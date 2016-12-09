Рукопожатие

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:29

Причина: Авторская стилистика сохранена

Tchink Просмотров: 411 Комментарии: 7 +11 Вчера, 20:29 by

Недавно, одним зимним вечером, мы с отцом с сидели на кухне и пили чай, вспоминая поселок, где я провел свое детство. После наводнения всех жителей переселили из домов километров за пять, в многоэтажки. Дома были заброшены и обветшали, зловеще зияя глазницами разбитых окон. Лишь немногие жители превратили старый дом в дачу.В детстве я любил это место. Простор, свобода, природа, заброшенное футбольное поле. И только единицы остались навсегда, отказавшись переселяться в квартиры.Их мы и вспомнили с отцом за чашкой чая. Я - с теплотой и умилением, немного посмеявшись над чудаками.Вкратце расскажу о них. Это дед Василий со своей супругой. Они прихватили еще несколько соседских заброшенных домов, переделав их в сараи для скота, и огородили от внешнего мира все это царство-государство высоким забором. Чуть в отдалении, у кромки леса, жил Геннадий, одинокий человек лет сорока. Он часто возил что-то, летом громко громыхая тачкой, а зимой на больших самодельных железных санках. Довольно добрый, начитанный и безобидный человек.Отец напомнил случай. Однажды ранней весной было еще холодно, снег только-только начал таять. Мы, затопив в доме печку, вышли вечером на улицу. Темнело, собаки у деда Василия подняли сильный лай. Со стороны дома, где жил Геннадий, послышался душераздирающий вопль, а затем сразу звериный рык. Отец схватил топор и, не раздумывая, бегом направился в сторону пугающих звуков. К моменту его возвращения я уже залез на кровать под одеяло и вскоре уснул.Наутро я увидел, что ладонь отца была перевязана, он явно был взволнован. В дверь постучали. Вошедший дед Василий, весь бледный, стал рассказывать, как кто-то ночью перелез забор, открыл сарай и утащил теленка. Собаки в это время лишь дрожа жались к дверям дома и жалобно скулили. Мы быстро собрались и отправились на поиски драгоценной для деда Василия утраты.Первым делом отец зашел к Геннадию, вскоре они вместе вышли из дома. Геннадий заискивающе и трусливо оправдывался, до меня долетали лишь обрывки фраз: "Я такого не помню... я читал, а потом уснул... не может быть". Через час, по следам крови на снегу, нашли в лесу и теленка, он был загрызен каким-то зверем. Отец не обсуждал со мной это происшествие.Так и врезался мне в память тот пугающий случай, впоследствии я много раз пересказывал его своим друзьям в компании, но недавнее неожиданное признание отца (спустя десяток лет) превратило рассказ о медведе в историю для сайта страшных историй.Здесь я для удобства восприятия изложу его от первого лица:«В тот вечер я с топором добежал до дома Геннадия. Уже стемнело, в доме свет не горел. Вошел в незапертую дверь, в нос ударил отвратительный запах -смесь гнилья и какого-то животного. В длинном узком коридоре неподвижно стоял Геннадий (в темноте угадывался его силуэт), в неизменном длиннополом пальто и шапке ушанке. «Здравствуй! Все в порядке?» - говорю ему и протягиваю руку. В ответ он молча подал мне свою пятерню, и вдруг я чувствую на его ладони длинную и грубую, напоминающую щетину, шерсть. Пальцы начали с большой силой сжиматься, и в тыльную сторону ладони впилось что-то острое.«Когти!» - мгновенно понял я и с трудом выдернул руку. Стал отступать, пятясь назад. Как дошёл до дома - помню плохо. В ушах звенело, в висках стучало, глаза заволокло туманом. Придя домой, налил себе водки.Наутро Геннадий все отрицал. В его доме, обставленном очень старой и потрепанной мебелью, было чисто. И еще одно обстоятельство: идя по каплям крови теленка на снегу, рядом я наблюдал следы больших самодельных железных санок Геннадия»

Ключевые слова: Соседи оборотень теленок следы кровь авторская история

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