Волшебная формула.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:09

Ernesta Просмотров: 540 Комментарии: 14 +19 Сегодня, 13:09 by

В этой истории речь пойдёт о Рунах. Думаю, многие с ними знакомы, верно найдутся и те, кто услышит об этом в первый раз.Руны — это совокупность знаков, древний алфавит народов Северной Европы. Однако, кроме использования рун как инструмента древней письменности, рунической символике приписывалось магическое значение. Корень слова "руна" ("run") имеет семантику "секрета", "тайны". После вытеснения рунической письменности латиницей мистическая символика рун стала основной их функцией в гаданиях, магических ритуалах и при создании амулетов.Руническая магия - действенный способ преобразования реальности. Она не делится на чёрную и белую, добрую и злую. Поэтому мотивы её использования напрямую зависят от конкретного человека.Я очень люблю руны и постоянно испытываю на себе действие различных ставов, или другими словами, - рунических формул.Обычно на раскрутку формулы требуется время, а вот двa става, которые опишу ниже, сработали буквально моментально.1." Золотой ключик".Перебирала я как-то свои записи, коих у меня великое множество. На работу надо было идти несколько позже, вот я и не знала, чем заняться. Наткнулась на став "Золотой ключик", он несложный. Быстро нарисовала его на себе, составила оговор, то есть чёткое указание, как он должен сработать, и пошла на работу, сразу же позабыв о нанесённых рунах.Уже в процессе работы, ближе к обеду, у меня зазвонил сотовый телефон. Я ещё удивилась, ведь все знакомые знают, что, когда я на pаботе, мне звонить не надо: я либо занята, либо телефон "не ловит". Смотрю на высветившийся номер и не понимаю, кто это может быть. Решила ответить. На том конце защебетала девушка:- Это госпожа такая-то?Отвечаю:- Да.Девушка продолжает:- Сегодня в "Хондос Центре" состоялся розыгрыш лотереи среди наших клиентов, и ваш номер выиграл главный приз. Подходите в любое время и заберите чек на сумму в 50 евро.У меня как-то в голове зашумело, я решила, что кто-то надо мной решил посмеяться, так как в этом магазине я вообще редко покупаю что-либо. Уж за последний год точно ни разу не заходила, а тем более не оставляла там номер своего телефона.После работы решила всё-таки зайти в тот магазин и точно всё узнать. Захожу и сообщаю, что мне сегодня звонили и сообщили про выигрыш.Все сразу так заулыбались, потащили меня во внутрь, где и оформили чек на моё имя. Я в лёгком шоке выхожу на улицу и звоню своей дочери. Оказалось, что это она недавно покупала в "Хондосе" что-то для подруги, и ей предложили оставить свои данные для участия в розыгрыше. Номер своего телефона она не помнила, зато знала мой номер, вот его-то и назвала. Смех-смехом, а "Золотой Ключик"- то сработал.Если думаете, что это просто совпадение, то нет. Я его опять проверяла и каждый раз срабатывало: мне на баланс телефона откуда-то деньги пришли, 20 евро. Кто положил, так и не нашла. Другой раз подарил мне поставщик серебряный огромный перстень со шпинелью и янтарём из новой коллекции. Когда я цену перстенька узнала, то брать не стала, так он мне всё равно его прислал чуть позже. И так каждый раз что-нибудь приятное случается.На крупные деньги став не рассчитан, тут не озолотишься. Рассчитан на небольшие денежные поступления, счастливые случаи и подарки.2. "Заткнись!"Наша соседка сдала квартиру одному молодому музыканту с огромным мотоциклом. Не жизнь, а кошмар - и байкер шумный и его мотоцикл. Причём основная активность у парня начиналась после одиннадцати вечера.Однажды вечером я с мамой по скайпу разговаривала, и тут сосед оживился, да так, что я маму рядом с собой не слышу, зато соседа - прекрасно. Как я поняла, он тоже с кем-то общался так же, как и я.Терпение моё лопнуло, и я маме говорю:- Да когда же он заткнётся-то? То пьянки у него, то под гитару песни орёт, то мотоцикл свой заводит посреди ночи и багать туда-сюда начинает...А мама мне и говорит:- А чего ты ему не нарисуешь "Заткнись"? Две руны всего, делов-то.Я хватаю чёрный маркер и в подъезд к двери напротив метнулась. Села на корточки и в самом низу двери нарисовала. А так как я на больших эмоциях была, то оговор к рунам тоже довольно эмоционально выдала, ну, прямо всю душу вложила в свои слова.Только домой зашла - как сосед на полуслове закашлялся, да так сильно, что на том конце связи его друг испугался и стал ему советы давать, что делать надо. А тот всё хрипит, говорить не может, стал бегать по квартире, топот слышно было у меня. Через минуту у него на кухне посуда посыпалась на пол. Грохот такой стоял, что, думаю, мало, что уцелело. У нас стенка на кухне общая, и очень хорошо всё слышно.После этого сосед наш присмирел, оргии устраивать перестал, а вскоре совсем переехал. Теперь вечером и ночью можно наслаждаться тишиной и спокойствием.

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