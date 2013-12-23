«Забытое» платье

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 12:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 768 Комментарии: 9 +11 Сегодня, 12:04 by

Наверняка вы много раз смотрели леденящие душу фильмы ужасов о том, как семья переехала в особняк с приведениями или того хуже, в собственном доме за хозяином начинается охота. Не скрою, я люблю пощекотать себе нервы за просмотром разного рода ужастиков, но не думала, что подобные вещи могут произойти и со мной. Именно так я рассуждала, пока моя судьба не распорядилась иначе…Мне пришлось переехать из суетливого Челябинска в глубинку под названием Троицк. Это маленький городишко, известный только как точка, через которую проходил когда-то великий Шелковый путь, обитель купцов и пивоваров.Занесло меня сюда отнюдь не увлечение историческими зданиями, пассажами и руинами взорванных в прошлом веке храмов. Все гораздо прозаичнее – на просторах интернета я познакомилась с молодым человеком по имени Александр, и через полгода он забрал меня жить к себе. А обитал он в огромном двухэтажном доме времен как раз, возможно, тех купцов. Резные тяжелые ставни, мощные ворота, а внутри запах глубокой старости.Этот дом в придачу с голубятней достался Александру от его деда, известного троицкого ветеринара, который скончался вместе со своей женой прямо в доме, отказавшись от лечения одолевших болезней.Так и зажили мы втроем: я, Александр и наш добродушный пес Остин.Работы в Троицке практически нет, и пока я была домохозяйкой, то решила привести дом в порядок. Александр никогда не трогал вещей деда, не передвигал кресла, не делал перестановку. Увидев, что я вытираю пыль с антресолей и перекладываю книги, он разозлился:– Давай договоримся, что пока ты не будешь ничего трогать. Придет время, вместе сделаем ремонт и выкинем хлам.Разумеется, я обиделась, ведь хотела сделать ему приятное.Как ни странно, в ту же ночь я не могла уснуть. По крыше как будто бегали мелкими шажками и скребли когтями, будто птицы. Но откуда такое их количество среди ночи? Казалось, что кто-то взял ведро пшена или семян и рассыпал по крыше. Почему-то стало вдруг не по себе. А тут еще пес начал взволнованно лаять.Разбудив Александра, я начала рассказывать о том, что происходит на крыше, а он, махнув рукой, повернулся на другой бок и вновь уснул. Все стихло также неожиданно, как и началось, и я кое-как задремала.Проснувшись, я первым делом вышла на улицу для того, чтобы взглянуть на крышу. Приставила лестницу, забралась наверх. Ничего, связанного с ночными звуками, я не обнаружила, даже следов птиц не было.Спустившись вниз, я столкнулась с черным упитанным котом, который нагло смотрел на меня и истошно орал. Не придав этому значения, я зашла в дом.На следующую ночь все повторилось, по крыше снова барабанили мелкие ножки. Выйдя из спальни, я увидела пса, смотревшего в сторону бывшего кабинета дедушки. Он не двигался. Не шевельнулся он и тогда, когда я его позвала. Казалось, он видит что-то, что недоступно зрению человека. На мой зов он не отвечал. Я выглянула в окно, выходящее во двор, и в тот же миг встретилась взглядом с тем самым черным котом. Быстрым шагом я направилась обратно в спальню, забралась под одеяло и всю ночь не могла уснуть.Утром я обнаружила, что все двери в комнатах и шкафах открыты. А некоторые книги просто упали с полок. Я все рассказала своему молодому человеку. Он не принял всерьез «этих сказок». Однако его мать, приехавшая к нам в гости и присутствовавшая при разговоре, поведала мне интересную историю.В семье она была не единственным ребенком, был еще старший брат. Большинство своего свободного времени отец уделял именно ему, а не дочери. Он водил его на выставки голубей, на скачки, а однажды принес ему маленького черного котенка. Брат женился на девушке, которую окружала дурная слава. Сплетням и слухам, казалось, не было числа; среди них были и приписывающие ей связь с нечистой силой. Брат привел ее в дом, как ни противился этому отец.Вскоре после этого родители заболели раком, а брат погиб в автокатастрофе. Не выдержав горя, скончалась бабушка Александра, а за ней и дед, выгнав перед этим ненавистную невестку...Снова ночь, и снова те же звуки. И опять взволнованно заливался Остин, глядя в сторону комнаты деда. Собрав волю в кулак, я вошла в кабинет, в котором было жутко холодно. Дверца шкафа была приоткрыта, из него едва виднелась белая тонкая ткань. Я подошла ближе – это было свадебное платье.Разбудив Александра, я потребовала объяснений. Оказалось, платье принадлежало Марине – жене дяди. Когда ее обвинили в том, что она хочет свести всех в могилу и получить наследство, она забрала свои вещи и ушла из дома, оставив лишь платье. Перед уходом она прокляла особняк и всех присутствовавших. Дед же перед смертью, похоже, впав в безумие, строго-настрого запретил что-либо трогать и тем более выкидывать из дома. Александр признался, что много раз собирался навести порядок и выкинуть старые ненужные вещи, но его всегда что-то останавливало...Наутро мы сожгли злосчастное платье. Удивительно, но мне показалось, что в доме стало светлее. Ночные ужасы больше не повторялись, Остин перестал взволнованно лаять, а черный кот больше не попадался мне на глаза.Автор - Explosive.

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