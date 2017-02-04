Просто совпадение

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 22:38

VikaVeka Просмотров: 426 Комментарии: 4 +11 Вчера, 22:38 by

Хочу рассказать о пугающем меня совпадении в моей жизни. Оно ничем не закончилось, ничего не произошло, но я до сих пор не верю, что это просто случайность.Итак, сама история краткая. У сестры моего мужа был друг Коля, просто обычный парень, которого мы с моим мужем видели пару раз. И у него с моим мужем был день рождения в один день, но не год. Это РАЗ.Однажды к Асе (так зовут сестру мужа) в гости пришла подруга с двухмесячным ребенком, я сюсюкалась с ним, и тут выясняется, что он родился в мой день рождения, так ещё и год животного совпадает. "Прикольно", - говорю.А тут Ася говорит: "А ты знаешь, он Колин сын". Это ДВА.Прошло время, я забеременела и родила. Была вся в хлопотах, и вот ко мне в гости заехала Ася.Мы с ней болтали обо всём, и тут она говорит:- А знаешь, Коля умер.- Правда? Соболезную, а что случилось?- Увезли тебя в роддом. Мы все ждем радостную новость. Под вечер звонит брат и говорит, что у вас мальчик родился. Я веселая, рада за вас. А через полчаса звонит мой муж и говорит, что Коля умер. Он поехал на фестиваль, выпил и на обратном пути попал под электричку. Вот я сижу дома и плачу, племянник родился - друг умер.Это ТРИ.Вот так, этого человека я почти не знала, меня с ним ничего не связывает. Что с его девушкой и сыном - я, к сожалению, не знаю. Они были молодые, не расписаны. По последней информации, его сын в детском доме, а на его могиле написаны такие дорогие для меня даты...

Ключевые слова: Совпадение случай день рождения смерть смерть друга авторская история

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