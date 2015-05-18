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Истории из жизни

Обряд приворота

Семейное счастье возможно, если прибегнуть к магии приворота. Несколько лет назад моя сестра влюбилась в парня, который никак не хотел отвечать ей взаимностью. Она ни дня не могла прожить, чтобы не сказать, как он ей дорог, как красив и популярен у девчонок. Ее визиты на его страничку в социальной сети зашкаливали , она практически «жила» его фотографиями и статусами. Это было похоже на одержимость глупой фанатки, которая создала для себя образ преклонения. Если сестра видела его с девушкой, настроение у нее становилось отвратительным, она могла неделю не выходить из комнаты и пропускать пары в университете. Была это любовь или нет, не знаю, но то, что она была готова на все ради него, это точно.

Приворот – помощник в любви.

Однажды по телевизору шла передача о магах и колдунах, в которой утверждали, что можно приворожить любого человека, да так, что со временем вспыхнет и настоящее чувство.

Сестра записала номер телефона нескольких магов и поспешила звонить. Как я ее ни уговаривала этого не делать, она не соглашалась. Дозвонившись до одного из них, сестра назначила дату встречи. Какая бы смелая у меня ни была сестра, но на сеанс к магу она побоялась ехать одна. После долгих уговоров мы поехали вместе.

Прибыв на место, мы увидели совершенно уникальную комнату. Вся черная, было много ярких огней и горели свечи, пахло то ли полынью, то ли розмарином.

Из занавешенной комнаты к нам вышел мужчина лет 60-ти, седовласый, высокий, с низким, прокуренным голосом. Он спросил, кто нуждается в его услугах. Когда сестра ответила утвердительно, он попросил меня выйти. Что было дальше на самом деле, я лично не видела, но расскажу то, что поведала мне сестра.

Оставшись наедине, он попросил присесть ее за маленький круглый стол. Сам сел напротив, взял свечу и, не спрашивая ни о чем, стал говорить о том, зачем к нему пришла моя сестра. Ей было безумно страшно, и она хотела убежать, но сильное желание быть с молодым человеком ее мечты не дали ей это сделать.

Спустя несколько минут, убедившись, что девушка приняла решение делать приворот, началась магия. Старик достал несколько свечей, какой-то непонятный то ли амулет, то ли просто статуэтку в виде двух молодых людей, державшихся за руки, достал белый платок и взял фотокарточку, которую принесла с собой моя сестра.

Как проходит обряд приворота?

Обряд приворота длился полчаса, от силы минут 40, и я уже начала изрядно переживать. Но вот, что происходило дальше. Маг взял фотографию парня, на нее поставил амулет, по углам фотокарточки расставил свечи и начал читать молитву на непонятном языке. Он что-то кричал, потом переходил на шепот, снова кричал, бил кулаком по фотографии. Сестра была напугана и уже пожалела, что ввязалась в это дело.

Когда обряд приворота закончился, он дал белый платок моей сестре и сказал, чтобы она его отдала парню, которого любит, а он должен этим платком вытереть лицо. Как только это произойдет, он посмотрит на девушку иначе и у них завяжутся отношения, а дальше от них уже зависит, будут они вместе или нет.

Когда сестра вышла от мага, на ней не было лица, испуганная, со слезами на глазах она второпях рассказывала, что происходило за дверью.

Спустя несколько дней ей удалось отдать платок парню. Это случилось в тот момент, когда он ввязался в драку, его лицо было в крови, а она была рядом. Сестра не только подала ему белый платок, который подарил ей маг, но и принесла воды, чтобы промыть раны. Взяв платок, парень поблагодарил девушку и вытер свое лицо.

После этого он впервые заговорил с ней. Банально, задав типичный вопрос: «Как тебя зовут?» Моя сестра была на седьмом небе от счастья. Они обменялись контактами, и на следующий день он позвонил ей и пригласил на свидание.

Все происходило быстро, сначала, он сказал, что еще никто и никогда не заботился о нем, так как в тот день позаботилась она, что для кого-то это покажется незначительным, но для него, человека, который никогда не знал, что такое помощь людей, это многое значит.

Через несколько месяцев он сделал предложение моей сестре со словами, что благодарен тому дню, той драке и белому платку, который был у нее под рукой.

