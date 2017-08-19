Крестик мой спас меня

Lynx Просмотров: 218 Комментарии: 6 +8 Сегодня, 01:50 by

День добрый. Читаю истории людей на вашем сайте уже несколько лет. Некоторые очень даже интересные. Люблю все непонятное. В жизни в детстве было много подобного. Вот одна из самых запомнившихся.Было это в школе, когда я увлекался фотоделом, сам фоткал, сам печатал. Фотоаппарат был «Смена-8М» — самый допотопный, даже на то время. Я печатал с разными светофильтрами и разной экспозицией — много чего и кого я видел. Один раз даже домового сфотографировал — я попросил его мысленно встать напротив фотика и сфоткал — когда проявил, то увидел, что он стоит в полуметре от меня и смотрит на меня. Красивый такой — очень на кота походит... Но самое интересное и пугающее даже для меня случилось как-то ночью, когда я лег спать после очередной фотосессии в ванной...Как сейчас помню — лег головой на восток, как мне сейчас кажется. Сплю как обычно, белый сон — понимаю, что сплю... в голове пусто — ни мыслей, ничего, вдруг вижу свое тело с закрытыми глазами, но в немного неестественных цветах, затем сильная вибрация, словно все тело под током, и затем меня — мое тонкое тело — словно начинают вытаскивать через ноги против моей воли. Я жутко испугался тогда — хотя ничего и никогда подобного не боялся, очень неприятное чувство беспомощности. Вдруг все прекратилось, я резко просыпаюсь, сажусь сразу и вижу, что мой нательный крестик, который всегда был у меня на шее, лежит у меня в ногах — в направлении моего вытаскивания — и он заметно погнут. Я тогда подумал, что крестик мой спас меня, но сила, что тащила меня, погнула его... Жутко было страшно и неприятно тогда...Вот такой случай из жизни. Я до сих пор не знаю, что это было, кто так бесцеремонно пытался меня вытащить из себя, и что бы произошло, если бы это ему (им) удалось. Но я считаю, что Бог мне помог очень сильно. Я - верующий человек...В заключении хочу сказать тем, кто экспериментально, как я в детстве, пытается все узнать, понять и попробовать на зуб — будьте осторожнее и уважайте то, что не понимаете. И еще этим, на мой взгляд, стоит заниматься только тогда, когда вы не боитесь этим заниматься. Не стоит бояться — стоит уважать и любить. А еще лучше - не заниматься совсем. Помните — чем больше вы всматриваетесь в бездну — тем больше бездна всматривается в вас... Если что-то или кто-то будет негативно проявляться в вашей жизни — не бойтесь просить помощи у Бога или любых светлых сил, во что вы сами верите, и вам обязательно помогут.

Ключевые слова: Любопытство фотоаппарат астрал нечто крестик страх

Другие, подобные истории: