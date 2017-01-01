Как в деревне появился монстр

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

Звезда Эрцгаммы Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:54 by

Дело было лет так десять назад. Поехали мы с супругой к ней на дачу, в глухую калужскую деревню. Вез нас тесть, так как я на тот момент был безлошадный. Приехали, поселились в старом доме, в новый не пошли - там было много кошек, а у моей на них аллергия. Дом старый, ветер гуляет по нему, и моя жена заболела, сильно горло прихватило. Тесть уехал в Москву, а в доме из лекарств активированный уголь да зеленка. Я в Интернете вычитал, что хорошо для горла, если его полоскать свекольным соком. У тещи нашлась старая сломанная соковыжималка, я ее починил, и стали делать сок. Сок свеклы имеет цвет артериальной крови, и зрелище было, когда жена полоскала горло и сплевывала, конечно, жуть, но делать нечего - надо, значит, надо.И вот настал вечер, на улице темень, хоть глаз коли. Мы сидим в старом доме, жена полощет горло (бр-р-р страшный видок), я (как сейчас помню) что-то делал за печкой. Тут открывается дверь, без стука - в деревнях принято без стука заходить. Заходит местный поклонник бога Бахуса и спрашивает, где Наташа (это так мою тещу зовут), а жена к нему спиной стояла с задранной вверх головой, свекольный сок стекал у нее по подбородку. Тут она поворачивается и с соком во рту хочет ему сказать, что Наташа ушла к соседке, но получается плохо: только кровавые (свекольные) пузыри из горла идут. И еще зубы все красные. Как он жену увидел с таким (окровавленным) ртом, палку-помогалку швырнул в сторону и, как молодой рысак, рванул к калитке, чуть не вырвал ее, а крик его был слышен на всю деревню. Я думал лопну от смеха! А наутро, когда мы с женой шли по деревне, все местные нам вслед крестились! Вот как в одной маленькой деревушке появились вурдалаки!

Ключевые слова: Дом сквозняк горло полоскание кровь ужас авторская история

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