Сейчас у них подрастает трое замечательных мальчишек, моих племянников, которых они безумно любят и учат заботиться друг о друге.

Я всегда была скептически настроена по отношению к гаданиям, магии, но сейчас я верю, что существуют люди, способные изменить нашу судьбу, стоит только обратиться к ним. На примере своей сестры я поверила в приворот и в то, что люди могут жить счастливо после обряда. Как сказал старый маг, он способен лишь повернуть их друг к другу, а жизнь совместную должны прожить сами.

В заключении хочется сказать, что верить или нет в обряд приворота, дело ваше. Но существует множество примеров, когда магия работает и приносит пользу. Если бы не та передача, если бы не старый маг, то, возможно, и не было бы в мире еще одной счастливой семьи.

Автор неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29 by Сделано_в_СССРПросмотров: 820Комментарии: 30
-3

Ключевые слова: Магия приворота фанатка обряд парень маг свадьба счастье

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 13:38
+12
Группа: Посетители
Репутация: (1160|0)
Публикаций: 44
Комментариев: 2 420
Этот случай - скорее исключение. Но каждая девушка подумает: да, значит и мне поможет приворот!
Такие истории - зло, реклама энергетического насилия над человеком. Видимо, эта пара и так была подходящей друг для друга, и без приворота получилось бы, если бы девушка в такой ситуации дала бы ему обычный платок. А вот как может аукнуться эта программа на парне - неизвестно, что туда маг ещё заложил.
Самая первая фраза истории - негативная программа для неокрепших мозгов фанатично "любящих" девушек. Вообще, склоняюсь ко мнению, что история выдуманная, как реклама подобных услуг
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#2 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:02
+3
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Комментариев: 812
к нам вышел мужчина лет 60-ти, Старик достал несколько свечей хм...в 60 лет-старик?
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#3 написал: грустное_облачко
Сегодня, 14:03
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Публикаций: 3
Комментариев: 55
Заминусовать захотелось сразу после первой фразы, но подумал, а вдруг в конце будет фраза типа - приворот зло и т.д.

Приворот - насилие. Не может быть счастья с насилием.

Не верю.
Зарегистрирован: 30.10.2016
#4 написал: Black Bagira
Сегодня, 14:04
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Комментариев: 812
ну если писала девочка подросток, то да))

вышел мужчина лет 60-ти, Старик достал несколько свечей... хм...
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#5 написал: Swin
Сегодня, 14:10
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Комментариев: 11
Цитата: Talisha
Этот случай - скорее исключение. Но каждая девушка подумает: да, значит и мне поможет приворот!
Такие истории - зло, реклама энергетического насилия над человеком. Видимо, эта пара и так была подходящей друг для друга, и без приворота получилось бы, если бы девушка в такой ситуации дала бы ему обычный платок. А вот как может аукнуться эта программа на парне - неизвестно, что туда маг ещё заложил.
Самая первая фраза истории - негативная программа для неокрепших мозгов фанатично "любящих" девушек. Вообще, склоняюсь ко мнению, что история выдуманная, как реклама подобных услуг


Абсолютно согласна!!! Девушки (да и парни тоже), ни в коем случае не верьте таким вот "счастливым" историям. Если вы судьбой друг другу предназначены, жизнь сама "повернёт вас друг к другу" и никакое вмешательство старых колдунов не понадобится. А если нет-значит не ваш это человек, отпустите его и не держите обиды.
А эта история ещё неизвестно чем кончится-сколько подобных рассказов висит на данном сайте. После приворота вроде бы десять лет счастливо жил с женой, а потом вдруг в петле его нашли, или рак в неоперабельной стадии обнаружился.
Ещё раз-приворот это насилие над волей другого человека, это зло и разрушение, на котором не построишь своего счастья.
Зарегистрирован: 29.05.2014
#6 написал: ZelD
Сегодня, 14:11
+2
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Комментариев: 140
Почему-то представил папашу и детей, сидящих в кепках на корточках naezd
Зарегистрирован: 17.02.2017
#7 написал: Юляся
Сегодня, 14:27
+3
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Публикаций: 6
Комментариев: 61
Хммм......а столько ли это сработал приворот, а не собственное желание сестры?Это называется энергетическая привязка.....просто как правило одним обрядом дело не заканчивается, а по сути маг ничего такого и не сделал....поэтому в магию в этом.слуяае я поверю лишь в том, что создалась ситуация при которой он посмотрел на нее иначе.
Оправдать приворот могу только в семейной паре, что бы развернуть человека в обратное русло, где есть уже сексуальная привязка и связь устойчивая в принципе
А когда это просто одержимость, а если бы он ей в быту не понравился?Что делать? Испортила бы парню жизнь
Зарегистрирован: 6.05.2011
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:32
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Мне вот тоже кажется, что в этом случае и обычный платок помог бы. Раз никто ещё никогда о нём не заботился. Девчонка, кстати, не любила вовсе. Как можно искренне любить незнакомого почти ей человека?
И помните! Может у неба на вас лучшие планы…
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#9 написал: Tigger power
Сегодня, 14:49
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Комментариев: 1 895
Мне кажется не было приворота, так, пошептал колдун для проформы. Просто ситуация подходящая подвернулась, где молодой человек заметил заботу вкупе с симпатичным личиком вот и весь приворот) история интересна +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#10 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:11
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Комментариев: 1 980
Сейчас у них подрастает трое замечательных мальчишек, моих племянников, которых они безумно любят и учат заботиться друг о друге.

