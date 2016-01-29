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Истории из жизни

Первый снег

Историю поведал мне наш читатель. С его слов:

На улице начало октября, тёплые дни сменились пасмурной погодой, и зима неспешно начала наступать на пятки осени. Как обычно позавтракав с утра, собрал кое-что из вещей и побрел на работу. Выйдя из подъезда я ощутил эту маленькую детскую радость - на улице шёл первый снег. С неба падали хлопья снега и едва касаясь земли начинали таять. Тихое безветренно снежное утро приободряло, превращая серые осенние дни в нечто потрясающее. До автобусной остановки от дома идти метров 400, и поэтому хватало времени как раз скурить сигаретку по пути и раскинуть мозгами о предстоящей своей свадьбе. Едва сунув сигарету в рот, заметил одиноко сидящую девушку на лавочке, которая тихонько плакала. Что-то в сердце ойкнуло, и мне захотелось постараться утешить ее, помочь.
- Можно присесть?
Она тихонько кивнула головой.
- Я могу Вам чем-нибудь помочь?
В ответ она помотала головой и тихо сказала:
- Мне никто не сможет помочь.
- Мне кажется, что, если Вам тяжело на душе, Вам лучше выговориться, полегчает.
Она:
- Очень грустно, когда не можешь разделить радостное или печальное событие с родным человеком. Мне бы очень хотелось вернуться к нормальной жизни и жить как все люди.
Я смотрел на неё, и что-то в ней мне было очень знакомо: и голос такой приятный, нежный и такой тёплый, что несмотря на ее слезы грел душу. Я даже потерял счёт времени. А когда опомнился, она встала, посмотрела на меня своим тёплым взглядом и произнесла:
- Твой автобус, Андрюша. Спасибо, что выслушал и посидел со мной.
Я тогда даже не до конца понял, что произошло. В ответ лишь сказал, что надеюсь, ещё увидимся, и уселся в автобус.
В течении дня меня одолевали странные чувства. И вообще, я же вроде не говорил, как меня зовут. Откуда она меня знает? Хотя и мне в тот момент что-то в ней казалось знакомым. Так и не найдя ответа в своей голове, история позабылась. Мы сыграли свадьбу и жили счастливой жизнью.

Так пролетел год. На дворе снова стоял октябрь и вновь шёл снег. Пока проделывал путь до остановки, нахлынули воспоминания о той встрече. Но на это раз никакой девушки я не встретил.
Странные ощущения, я скажу, были, как будто я ждал ее увидеть вновь. Как бы ничего необычного, а с другой стороны, почему-то я хотел ещё раз ее увидеть. В этот день я ее увидел, но только во сне.
Она подошла к кровати, где мы спали, наклонилась, поцеловала в лоб. И тихим нежным голосом сказала:
- Я так счастлива, что ты стал хорошим человеком, и жена твоя мне очень нравится. Береги ее. Я тебя люблю.
Я машинально в ответ произнёс:
- Спасибо, мама, и я тебя люблю.
Не знаю сказал бы я подобное вживую, но во сне это было как должное.
- А теперь спи, - произнесла она и растворилась во мраке ночи.
На утро я был ошарашен, когда перерыл бабушкин фотоальбом и нашёл единственную фотографию, где была та девушка, моя молодая мама.
Когда спросил у своей бабушки по отцовской линии про фотографию, она расплакалась.
- Прости, внучек, что не рассказала тебе все раньше, я была зла на твою маму. Она не уходила к другому, она попала под машину в возрасте 24 лет, возле нашей остановки, когда тебе было 3 года. А злая была, потому что твой отец, мой сын, не вынес горя от потери и свёл счёты с жизнью. Я все время винила в этом ее, и поэтому сказала, что она ушла, а папа твой разбился. Не знаю, зачем я это делала, считала, что так будет лучше, а потом не могла найти в себе силы рассказать, что я лгала, прости меня.
Сидели мы так оба заплаканные и молчали. Просидели какое-то время и молча разошлись.
На утро, все обмозговав, я приехал к бабушке, сказал:
- Спасибо, что нашла в себе силы рассказать мне правду. Она близкий мне человек, которой воспитал и поставил на ноги.

Теперь понятно, почему мне девушка казалась такой знакомой и почему от неё так веяло теплом, ведь это мама. Спасибо, мама, что ты рядом.

04.10.1996 г.

Новость отредактировал catberry - Вчера, 13:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:29 by Nick.YudinПросмотров: 1 244Комментарии: 12
+23

Ключевые слова: Мама снег воспоминания встреча авторская история

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Комментарии

#1 написал: odinokiy putnik
Вчера, 13:43
+3
Группа: Посетители
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Комментариев: 201
История тронула до глубины души. От меня первый плюс.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#2 написал: Летяга
Вчера, 14:08
+1
Группа: Модераторы
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Публикаций: 369
Комментариев: 6 792
Очень трогательная история.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Pmariam
Вчера, 14:13
+1
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некоторые моменты описаны сумбурно, но даже не хочу комментировать их.
до слез!
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Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#4 написал: Гомункул
Вчера, 14:28
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Публикаций: 0
Комментариев: 8
Цитата: Pmariam
некоторые моменты описаны сумбурно, но даже не хочу комментировать их.
до слез!
от меня ПЛЮС

Это же не книга чтобы все было разжеванно и расставлено в алфавитном порядке. Все предельно ясно и понятно. Спасибо за историю +
Зарегистрирован: 15.11.2017
#5 написал: Avnikif
Вчера, 14:33
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Очень светлая история, хоть и грустная
Зарегистрирован: 30.08.2017
#6 написал: Космонасть
Вчера, 14:36
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Теплая и трогательная история.Главный герой очень сильный духовно,раз сумел простить бабушку. А с другой стороны как не простить единственного родного человека,воспитавшего тебя?
Зарегистрирован: 2.11.2017
  
#7 написал: Balzac
Вчера, 14:55
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Даже мурашки по коже пробежали, очень грустно...
Плюс.
Зарегистрирован: 22.05.2016
#8 написал: Ksenya078
Вчера, 16:51
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Ну надо же... Как бы тоже хотелось встретиться, поплакать вместе и поговорить, как тогда - в зимние долгие вечера... Пробрало. Спасибо, +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#9 написал: conjure one
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Комментариев: 1 905
Рад за рассказавшего историю, что правда выяснилась. Грустно, что поделать, но за умерших родителей нужно обязательно молиться. - так мы помогаем им и себе, так между нами остается невидимая нить, которая нас связывает. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#10 написал: Марья
Вчера, 20:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 41
История печальная и трогательная, но больше похожа на творческую.
Интересно, зачем бабушке было придумывать небылицы о том, что мать ушла к другому.... Почему нельзя было сказать правду ребенку.
Зарегистрирован: 3.08.2016
#11 написал: Ernesta
Сегодня, 00:52
0
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Публикаций: 102
Комментариев: 953
Цитата: Марья
Интересно, зачем бабушке было придумывать небылицы о том, что мать ушла к другому.... Почему нельзя было сказать правду ребенку.

И то верно. Зачем мать ребёнка-то оболгала бабушка? Это же по сути ужаснейший поступок. Женщина погибла случайно, а её предали забвенью незаслуженно, предали и извратили все факты. Я бы не смогла простить такое, даже единственной бабушке.
Больше тянет на вымысел. У нас столько "добрых людей", которые всё расскажут во всех подробностях и будут при этом смаковать, внимательно отслеживая твою реакцию. Так почему же здесь не нашлось никого, кто открыл бы мальчику страшную правду о его матери. Не верю, что все вокруг были как партизаны.
Когда мне было лет 15-ть, в наш подъезд заселилась семейная пара: мама, папа и их сын Антошка 3-х лет. Жили они спокойно, никого не трогали и про прежнюю свою жизнь историй не рассказывали. Что тут странного? Есть такие люди, которые живут несколько обособленно. Но прошло года два и какая-то сорока принесла на хвосте, что мальчик у них неродной, а усыновлённый из детдома. Всё, и месяца не прошло, как соседи съехали в неизвестном направлении.
А тут всю жизнь прожили на одном и том же месте люди, не прятались ни от кого, а правда так и не дошла до героя. Что-то верится с трудом.
Зарегистрирован: 5.01.2016
     
#12 написал: Raffine
Сегодня, 01:20
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Комментариев: 25
А я бабушку, пусть не поддерживаю и не оправдываю, но понимаю.
Очень понравилась публикация. Плюс.
Зарегистрирован: 16.06.2016
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