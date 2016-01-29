Первый снег

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Nick.Yudin Просмотров: 1 244 Комментарии: 12 +23 Вчера, 13:29 by

Историю поведал мне наш читатель. С его слов:На улице начало октября, тёплые дни сменились пасмурной погодой, и зима неспешно начала наступать на пятки осени. Как обычно позавтракав с утра, собрал кое-что из вещей и побрел на работу. Выйдя из подъезда я ощутил эту маленькую детскую радость - на улице шёл первый снег. С неба падали хлопья снега и едва касаясь земли начинали таять. Тихое безветренно снежное утро приободряло, превращая серые осенние дни в нечто потрясающее. До автобусной остановки от дома идти метров 400, и поэтому хватало времени как раз скурить сигаретку по пути и раскинуть мозгами о предстоящей своей свадьбе. Едва сунув сигарету в рот, заметил одиноко сидящую девушку на лавочке, которая тихонько плакала. Что-то в сердце ойкнуло, и мне захотелось постараться утешить ее, помочь.- Можно присесть?Она тихонько кивнула головой.- Я могу Вам чем-нибудь помочь?В ответ она помотала головой и тихо сказала:- Мне никто не сможет помочь.- Мне кажется, что, если Вам тяжело на душе, Вам лучше выговориться, полегчает.Она:- Очень грустно, когда не можешь разделить радостное или печальное событие с родным человеком. Мне бы очень хотелось вернуться к нормальной жизни и жить как все люди.Я смотрел на неё, и что-то в ней мне было очень знакомо: и голос такой приятный, нежный и такой тёплый, что несмотря на ее слезы грел душу. Я даже потерял счёт времени. А когда опомнился, она встала, посмотрела на меня своим тёплым взглядом и произнесла:- Твой автобус, Андрюша. Спасибо, что выслушал и посидел со мной.Я тогда даже не до конца понял, что произошло. В ответ лишь сказал, что надеюсь, ещё увидимся, и уселся в автобус.В течении дня меня одолевали странные чувства. И вообще, я же вроде не говорил, как меня зовут. Откуда она меня знает? Хотя и мне в тот момент что-то в ней казалось знакомым. Так и не найдя ответа в своей голове, история позабылась. Мы сыграли свадьбу и жили счастливой жизнью.Так пролетел год. На дворе снова стоял октябрь и вновь шёл снег. Пока проделывал путь до остановки, нахлынули воспоминания о той встрече. Но на это раз никакой девушки я не встретил.Странные ощущения, я скажу, были, как будто я ждал ее увидеть вновь. Как бы ничего необычного, а с другой стороны, почему-то я хотел ещё раз ее увидеть. В этот день я ее увидел, но только во сне.Она подошла к кровати, где мы спали, наклонилась, поцеловала в лоб. И тихим нежным голосом сказала:- Я так счастлива, что ты стал хорошим человеком, и жена твоя мне очень нравится. Береги ее. Я тебя люблю.Я машинально в ответ произнёс:- Спасибо, мама, и я тебя люблю.Не знаю сказал бы я подобное вживую, но во сне это было как должное.- А теперь спи, - произнесла она и растворилась во мраке ночи.На утро я был ошарашен, когда перерыл бабушкин фотоальбом и нашёл единственную фотографию, где была та девушка, моя молодая мама.Когда спросил у своей бабушки по отцовской линии про фотографию, она расплакалась.- Прости, внучек, что не рассказала тебе все раньше, я была зла на твою маму. Она не уходила к другому, она попала под машину в возрасте 24 лет, возле нашей остановки, когда тебе было 3 года. А злая была, потому что твой отец, мой сын, не вынес горя от потери и свёл счёты с жизнью. Я все время винила в этом ее, и поэтому сказала, что она ушла, а папа твой разбился. Не знаю, зачем я это делала, считала, что так будет лучше, а потом не могла найти в себе силы рассказать, что я лгала, прости меня.Сидели мы так оба заплаканные и молчали. Просидели какое-то время и молча разошлись.На утро, все обмозговав, я приехал к бабушке, сказал:- Спасибо, что нашла в себе силы рассказать мне правду. Она близкий мне человек, которой воспитал и поставил на ноги.Теперь понятно, почему мне девушка казалась такой знакомой и почему от неё так веяло теплом, ведь это мама. Спасибо, мама, что ты рядом.04.10.1996 г.

Ключевые слова: Мама снег воспоминания встреча авторская история

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