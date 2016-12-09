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Истории из жизни

Рукопожатие

Недавно, одним зимним вечером, мы с отцом с сидели на кухне и пили чай, вспоминая поселок, где я провел свое детство. После наводнения всех жителей переселили из домов километров за пять, в многоэтажки. Дома были заброшены и обветшали, зловеще зияя глазницами разбитых окон. Лишь немногие жители превратили старый дом в дачу.
В детстве я любил это место. Простор, свобода, природа, заброшенное футбольное поле. И только единицы остались навсегда, отказавшись переселяться в квартиры.

Их мы и вспомнили с отцом за чашкой чая. Я - с теплотой и умилением, немного посмеявшись над чудаками.
Вкратце расскажу о них. Это дед Василий со своей супругой. Они прихватили еще несколько соседских заброшенных домов, переделав их в сараи для скота, и огородили от внешнего мира все это царство-государство высоким забором. Чуть в отдалении, у кромки леса, жил Геннадий, одинокий человек лет сорока. Он часто возил что-то, летом громко громыхая тачкой, а зимой на больших самодельных железных санках. Довольно добрый, начитанный и безобидный человек.

Отец напомнил случай. Однажды ранней весной было еще холодно, снег только-только начал таять. Мы, затопив в доме печку, вышли вечером на улицу. Темнело, собаки у деда Василия подняли сильный лай. Со стороны дома, где жил Геннадий, послышался душераздирающий вопль, а затем сразу звериный рык. Отец схватил топор и, не раздумывая, бегом направился в сторону пугающих звуков. К моменту его возвращения я уже залез на кровать под одеяло и вскоре уснул.
Наутро я увидел, что ладонь отца была перевязана, он явно был взволнован. В дверь постучали. Вошедший дед Василий, весь бледный, стал рассказывать, как кто-то ночью перелез забор, открыл сарай и утащил теленка. Собаки в это время лишь дрожа жались к дверям дома и жалобно скулили. Мы быстро собрались и отправились на поиски драгоценной для деда Василия утраты.
Первым делом отец зашел к Геннадию, вскоре они вместе вышли из дома. Геннадий заискивающе и трусливо оправдывался, до меня долетали лишь обрывки фраз: "Я такого не помню... я читал, а потом уснул... не может быть". Через час, по следам крови на снегу, нашли в лесу и теленка, он был загрызен каким-то зверем. Отец не обсуждал со мной это происшествие.

Так и врезался мне в память тот пугающий случай, впоследствии я много раз пересказывал его своим друзьям в компании, но недавнее неожиданное признание отца (спустя десяток лет) превратило рассказ о медведе в историю для сайта страшных историй.
Здесь я для удобства восприятия изложу его от первого лица:
«В тот вечер я с топором добежал до дома Геннадия. Уже стемнело, в доме свет не горел. Вошел в незапертую дверь, в нос ударил отвратительный запах -
смесь гнилья и какого-то животного. В длинном узком коридоре неподвижно стоял Геннадий (в темноте угадывался его силуэт), в неизменном длиннополом пальто и шапке ушанке. «Здравствуй! Все в порядке?» - говорю ему и протягиваю руку. В ответ он молча подал мне свою пятерню, и вдруг я чувствую на его ладони длинную и грубую, напоминающую щетину, шерсть. Пальцы начали с большой силой сжиматься, и в тыльную сторону ладони впилось что-то острое.
«Когти!» - мгновенно понял я и с трудом выдернул руку. Стал отступать, пятясь назад. Как дошёл до дома - помню плохо. В ушах звенело, в висках стучало, глаза заволокло туманом. Придя домой, налил себе водки.
Наутро Геннадий все отрицал. В его доме, обставленном очень старой и потрепанной мебелью, было чисто. И еще одно обстоятельство: идя по каплям крови теленка на снегу, рядом я наблюдал следы больших самодельных железных санок Геннадия»

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:29
Причина: Авторская стилистика сохранена
Вчера, 20:29 by TchinkПросмотров: 411Комментарии: 7
+11

Ключевые слова: Соседи оборотень теленок следы кровь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 20:42
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1161|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 254
Оборотень по имени Геннадий) конечно странновато, что человек в сорокет живет один в заброшенном селе, может и впрямь оборотень. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Эвиллс
Вчера, 20:56
+1
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Репутация: (2513|2)
Публикаций: 184
Комментариев: 3 234
Дружелюбный оборотень. Подозрительно. Обычно у них стремление растерзать преобладает. Респект Геннадию! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:58
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (556|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 241
Цитата: Эвиллс
Дружелюбный оборотень. Подозрительно.

Тут многое подозрительно. Даже сама история
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:05
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (1171|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 812
Прямо как в "Ведьмаке".... Походу Генадий этот Волколаком и был))))
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#5 написал: conjure one
Вчера, 22:49
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4192|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 897
А мне вспомнился Беорн — в легендариуме Толкина человек, живущий в долинах Андуина и обладающий способностью превращаться в медведя, один из персонажей повести «Хоббит, или Туда и обратно». Тот тоже жил один, вот только тачку с санками не возил. Вроде бы... +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#6 написал: Latta
Вчера, 23:48
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 179
ну и Геннадий, настоящий крокодил, солнце в небе проглотил.
Зарегистрирован: 28.04.2012
#7 написал: Balzac
Сегодня, 00:08
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Занятно)
Только вот вопрос, получается он обратился оборотнем, а потом добычу на санях увёз? frowning
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Зарегистрирован: 22.05.2016
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