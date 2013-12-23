Полтергейст на шести сотках

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 18:09

SIBEERIA Просмотров: 448 Комментарии: 10 +16 Сегодня, 18:07 by

Эх, дорогие мои читатели, это сильно похоже на сказку, но, увы, это самая реальная быль...Немного воды для лучшего восприятия событий. Мне 21 год, страшно опытный и уже желающий серьезных отношений. Шоферю на своем грузовике, почти всегда есть заказы, но любви нет .В самом начале июня я встречаю ЕЁ, и моя голова пошла кругом: сопли пузырями; ни спать, ни есть... Девушка мне отвечает взаимностью, и, спустя двухнедельных обжиманий по углам и кустам, мы решаем попробовать пожить вместе.Да всё бы ничего, но ехать-то некуда - вить семейное гнездышко, а снимать не вариант, хоть заказы и есть, но они мизерны. Устроился тогда на работу, которая была недалеко от нашей дачи, надо сказать, она находилась в черте города.Но родители поскольку работали, и отпуска уже отгуляны у них были, то предложили нам там и вить (временно) свое семейное гнездо. Ну, а нам, по самые помидоры влюбленным, только это и надо.Первая неделя пролетела незаметно, я на работе, дама сердца по уюту хлопочет, ибо она на каникулах - последний курс шараги (лицея). Ей 18 лет, после 11 класса поступала в технарь, да провалила экзамены, а в лицей брали всех, включая "кривых".Ну, само собой, друзья мои приезжали с дамами их сердца, и попойки были.В одно прекрасное пятичасовое утро, будучи с жуткого бодуна, я услышал, как на моем участке стрекотала сорока. Без всякого злого умысла, дабы выгнать непрошеную гостю с участка, я что-то кинул (сам не помню) и убил животинку. Вот тут-то весь армагеддец и начался буквально через пару дней.Проснувшись утром, как всегда, бегом на работу, а, как известно, что счастливые трусов не надевают, не могу найти эту самую деталь гардероба. Выпучив глаза, перевернув весь небольшой, но двухэтажный домик, нигде их не нашел. Так и напялил джинсы на голое тело и полетел на работу. Это происшествие можно было списать на неуемный тестостерон и забывчивость, типа, кинул и забыл, но каким макаром они оказались в бане через три дня после потери -история умалчивает.Дальше было то, что трудно описать словами. Среди ночи слышим, как на кухне открылось окно, забитое мною осенью прошлого года молотком (рамы деревянные рассохлись и никак не хотели закрываться).Шок, да какой там, нафиг, шок - обсерон самый настоящий, учитывая тот факт, что лежали вместе и уже засыпали. Но на кухне при свете лампочки никого обнаружено не было, за исключением столовых приборов, которые кто-то вынул из выдвижного ящика (будь это самый захудалый вор-наркоша, он бы на такое добро вряд ли покусился - оно не представляло ценности, да и хром весь слез с ложек и вилок).Бр-р-р. Вот так мы до рассвета с включенной лампочкой на кухне и телеком у нас в спальне встречали рассвет.На работу я пришел выжатым лимоном и кое-как день доработал.Вечером похищенное накануне нашлось в баке для воды на полив огорода. Тут мой ум и разум отказывался понимать происходящее, ибо по всем законам физики такое быть не могло. Или могло, но в Голливуде и у Кинга.Через день мы страстно занимались любовью, как в самый пиковый момент открылась входная в домик дверь, закрытая на крючок! Ага, хрен её было открыть - крюк так плотно сидел в петле, что требовалась поистине грубая мужская сила, чтобы закрыть и открыть его.Мы не закричали - мы заорали как подрезанные!Но на другой день мне позвонили родители и сказали, что на трое суток квартира наша, а у них день железнодорожника будет справляться на даче.На мои рассказы о происходящих там явлениях сказали, что у нас фантазия разыгралась и тому подобное.Но, судя по звонку в самую рань от матери, я понял, что и у них фантазии разыгрались. Родичи собрали постельное и прочие шмотки в пакеты и поставили их в уголок, чтобы увезти в стирку. Наутро всё до единой вещи было разбросано по всему домику. За матами моя матушка никогда в карман не лезла, но в этот раз она изъяснялась с такими оборотами речи, что мне и не снилось.На время праздника всё утихло, и они, отпраздновав, благополучно вернулись домой, а мы отправились на дачу, обвешанные крестами и иконами (если бы это помогло).Среди ночи включился свет сам по себе, мы прижались и давай молиться (уже все известные и неизвестные молитвы прочитали). Не помню, сколько раз перекрестились и даже какой рукой (я был атеистом, но ровно до того момента). Сущность, которая включила свет, поутихла.Знакомый приволок мне церковные свечи и молитвенник с тем, как и куда поставить и что читать надо. Не поверите, сделал всё, как в книжке (ну сколько можно испытывать было нас на прочность, тут в кого угодно поверишь, лишь бы всё прекратилось), отчитал положенное, прожег все углы.Первую ночь мы спали как младенцы и последующие тоже.Девушка стала моей первой женой, но потом, девять лет спустя, развелись...

Ключевые слова: Полтергейст дача молодость страх авторская история

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