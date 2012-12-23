Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Бабкины когти

После смерти моей бабушки (не этой, по-материнской линии) дед недолго в бобылях пробыл. Нашлась по соседству старушка-вдова. Сошлись они и стали жить-поживать. Про старушку слухи нехорошие ходили – дескать в роду у неё все ведьмаки, мор на целые деревни предки её наводили, но дед - коммунист де-юре и «знающий» де-факто только посмеивался.
Вначале все у них хорошо было: жили душа в душу, но потом начались у нас болячки разные, и дед согнулся, темней тучи ходил. Оказалось, потребовала она дедов домик на своих внуков переписать, а когда он отказался, прошептала: "Ни тебе, ни твоим всё равно не понадобится, не жильцы вы!". И началось. Завела она в подворье чёрного петуха, страшного, драчливого. Шпоры, как ножи. На всех бросался, раны потом долго не заживали. На всех, кроме бабки.
Дед уйти от неё пытался, а не мог, как что-то держит и не отпускает. Болеть начал и скучать. Мы перестали на каникулы приезжать - как отрезало. А потом дедушке совсем нехорошо стало, мы и приехали всей семьёй.
Бабуся к нашему приезду у родственников спряталась, а петуха оставила. Долго ли, скоро ли, а петуха зарезать нам удалось. Зарезали после того, как маме по ноге своими страшенными шпорами ударил, крови было – не остановить. Ловили-держали всей семьёй, петуха в суп, а шпоры зачем-то отпилили... тут у меня провал в памяти, никак вспомнить не могу кто, как и зачем.
Бабка удалилась после этого, отстала от дедушки, а шпоры (мы их «бабкиными когтями» назвали), непонятно зачем домой себе в город увезли. «Когти» я как трофей в своей комнате «поселила», возраст был самый что ни на есть «соплюшечий», душа геройства жаждала. Но сон пропал, от полки холодом веет, мысли нехорошие в голову лезут – суицидом попахивающие.
И вот в какой то момент замечаю. Не на том месте, где оставила, салфеточка с когтями! А в комнате я одна была, никто сдвинуть не мог. Отвернусь, а они опять "уползли". И опять. Хоть малявка была, сообразила: прикрыла их библией (библия баптистами подаренная, ни разу не открытая, так... для красоты на полке стояла, это я сейчас задним умом). Перестали когти ползать, чуть успокоилась, маме рассказала. Она сразу поверила, но почему-то выкинуть их мы тогда не смогли. Так и лежали под книгой, долго лежали.
Лежали до тех пор, пока я пыль с полки вытирать не удосужилась. Вытирала – сдвинула, не заметила. В тот день мама упала, ударила ногу сильно (ту самую, что петух разодрал). И тут нас «отпустило». Сразу соображать стали. Также семьей сожгли эту гадость на газовой горелке, вспоминая все молитвы которые помнили и не помнили. Шпоры сверкали фейерверками, трещали и шипели. Пепел в окно сдули.
И всё прошло. Как и не бывало. Дедушка ещё долго прожил, я о суициде позабыла, нога у мамы не болит. Только воспоминания остались.

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53 by Nik_dkПросмотров: 250Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Дед бабка ведьма когти

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: qqq666
Сегодня, 14:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (78|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 1 741
всякое может быть
Зарегистрирован: 23.12.2012
       
#2 написал: DRUID
Сегодня, 14:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 198
Как знакомо disappointed +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.