужасы больше не повторялись. Остин перестал взволнованно лаять, а чёрный кот больше не попадался мне на глаза."

И вытерли наконец столетнюю пыль с антресолей))
А сделали бы уборку раньше давно бы спалили засунутое в шкаф платье. Хотя я все же не сторонник вмешивания в личную жизнь молодых." люди говорили... " Да люди всегда будут говорить. Слухами земля полнится. Отпустил бы дед молодых и дал бы самим порулить. Ну... Это мое личное восприятие. Молодой человек, конечно, тоже со странностями. Дама вся в испуге, из шкафа книги сыпятся, он хоть бы вкурс дела ввел. Мол :"мое имение маленько с паранормальщиной и сплю я крепко. Так что ты сама разводи.А мне и так сойдёт. Живу в пыли и странностях))
+
Зарегистрирован: 27.04.2016
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 13:34
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1547|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 2 733
Почему же дед не велел ничего трогать в доме? или сам к тому времени уже тронулся и не видел, что в шкафу платье белое висит, явно не женино. +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
#5 написал: Talisha
Сегодня, 14:15
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Комментариев: 2 761
А чего ждал хозяин дома, обещая ГГ ремонт попозже???
Зарегистрирован: 18.05.2015
        
#6 написал: Shamanfromforest
Сегодня, 14:36
0
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Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 30
даже следов птиц не было.

хм, а какие следы думали обнаружить? Помет? Его там по-любому много должно быть? Следы когтей? То же самое. Как понять, что этих "следов" не было? Ну странно.
Автор довольно нелогична.
В целом, впечатление от истории не очень хорошее в плане правдивости и, опять же, логики.
Минус.
Зарегистрирован: 15.03.2018
#7 написал: Летяга
Сегодня, 14:55
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Публикаций: 535
Комментариев: 7 371
Цитата: Shamanfromforest
В целом, впечатление от истории не очень хорошее в плане правдивости и, опять же, логики.

Есть такое дело. Слишком много смертей, слишком наивно: молодая ведьма Марина, черный кот, свадебное платье... Всё это хорошо в качестве творческой истории в журнале для девочек среднего школьного возраста.
Журналисту +++ за труды)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 15:28
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Комментариев: 1 630
Цитата: Бозкурт
И вытерли наконец столетнюю пыль с антресолей))

и разобрали хлам под кроватью выкинув всех сдохших крыс smeh
Цитата: Летяга
слишком наивно: молодая ведьма Марина, черный кот, свадебное платье... Всё это хорошо в качестве творческой истории в журнале для девочек среднего школьного возраста

согласна на стотыщ процентов!
Зарегистрирован: 22.07.2013
    
#9 написал: stahlratte
Сегодня, 15:58
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 49
Вскоре после этого родители заболели раком, а брат погиб в автокатастрофе. Не выдержав горя, скончалась бабушка Александра, а за ней и дед, выгнав перед этим ненавистную невестку...

шта? чьи родители блин умерли? бред какой-то. городские легенды обычно так звучат. куча несостыковок
Зарегистрирован: 18.01.2013
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