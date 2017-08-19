Серьги с кургана

Lynx Просмотров: 800 Комментарии: 8 +18 Сегодня, 02:12 by

Давно это было лет 15 назад примерно. Точно и вспомнить не могу. Жил я тогда в Чувашии, город Чебоксары. Дом, семья, дочка, работа... Получил дачу в Цивильском р-не, километров 30-40 от Чебоксар.Ну, и ездили туда всей семьёй на моей служебной "Волге". Выезжали в пятницу после работы, поливали и сажали свои огурцы и помидоры, да и я Тимирязевым себя чувствовал: дача моя и моя земля... Кукурузу и горох любил по границе участка высаживать и потом, собирая, мариновал на зиму. Нисколько не хуже магазинного получалось.В очередную поезду на фазенду выбрались мы втроём: я, тесть и тёща. Всё шло по плану: прибытие, тёща на участок - полоть, а мы с тестягой по двести грамм. И возникла мысль за опятами в лесок сходить. Благо, что до него пару километров, а вечером жарёху с картошечкой устроить.Сборы недолгие и пошли. Тесть почти местный - знает эти края. Вот по дороге и начал рассказывать, что в том леске - куда путь держим - курганы древних булгар или скифов, или ещё кого... Я тогда копом не увлекался, да что там - и знать не знал о нём. Но так как с детства мечтал стать археологом и копать древние артефакты и клады, то история, естественно, меня заинтересовала.Вот, по пути к курганам, набрав уже пару килограмм опят и добив бутылочку домашнего самогона, мы с тестем, болтая ни о чём, и встретили бабку лет восьмидесяти. Она вроде тоже опят собирала.Поздоровались, и вроде надо бы дальше идти, но она заговорила с тестем на языке чувашей... Так как я знал несколько слов, да и не пытался вникать в смысл, то потихоньку и топал, собирая грибы, которые встретились на моём пути.Через несколько минут меня догнал тесть и сразу сказал:- Пошли обратно!Я возмутился (настроен был до курганов дойти):- Какого фига?- Не надо нам туда, бабка сказала, - ответил тесть.Я, естественно, говорю:- Геннадий Николаевич ,что за чушь? Пошли! Или покажи дорогу и возвращайся.Не буду передавать пятиминутную перепалку между нами, но тесть пошёл со мной, оставив пакет с грибами на тропинке и сказав, что на обратном пути заберём.- Если сможем... - это он про грибы сказал, про себя и тихо, но я расслышал.Это добило меня окончательно.Бросив свой пакет, я почти заорал:- Что она тебе наговорила?! Что случилось?! Я всё равно пойду и посмотрю на эти курганы!- Если пойдём - беда нас ждёт! - ответил тесть.Я засмеялся и, бубня себе под нос о чувашских бреднях, пошёл вперёд.Через пятнадцать минут мы были на месте...Открылась среди лесной опушки довольно большая - метров пятьсот на сто - картина: курганы были взрыты. Я не задавал тогда себе вопрос, кто это сделал - археологи или чёрные копатели, о которых в то время, повторюсь, я и не знал, но от разрытых могильников меня охватил ещё больший азарт.Тесть в это время, увидев вскопанную землю, совсем побелел и сел курить.- Стас, давай недолго... или я ухожу.Не обращая внимания на него, я, как ищейка, кинулся по ямам. Осмотреть, посмотреть - кайф. Вот это мне нравится... Несбывшийся археолог в своих мечтах попал в реальность.В ямах было много интересного: какие-то черепки от глиняной посуды (это я смог определить, как житель деревни), иногда с узорами, иногда без; угли от костра многовекового; пара интересных крючков их железа (тогда непонятных и не представляющих интереса. Теперь понимаю, что это были фрагменты от кожаных ремешков, использующихся в одежде); какие-то гвозди и колечки.