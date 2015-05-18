Обряд приворота

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:29

Сделано_в_СССР Просмотров: 820 Комментарии: 30 -3 Сегодня, 13:29 by

Семейное счастье возможно, если прибегнуть к магии приворота. Несколько лет назад моя сестра влюбилась в парня, который никак не хотел отвечать ей взаимностью. Она ни дня не могла прожить, чтобы не сказать, как он ей дорог, как красив и популярен у девчонок. Ее визиты на его страничку в социальной сети зашкаливали , она практически «жила» его фотографиями и статусами. Это было похоже на одержимость глупой фанатки, которая создала для себя образ преклонения. Если сестра видела его с девушкой, настроение у нее становилось отвратительным, она могла неделю не выходить из комнаты и пропускать пары в университете. Была это любовь или нет, не знаю, но то, что она была готова на все ради него, это точно.Однажды по телевизору шла передача о магах и колдунах, в которой утверждали, что можно приворожить любого человека, да так, что со временем вспыхнет и настоящее чувство.Сестра записала номер телефона нескольких магов и поспешила звонить. Как я ее ни уговаривала этого не делать, она не соглашалась. Дозвонившись до одного из них, сестра назначила дату встречи. Какая бы смелая у меня ни была сестра, но на сеанс к магу она побоялась ехать одна. После долгих уговоров мы поехали вместе.Прибыв на место, мы увидели совершенно уникальную комнату. Вся черная, было много ярких огней и горели свечи, пахло то ли полынью, то ли розмарином.Из занавешенной комнаты к нам вышел мужчина лет 60-ти, седовласый, высокий, с низким, прокуренным голосом. Он спросил, кто нуждается в его услугах. Когда сестра ответила утвердительно, он попросил меня выйти. Что было дальше на самом деле, я лично не видела, но расскажу то, что поведала мне сестра.Оставшись наедине, он попросил присесть ее за маленький круглый стол. Сам сел напротив, взял свечу и, не спрашивая ни о чем, стал говорить о том, зачем к нему пришла моя сестра. Ей было безумно страшно, и она хотела убежать, но сильное желание быть с молодым человеком ее мечты не дали ей это сделать.Спустя несколько минут, убедившись, что девушка приняла решение делать приворот, началась магия. Старик достал несколько свечей, какой-то непонятный то ли амулет, то ли просто статуэтку в виде двух молодых людей, державшихся за руки, достал белый платок и взял фотокарточку, которую принесла с собой моя сестра.Обряд приворота длился полчаса, от силы минут 40, и я уже начала изрядно переживать. Но вот, что происходило дальше. Маг взял фотографию парня, на нее поставил амулет, по углам фотокарточки расставил свечи и начал читать молитву на непонятном языке. Он что-то кричал, потом переходил на шепот, снова кричал, бил кулаком по фотографии. Сестра была напугана и уже пожалела, что ввязалась в это дело.Когда обряд приворота закончился, он дал белый платок моей сестре и сказал, чтобы она его отдала парню, которого любит, а он должен этим платком вытереть лицо. Как только это произойдет, он посмотрит на девушку иначе и у них завяжутся отношения, а дальше от них уже зависит, будут они вместе или нет.Когда сестра вышла от мага, на ней не было лица, испуганная, со слезами на глазах она второпях рассказывала, что происходило за дверью.Спустя несколько дней ей удалось отдать платок парню. Это случилось в тот момент, когда он ввязался в драку, его лицо было в крови, а она была рядом. Сестра не только подала ему белый платок, который подарил ей маг, но и принесла воды, чтобы промыть раны. Взяв платок, парень поблагодарил девушку и вытер свое лицо.После этого он впервые заговорил с ней. Банально, задав типичный вопрос: «Как тебя зовут?» Моя сестра была на седьмом небе от счастья. Они обменялись контактами, и на следующий день он позвонил ей и пригласил на свидание.Все происходило быстро, сначала, он сказал, что еще никто и никогда не заботился о нем, так как в тот день позаботилась она, что для кого-то это покажется незначительным, но для него, человека, который никогда не знал, что такое помощь людей, это многое значит.Через несколько месяцев он сделал предложение моей сестре со словами, что благодарен тому дню, той драке и белому платку, который был у нее под рукой.Сейчас у них подрастает трое замечательных мальчишек, моих племянников, которых они безумно любят и учат заботиться друг о друге.Я всегда была скептически настроена по отношению к гаданиям, магии, но сейчас я верю, что существуют люди, способные изменить нашу судьбу, стоит только обратиться к ним. На примере своей сестры я поверила в приворот и в то, что люди могут жить счастливо после обряда. Как сказал старый маг, он способен лишь повернуть их друг к другу, а жизнь совместную должны прожить сами.В заключении хочется сказать, что верить или нет в обряд приворота, дело ваше. Но существует множество примеров, когда магия работает и приносит пользу. Если бы не та передача, если бы не старый маг, то, возможно, и не было бы в мире еще одной счастливой семьи.Автор неизвестен.

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