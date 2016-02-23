Фильмы ужасов 2018. Часть 1

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 12:31

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Безликий48 Просмотров: 76 Комментарии: 1 +1 Вчера, 12:31 by

Фильм рассказывает новый эпизод жизни известного экстрасенса, которая умеет установить связь с давно умершими людьми. На этот раз ей придется вернуться в свой родной дом, в котором она выросла, чтобы встретиться с призраками из прошлого и раскрыть страшную тайну.Фильм рассказывает историю о Слендермене - высоком и тонком человеке с огромными длинным руками, который, как считается, повинен в преследовании и исчезновении большого количества детей и подростков.Сиквел культового фантастического боевика «Хищник» (1987) о высокотехнологичной расе пришельцев-охотников.Из-за долгов семья вынуждена переехать из своего дома в парк трейлеров. Они находят его таинственно пустынным. Под покровом тьмы три психопата в масках посещают их, чтобы проверить пределы прочности членов семьи и посмотреть как они будут бороться, чтобы выжить.Джулия, видеоблогер из Германии, приезжает в США, чтобы посетить свою двоюродную сестру Ханну. По прибытии Джулия тяжело заболевает, что вызывает подозрения Ханны на причины этой странной и внезапной болезни. Когда в ее доме начинают происходить необычные события, Ханна начинает неустанный поиск в Интернете, чтобы обнаружить причину. Она натыкается на записи в видеоблоге Джулии и находит себя погруженной глубоко в Интернет - слишком глубоко - в месте, где ужас не знает конца.Владелица гигантской компании по производству оружия, перешедшей к ней по наследству, оказывается в плену призраков, когда-то убитых людей. После смерти мужа и ребенка она начинает строительство дома-крепости для защиты от потустороннего преследования, привлекая внимание известного калифорнийского психиатра.

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