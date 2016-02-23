История из жизни

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 13:24

Причина: Стилистика автора сохранена

PirsЭйден Просмотров: 256 Комментарии: 8 +5 Сегодня, 13:24 by

Эту историю мне поведала моя мать. Всё произошло в Западной Украине (Закарпатская область), в том месте, где я родился и пробыл до семи лет. У нас бытует множество странных историй и легенд, которые передаются из поколения в поколение.Мама на тот момент была подростком, ей было двенадцать, может, тринадцать лет. Была она довольно активным ребёнком и, как подобает ребятам в таком возрасте, гуляла до позднего вечера.Однажды, в один из таких вечеров, мама гуляла одна неподалёку от дома, так как недавно проводила её подругу. В километре от нашего жилища располагалась не такая широкая, но достаточно длинная река, которая примыкала к единственной дороге. Мама уже проходила эту самую дорогу, как вдруг ей показалось какое-то свечение, блеснувшее от реки и идущее по берегу от дороги. Мама, увидев это, ускорила шаг, так как не была уверена в том, что она в безопасности.Дойдя до улицы, на которой находился дом её бабушки, она ещё раз обернулась, чтобы убедиться в том, что ей не нужно беспокоиться. Этот "огонёк" все еще не спеша шёл, но уже по направлению к дороге.Спрятавшись, испуганная мама, немного подождала, пока это светило не приблизилось к дороге, и она увидела, что это было такое. В метрах трёхсот от неё была настоящая свеча, которая "двигалась" к дороге и обратно. Находилась эта свеча где-то в полутора метрах над землёй, точнее сказать, парила, как будто её нёс кто-то невидимый.Мама в детстве была очень любопытной и на следующий день попыталась выяснить, что же такое она видела вчера у реки. Рассказала все своей бабушке и спросила ее: бывало ли раньше такое в их маленькой деревушке? На что та ответила, что бывают такие случаи, когда душа умершего человека восстаёт в образе призрака, которому нужно закончить все свои земные незавершенные дела.Разумеется, такой ответ был неудовлетворительным для подростка, и она решила не останавливаться на достигнутом и дойти до истины. Спросив ещё у некоторых людей, находящихся вдоль дороги, ближе к реке, мать узнала более подробную информацию про событие, которое там произошло.Оказывается, лет 8-10 назад жил в одном доме (рядом с той рекой) один мужчина лет сорока, от которого ушла его любимая жена к любовнику. Всем было удивительно, почему же она ушла, ведь он превозносил её над всеми, она была для него принцессой, которую он очень любил и уважал, буквально носил её на руках. Вам никогда не было интересно, почему люди так поступают?После чего этот человек начал пить, как говорится, по-чёрному, практически не переставая. И вот однажды он решил, что больше он не хочет жить без своей любви и никого больше не сможет полюбить. Было решено, что покончит жизнь самоубийством, так как жить больше не для кого (у них не было детей). Его нашли через несколько дней, повешенным на ремне, рядом на стуле было письмо своей единственной, на котором стояла свеча.Спустя некоторое время после этого случая по берегу реки в позднее время иногда люди видят эту "блуждающую" свечу. Видимо, не приняли эту бедную душу на небеса. И кто знает, что он ищет в том месте, где его жизнь полностью изменилась. Может быть, пытается найти свою вторую половинку. А вы как думаете?

Ключевые слова: История призрак свеча река любовь авторская история

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