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Истории из жизни

Крестик мой спас меня

День добрый. Читаю истории людей на вашем сайте уже несколько лет. Некоторые очень даже интересные. Люблю все непонятное. В жизни в детстве было много подобного. Вот одна из самых запомнившихся.

Было это в школе, когда я увлекался фотоделом, сам фоткал, сам печатал. Фотоаппарат был «Смена-8М» — самый допотопный, даже на то время. Я печатал с разными светофильтрами и разной экспозицией — много чего и кого я видел. Один раз даже домового сфотографировал — я попросил его мысленно встать напротив фотика и сфоткал — когда проявил, то увидел, что он стоит в полуметре от меня и смотрит на меня. Красивый такой — очень на кота походит... Но самое интересное и пугающее даже для меня случилось как-то ночью, когда я лег спать после очередной фотосессии в ванной...

Как сейчас помню — лег головой на восток, как мне сейчас кажется. Сплю как обычно, белый сон — понимаю, что сплю... в голове пусто — ни мыслей, ничего, вдруг вижу свое тело с закрытыми глазами, но в немного неестественных цветах, затем сильная вибрация, словно все тело под током, и затем меня — мое тонкое тело — словно начинают вытаскивать через ноги против моей воли. Я жутко испугался тогда — хотя ничего и никогда подобного не боялся, очень неприятное чувство беспомощности. Вдруг все прекратилось, я резко просыпаюсь, сажусь сразу и вижу, что мой нательный крестик, который всегда был у меня на шее, лежит у меня в ногах — в направлении моего вытаскивания — и он заметно погнут. Я тогда подумал, что крестик мой спас меня, но сила, что тащила меня, погнула его... Жутко было страшно и неприятно тогда...

Вот такой случай из жизни. Я до сих пор не знаю, что это было, кто так бесцеремонно пытался меня вытащить из себя, и что бы произошло, если бы это ему (им) удалось. Но я считаю, что Бог мне помог очень сильно. Я - верующий человек...

В заключении хочу сказать тем, кто экспериментально, как я в детстве, пытается все узнать, понять и попробовать на зуб — будьте осторожнее и уважайте то, что не понимаете. И еще этим, на мой взгляд, стоит заниматься только тогда, когда вы не боитесь этим заниматься. Не стоит бояться — стоит уважать и любить. А еще лучше - не заниматься совсем. Помните — чем больше вы всматриваетесь в бездну — тем больше бездна всматривается в вас... Если что-то или кто-то будет негативно проявляться в вашей жизни — не бойтесь просить помощи у Бога или любых светлых сил, во что вы сами верите, и вам обязательно помогут.
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Сегодня, 01:50 by LynxПросмотров: 218Комментарии: 6
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Ключевые слова: Любопытство фотоаппарат астрал нечто крестик страх

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 05:01
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Комментариев: 4 163
Жуткий сон однако. +++
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#2 написал: Наталья Борисовна
Сегодня, 06:36
0
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Комментариев: 2
Я думаю что это был сонный паралич, я не один раз испытывала его и да когда он наступал была сильная вибрация всего тела, гул в ушах и животный страх.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#3 написал: DRUID
Сегодня, 06:40
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Очень хорошие слова в заключительной части. +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#4 написал: Talisha
Сегодня, 08:28
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Спас - и очень хорошо! Плюс.
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#5 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 08:32
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Комментариев: 243
Цитата: Наталья Борисовна
Я думаю что это был сонный паралич, я не один раз испытывала его и да когда он наступал была сильная вибрация всего тела, гул в ушах и животный страх.

Да вот только от паралича крестики не валяются потом погнутые в ногах. И погнуть его самому в этом состоянии не реально, т.к зачастую ты даже если можешь двигаться то очень медленно(а точнее одно движение вечность) и требует громадных усилии. Так что думаю тут что-то другое.
Зарегистрирован: 17.10.2017
#6 написал: ZelD
Сегодня, 08:38
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Фотографий как всегда конечно же не сохранилось
Зарегистрирован: 17.02.2017
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