Ой, я сейчас заплачу! А пройдет совсем немного времени и эти счастливые ребятишки начнут отрабатывать родительские грехи. Будут бегать по врачам и лечиться от бесплодия, а может вообще пипирка стоять не будеть отсохнет лет в 13. Или и того хуже все они геями вырастут. А всё потому что их тупая мамаша всё обговняла. Продолжения рода то не будет.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#11 написал: Arhip
Сегодня, 15:18
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Публикаций: 28
Комментариев: 439
Как бы в обратку им это не аукнулось
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#12 написал: Blackmaiden
Сегодня, 15:21
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Комментариев: 94
Прямо реклама магических услуг. Осталось только телефон мужика-мага написать и фотку приляпать с пафосной надписью типа "Я помогу вам обрести счастье" или "Сильнейший маг в сто пятьдесят пятом поколение".
Зарегистрирован: 25.12.2014
#13 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:40
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Публикаций: 51
Комментариев: 1 887
Цитата: Баба Клава
Сейчас у них подрастает трое замечательных мальчишек, моих племянников, которых они безумно любят и учат заботиться друг о друге.

Ой, я сейчас заплачу! А пройдет совсем немного времени и эти счастливые ребятишки начнут отрабатывать родительские грехи. Будут бегать по врачам и лечиться от бесплодия, а может вообще пипирка стоять не будеть отсохнет лет в 13. Или и того хуже все они геями вырастут. А всё потому что их тупая мамаша всё обговняла. Продолжения рода то не будет.

Или наркошами станут, всё ивынесут из дома. Вариантов — громадье
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#14 написал: Баба Клава
Сегодня, 15:55
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Комментариев: 1 980
Цитата: зелёное яблочко
Или наркошами станут, всё ивынесут из дома. Вариантов — громадье

Тож как вариант. И папашу с мамашей пришибут нафиг.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#15 написал: Шахерезада
Сегодня, 15:59
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Комментариев: 286
Такие рассказики могут принести немало бед дурехам поверившим в этот бред, и наказание понесут не только те, кого эта идея "счастливого" приворота подтолкнет к его совершению, а и тот, кто распространял эту идею, как сопричастное лицо, так что дорогой автор этого опуса, имейте это в виду, что и вам прилетит тоже. horse
Минус за вредоносную рекламу!
Зарегистрирован: 24.05.2014
#16 написал: Баба Клава
Сегодня, 16:04
+5
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Публикаций: 41
Комментариев: 1 980
Цитата: Шахерезада
и тот, кто распространял эту идею, как сопричастное лицо, так что дорогой автор этого опуса, имейте это в виду, что и вам прилетит тоже. horse

Копипастеров енто тоже кстати касается.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#17 написал: Юляся
Сегодня, 16:10
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Публикаций: 6
Комментариев: 61
Ну рекламы тут нет, я не соглашусь насчет обратки и всех ужасов. Тк “карму” мы получаем не только от мамы и папы, а как минимум за 7 колен
Вы уверены что все ваши 100 с гаком родственников без грешка? Я так не думаю
Зарегистрирован: 6.05.2011
#18 написал: Шахерезада
Сегодня, 16:12
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 286
Цитата: Баба Клава
. И папашу с мамашей пришибут нафиг.