И я бегал по ямам с восторгом, перебирая все эти какалики в руках и набивая ими карманы.Но в это же время меня и поразило большое количество костей. Конечно, я понял, что они человеческие, но почему их не убрали? Не закопали и не увезли? Тогда я и не вдавался в эти нюансы.И вот слышу просто жалобные просьбы тестя:- Ну, хватит! Пошли отсюда!Я в очередной ямке наступаю на бруствер, чтобы выбраться. Нога соскальзывает, и в отвалившемся пласте земли я вижу череп - он мило "улыбается"... Сейчас-то понимаю, что череп принадлежал молодой девушке, лет 16-20-ти. Тогда мне было всё равно, да и определять не надо было.Череп меня не ошарашил и не испугал - привык я к ним.Когда напротив школы, где я учился во втором классе, решили построить двухэтажные квартиры сельского типа, то почему-то решили их ставить на месте кладбища, хотя с момента последнего захоронения не прошло и 50-ти лет. Так что к черепам и полуразложившимся трупам в гробах, которые выковыривали трактора при копке фундамента, я привык. Тогда ребёнком был... что там - 8-9 лет...Но этот череп, конечно, мне был интересен. Во-первых, ему 1000 лет; во-вторых, когда он скатился к моим ногам, то в земле что-то сверкнуло. А вот что?Мне и нужно выяснить.Аккуратно почистив черепок и положив его на верх ямы, я полюбовался на него. Кто поднимал останки, тот поймёт - есть какая-то магия в этом.Череп хочется осмотреть со всех сторон, погладить, заглянуть в глазницы и подержать в руках, как будто ждёшь от него что-то. Вот он оживёт - и ты увидишь лицо человека, кем был этот череп при жизни...Но, проделав все эти манипуляции, я вернулся, как ворона, к тому, что блеснуло. Расчищая руками и перетирая землю в том месте, где образовался обвал, я внезапно в руках почувствовал не землю, а твёрдый предмет...Я затаил дыхание как ныряльщик и не знаю, сколько секунд или минут я не дышал. Осторожно перетёр в руках грунт и... вот - это серьга с зелёным камушком, размером с горошину. Сама серьга, похоже, из металла, напоминающего бронзу. Довольно простая, что-то типа змейки в кольце.Описать, что я почувствовал... не могу, наверное, сами этот момент можете представить...Уже догадываясь, что должна быть и вторая серьга, я, спрятав в карман находку, лихорадочно стал просеивать землю сквозь пальцы.Через пять минут у меня в руках была пара серег с камнем, который как светлячок в ночи, горел средь бела дня ярким огнём аквамарина... Хотя я и сейчас не знаю, что это был за камень.Конечно, я перерыл руками всю оставшуюся землю. Находок больше не было...Забыв про череп, стоящий на краю ямы, я вприпрыжку побежал к тестю.Тесть в это время уже просто изнемогал, белый как полотно, твердил:- Бро-с-сь... не бери... Пошли отсюда...Вы бы ушли?Но мы пошли на дачу, а я по дороге летел как лось и твердил поникшему тестю, что теперь мы и машину купим, и деньги будут... Два километра до дачи мы пролетели минут за семь...Я, подойдя к нашему вагончику, заорал тёще Зое Сергеевне:- Айда за стол! Пузырь и шашлык! Ура-а-а!Ничего не понимающая тёща поспешила нам навстречу, и я, схватив её и закружив, достал находку и стал радостно орать. Но тут тесть стал говорить с ней по-чувашски, и я увидел, как лицо обожаемой второй мамы стало бледнеть.Выслушав мужа, она обратилась ко мне:- Стас, надо отнести серьги на место и с черепом захоронить обратно...- Щас! Вы что, больные? Свихнулись? Старух и преданий наслушались? Ни за что! Приедем домой и машину купим, и деньги будут!