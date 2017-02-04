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Истории из жизни

Просто совпадение

Хочу рассказать о пугающем меня совпадении в моей жизни. Оно ничем не закончилось, ничего не произошло, но я до сих пор не верю, что это просто случайность.

Итак, сама история краткая. У сестры моего мужа был друг Коля, просто обычный парень, которого мы с моим мужем видели пару раз. И у него с моим мужем был день рождения в один день, но не год. Это РАЗ.
Однажды к Асе (так зовут сестру мужа) в гости пришла подруга с двухмесячным ребенком, я сюсюкалась с ним, и тут выясняется, что он родился в мой день рождения, так ещё и год животного совпадает. "Прикольно", - говорю.
А тут Ася говорит: "А ты знаешь, он Колин сын". Это ДВА.

Прошло время, я забеременела и родила. Была вся в хлопотах, и вот ко мне в гости заехала Ася.
Мы с ней болтали обо всём, и тут она говорит:
- А знаешь, Коля умер.
- Правда? Соболезную, а что случилось?
- Увезли тебя в роддом. Мы все ждем радостную новость. Под вечер звонит брат и говорит, что у вас мальчик родился. Я веселая, рада за вас. А через полчаса звонит мой муж и говорит, что Коля умер. Он поехал на фестиваль, выпил и на обратном пути попал под электричку. Вот я сижу дома и плачу, племянник родился - друг умер.
Это ТРИ.

Вот так, этого человека я почти не знала, меня с ним ничего не связывает. Что с его девушкой и сыном - я, к сожалению, не знаю. Они были молодые, не расписаны. По последней информации, его сын в детском доме, а на его могиле написаны такие дорогие для меня даты...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:38
Вчера, 22:38 by VikaVekaПросмотров: 426Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Совпадение случай день рождения смерть смерть друга авторская история

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Комментарии

#1 написал: Вареньевна
Вчера, 22:49
+3
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Комментариев: 545
Мне кажется это просто совпадения. Не стоит заморачиваться и меньше думайте об этом, не накликайте.
Плюс
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#2 написал: Космонасть
Сегодня, 01:55
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Комментариев: 549
Может,вы после родов очень впечатлительны? Другого объяснения этим «невероятным и пугающим» совпадениям просто не нахожу. Это же просто даты, про год животного промолчу, больше всего меня напугало,до какой степени набрался Коля,что электрички не заметил(
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 06:58
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Комментариев: 4 347
Ну что поделаешь...всякое случается, это простое совпадение....но есть в этом что то мистическое на мой взгляд. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                
#4 написал: Talisha
Сегодня, 09:23
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Может и совпадение. Но лучше не фокусироваться. Продолжения не будет.
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
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