Быстрее мамашу, так как на подсознательном уровне у них будет зафиксирована программа, что женщины - это большое зло, могут лупить своих жен, дочерей вымещая на них свой протест против насилия. Или как Вы верно заметили стать геями по той же причине, что бабы - зло!
Зарегистрирован: 24.05.2014
#19 написал: Blackmaiden
Сегодня, 16:15
+3
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 94
Цитата: Шахерезада
Цитата: Баба Клава
. И папашу с мамашей пришибут нафиг.

Быстрее мамашу, так как на подсознательном уровне у них будет зафиксирована программа, что женщины - это большое зло, могут лупить своих жен, дочерей вымещая на них свой протест против насилия. Или как Вы верно заметили стать геями по той же причине, что бабы - зло!

Шахеризада, а Вы, быть может, только что совершили почти научное открытие, выявив природу гомосексуализма.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#20 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:08
-2
Группа: Журналисты
Репутация: (701|0)
Публикаций: 401
Комментариев: 1 658
Цитата: Talisha
Этот случай - скорее исключение. Но каждая девушка подумает: да, значит и мне поможет приворот!
Такие истории - зло, реклама энергетического насилия над человеком. Видимо, эта пара и так была подходящей друг для друга, и без приворота получилось бы, если бы девушка в такой ситуации дала бы ему обычный платок. А вот как может аукнуться эта программа на парне - неизвестно, что туда маг ещё заложил.
Самая первая фраза истории - негативная программа для неокрепших мозгов фанатично "любящих" девушек. Вообще, склоняюсь ко мнению, что история выдуманная, как реклама подобных услуг

Да Вы смотрю, специалист по рекламе!? Может научите этому искусству, а то я не разбираюсь в каком соусе реклама подаётся, по каким критериям её различать?
А сама история не более, чем опыт в единичном случае. Если Вам во всём кажется, что суют рекламу, так и историй вообще можно не писать и не делится опытом.
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#21 написал: Баба Клава
Сегодня, 17:14
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2458|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 1 980
Цитата: Сделано_в_СССР
Да Вы смотрю, специалист по рекламе!? Может научите этому искусству, а то я не разбираюсь в каком соусе реклама подаётся, по каким критериям её различать?
А сама история не более, чем опыт в единичном случае. Если Вам во всём кажется, что суют рекламу, так и историй вообще можно не писать и не делится опытом.

Да не, правда, надо думать вообще чего заливаешь. Одно дело про домового фигню всякую постить, а другое дело такие статьи. Дуры малолетние сейчас начитаются и применять такое потом на практике начнут. Свою жизнь погубят и тебе в карму насрут, ибо от тебя сию ересь подчерпнули. Шутки шутками но предел тоже знать нужно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#22 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:15
-2
Группа: Журналисты
Репутация: (701|0)
Публикаций: 401
Комментариев: 1 658
Цитата: Шахерезада
Такие рассказики могут принести немало бед дурехам поверившим в этот бред, и наказание понесут не только те, кого эта идея "счастливого" приворота подтолкнет к его совершению, а и тот, кто распространял эту идею, как сопричастное лицо, так что дорогой автор этого опуса, имейте это в виду, что и вам прилетит тоже. horse
Минус за вредоносную рекламу!

Вы переживаете, что как только что выразились Такие рассказики могут принести немало бед дурехам поверившим в этот бред, - Вы сами то в это верите? Что то я не вижу здесь комментов от этих "дурёх". Разве что только "остроты" так называемых "специалистов чёрной магии". Смешно, чесн слово. blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
            
#23 написал: Blackmaiden
Сегодня, 17:21
+3
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 94
Я считаю, что ЛЮБОЕ магическое вмешательство приносит вред (кроме снятия специально сделанного негатива).Так что надо думать, прежде чем делать.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#24 написал: Arhip
Сегодня, 18:09
+4
Группа: Посетители
Репутация: (317|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 439
Цитата: Сделано_в_СССР
Вы переживаете, что как только что выразились Такие рассказики могут принести немало бед дурехам поверившим в этот бред, - Вы сами то в это верите? Что то я не вижу здесь комментов от этих "дурёх". Разве что только "остроты" так называемых "специалистов чёрной магии". Смешно, чесн слово.