Потом в течение часа шёл разговор о табу, запрете и заклинаниях. Я, как здравомыслящий человек, отверг все эти сказки и просто поинтересовался, что услышал тесть от старушки, встреченной в лесу. Ответ меня покоробил. Она сказала: "Что найдёте - нельзя брать. Оставить на месте и похоронить, это подарено деве навечно и с ней останется". Вот так мне тесть перевёл.Плюнув на их суеверия, ночью я устроил посиделки с самогоном и соседями по даче, а утром мы тронулись в путь...Выезжая за ворота садового участка, я прокол колеса... Поматерившись и поставив запаску, тронулись дальше.Через двести метров прокол другое колесо. Но, поматерившись вдвойне и поставив новую камеру(в те 90-е приходилось возить с собой и камеры, и резину), поехали...Через пятьсот метров прокол - переднее правое на этот раз... Последняя камера, матюки - и вот мы на трассе, с ветерком прём...Ровно километр - прокол, переднее левое. Чудом избежав столкновения и вылета на встречку, прижались к обочине. Камер больше нет...Два часа мы стоим, и вот проезжающий мимо знакомый видит нас и выручает запаской. Так вроде и добрались до дома.Приехали. Жену поцеловал, дочку поцеловал, похвалился, что нашёл... Жена в восторге: "Продадим, может, на квартиру хватит?".Должен сказать, что в то время мы жили у родителей жены, и, естественно, нам очень хотелось свалить оттуда. Поэтому жена, бредни родителей не слушая, сказала продавать.На другой день я, в предвкушении оценки находки, собираюсь к ювелиру, предварительно взяв выходной.Выходя из дома с радужными надеждами, попрощавшись со всеми, открываю дверь, вызываю лифт... и... перед моим уходом тёща прокручивала фарш на мясорубке...Дикий вопль остановил не только меня, но и лифт, который я вызвал. Влетая обратно в квартиру, вижу тёщу... синюю и без пальца...Паника, скорая... Потом всё закончилось... Палец не вернуть.Я, естественно, и забыл про свои дела, куда там... Сижу и жену успокаиваю. Дочка в садике, тёща в больнице.Звонок на домашний, поднимаю - звонит тесть (уже в курсе произошедшего) и говорит, что он уволен с работы по сокращению...Пипец...Вечер прошёл в тоске и трауре.Утром собираюсь на работу, и перед выходом из дома раздается звонок.- Стас (я работал в снабжении, шефа возил), шеф в аварию попал на "Волге" твоей. Он в больнице, а машина в ГАИ и в хлам, так что отдыхай сегодня.Вот и думаю, что за напасти... Ну, дома лишний день побыть - тоже неплохо. Шеф живой, машину завтра новую дадут. Тёща хоть и без пальца, но не без руки же. Тестя устроим к нам завтра (дядя директор обещал).Вспоминаю о находке и думаю: "Раз день свободен, поеду оценивать. Может, хоть здесь радость будет, и деньги прилипнут...".Собираюсь и иду, спускаюсь в лифте на первый этаж, открываю дверь подъезда. Прекрасный солнечный день, солнце в глаза...Делаю шаг и... наступаю на скейт. Секунда полёта - вечность. Всего лишь пять ступенек - перелом обоих рук в кистях.Скорая и гипс. Пришедший тесть вызывает на кухню. Запираем дверь, тесть наливает фронтовые сто. Пьём, молчим.Потом он говорит:- Стас, отвези серьги назад и череп прикопай.Посылаю его к бабке суеверной!В этот момент звонок прорезал тишину как выстрел. Тесть берёт трубку, я-то не могу - руки обе в гипсе. Слушает, кладет трубку и говорит, что мой шеф умер после аварии.На другой день я попросил знакомого отвезти меня на дачу.Он отвёз, прошли с ним до курганов... Тот череп так и стоял наверху, "улыбаясь". Отдал серьги, товарищ закопал их в месте с черепом.Через год мы с женой развелись, а я уехал в Москву.

Ключевые слова: Курган раскопки проклятие череп кости

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