Все дурехи уже побежали приворот делать yaaah
Зарегистрирован: 29.08.2017
 
#25 написал: Ksenya078
Сегодня, 18:10
+3
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Репутация: (160|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 169
"Но сейчас я верю, что существуют люди, способные изменить нашу судьбу, стоит только обратиться к ним." Веришь?! Ну и живи с этим дальше. А как по-моему мнению - да не было ни какого приворота! Дяденька седой получил бабки, а она и рада, что "приворожила".
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#26 написал: Blackmaiden
Сегодня, 18:15
+5
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 94
Цитата: Arhip
Цитата: Сделано_в_СССР
Вы переживаете, что как только что выразились Такие рассказики могут принести немало бед дурехам поверившим в этот бред, - Вы сами то в это верите? Что то я не вижу здесь комментов от этих "дурёх". Разве что только "остроты" так называемых "специалистов чёрной магии". Смешно, чесн слово.

Все дурехи уже побежали приворот делать yaaah

Влюбленная женщина уже автоматически становится безмозглой. Впрочем, мужчина тоже в такие периоды жизни склонен к странным, порою иррациональным, и даже опасным поступкам.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#27 написал: Шахерезада
Сегодня, 19:18
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 286
Цитата: Blackmaiden
Шахеризада, а Вы, быть может, только что совершили почти научное открытие, выявив природу гомосексуализма.

Ах, если бы я, так ведь эти чертовы психологи давно уже сделали открытие о фиксации негативных программ и их последствиях, так что увы, увы моей заслуги здесь нет. cry

Цитата: Сделано_в_СССР
Вы переживаете, что как только что выразились Такие рассказики могут принести немало бед дурехам поверившим в этот бред, - Вы сами то в это верите? Что то я не вижу здесь комментов от этих "дурёх". Разве что только "остроты" так называемых "специалистов чёрной магии". Смешно, чесн слово.

Зайдите на любой форум по черной магии в отдел приворотов и Вы офигеете от кол-ва таких дурех. То, что Вы называете "остротами" от так называемых "специалистов черной магии", это всего лишь констатация фактов в той теме, в которой эти спецы скажем так шарят больше, поэтому и взывают к разуму и вовсе не ставят цель кого то рассмешить. Вот лично Вы бы хотели быть привороженным?
Зарегистрирован: 24.05.2014
#28 написал: Lynx
Сегодня, 19:20
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (3016|0)
Публикаций: 301
Комментариев: 1 766
Цитата: Сделано_в_СССР
Цитата: Шахерезада
Такие рассказики могут принести немало бед дурехам поверившим в этот бред, и наказание понесут не только те, кого эта идея "счастливого" приворота подтолкнет к его совершению, а и тот, кто распространял эту идею, как сопричастное лицо, так что дорогой автор этого опуса, имейте это в виду, что и вам прилетит тоже. horse
Минус за вредоносную рекламу!

Вы переживаете, что как только что выразились Такие рассказики могут принести немало бед дурехам поверившим в этот бред, - Вы сами то в это верите? Что то я не вижу здесь комментов от этих "дурёх". Разве что только "остроты" так называемых "специалистов чёрной магии". Смешно, чесн слово. blush


Сделано_в_СССР, будете хамить, я Вас забаню. И запрет на публикации, само собой разумеется.
Зарегистрирован: 23.02.2016
             
#29 написал: Евгеша
Сегодня, 19:28
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Вас почитаешь-так все наркоманы,убийцы, больные и насильники-это исключительно дети родителей,кто прибегал к помощи колдунов... а я-то думала-плохая генетика, условия жизни, человеческая натура,а оно вон оно как-колдуны наворотили!
Зарегистрирован: 11.08.2017
#30 написал: Шахерезада
Сегодня, 19:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 286
Цитата: Евгеша
Вас почитаешь-так все наркоманы,убийцы, больные и насильники-это исключительно дети родителей,кто прибегал к помощи колдунов... а я-то думала-плохая генетика, условия жизни, человеческая натура,а оно вон оно как-колдуны наворотили!

Все вышеперечисленное Вами вовсе не обязательно может быть следствием магии, этого здесь никто не утверждал, речь шла о том, как магия может негативно повлиять на судьбу человека.
Зарегистрирован: 24.05.2014
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