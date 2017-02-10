Ночное происшествие

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:05

A.Norton Просмотров: 753 Комментарии: 17 -8 Вчера, 16:05 by

Было время, когда я вынужденно жил на съемной квартире. Ее хозяйка, женщина слегка за тридцать, очень любила поговорить. Каждую среду она приходила убраться в квартире и за два часа успевала выболтать столько, что мне хотелось заткнуть ее как-нибудь. Но человек я культурный и хамить другим людям не привык, так что уладил вопрос «без крови». В день уборки, впустив говорливую хозяйку в квартиру, я обменивался с ней парой дежурных фраз и живенько уходил гулять по поселку. Когда возвращался, назойливой бабенки уже и духу не было.Один раз моя стратегия избегать назойливой говоруньи дала осечку. Был дождливый, ветреный день. За окружающими поселок горами ворчал гром, над штормящим морем метались молнии. Пришлось остаться дома и мириться с неизбежным присутствием раздражающей меня женщины. Оставив ее сновать по комнатам с ведром и тряпками, я уединился на балконе с рассказом Говарда Лавкрафта «Наследство Пибоди». Завалился на диван, врубил настенный торшер и стал читать, как последний наследник семейства Пибоди раскрывал древние тайны фамильного особняка.Хозяйка заглянула на балкон минут через двадцать, когда мысленно я уже находился в далеком штате Массачусетс и вместе с главным героем рассказа лазил по пыльным чердакам и тихим комнатам, хранящим тревожную память о призраках прошлых лет. То, что она не в духе, я понял сразу. Со стуком поставив на пол пылесос, она сложила на груди руки, смерила меня недовольным взглядом и строго так сказала:- Избегаешь меня, да? Устал выслушивать мой треп?- Нет, - попытался выкрутиться я. - Захотелось почитать. В такую скверную погодку хороший мистический рассказик - самое то. Атмосфера подходящая.В окнах балкона сверкнула молния, залив маленькую комнатушку и наши лица неживым серебристым светом. Над крышей дома взорвались рычащие громовые раскаты. Капли дождя безостановочно барабанили по жестяному карнизу, стекали по грязным окнам и беззвучно разбивались о лужи на земле. Не зря я сказал, что атмосфера для годного хоррора - лучше не придумать. Пробирает до дрожи, даже воображать всякие страсти-ужасы не приходится.Хозяйка утвердительно кивнула, притащила из смежной комнаты стул, села рядом с диваном и сказала:- Мистикой, значит, увлекаешься? Что читаешь?- Лавкрафта. Лучше него никого нет. Ну, может, еще Стивен Кинг.- Никогда не слышала (о ком из них двоих – я ни сном, ни духом, может быть, оба мастера ужасов ей неизвестны). А хочешь расскажу, как с моей семьей мистика случилась?- Валяйте, - безразлично сказал я, с сожалением откладывая в сторону недочитанную книгу. Извини, молодой мистер Пибоди, придется нам на время отсрочить разгадывание секретов твоей семьи. Если эта женщина не выскажется, потом с месяц будет ходить надутой. Терпеть таких людей не могу. Им-то все равно, но чего я страдать должен?!- Год назад, - начала рассказывать хозяйка, - у меня умерла мама.- Соболезную, - для приличия вставил я. - Сам недавно потерял близкого человека, знаю, как это больно.- Спасибо, - слегка улыбнулась хозяйка одними уголками рта и продолжила: - После маминой смерти мы всей семьей переехали в ее загородный дом. Там все скромно, не как на виллах богачей из телика. Грушевый садик из пяти деревьев, маленький огород, домик на три комнаты с мансардой и подвалом. Зато все удобства под рукой, не нужно бегать на улицу, когда природа по нужде позовет.- Не вижу, где тут мистика, - заметил я. - Давайте ближе к сути.- Какой ты скорый! - насупилась хозяйка. - Ладно. При жизни мама любила вышивать. Когда мы заехали в дом, не представляешь, сколько вышитых ею подушек были разбросаны на всех креслах и диванах! А в ее спальню хоть не заходи - всю кровать покрывали цветастые подушки, ума не приложу, как она не задыхалась от пыли.Выплеснув на меня море экспрессии, хозяйка маленько успокоилась и вернулась к рассказу:- Короче, решила я убрать эти подушки. Собрала их и распихала по шкафам. Думала, пройдет время, продам весь этот хлам через интернет. Мне они не нужны, маме тоже, так, может, хоть деньги какие-то выручу.Я не стал говорить ей, что поступать так с вещами матери, - дурной тон. Наплевать мне, что она отмахивается от памяти о покойной. Все, чего я на тот момент хотел, - дослушать нудную пока историю и благополучно спровадить рассказчицу. Видимо, она заметила осуждение в выражении моего лица, потому что извиняющимся тоном произнесла:- Не думай обо мне плохо. Я так ничего и не продала.- Как же так?! - не удержался я от язвительной насмешки. - Никто не клюнул на рукоделие?! Вот разочарование-то!- Не в том дело, - буркнула хозяйка. - В первый день мы задержались в мамином доме до вечера и решили не возвращаться в город по темени. Заночевали. А утром, собравшись позавтракать перед отъездом, не смогли войти на кухню. Замка на двери нет, но открыть ее у нас с мужем не получилось. Что-то крепко держало дверь с той стороны.Тут во мне возобладал здравый скептицизм. Что за нелепая сказочка?! Двое взрослых не справились с дверью и сразу увидели в этом мистику? Такой чепухой меня не пронять. Зря я согласился выслушать ее. Как мог подумать, что скучный человек может рассказать интересную историю?!- И что вы сделали? Брякнули «охотникам за привидениями»?! Эй, мужики, у нас тут полтергейст завелся! Приезжайте скорее, поймайте его, и засуньте в хранилище!Хозяйка не поняла отсылки. Недалекий человек.- Не-а, - растерянно протянула она, - послали нашего малого поглядеть, что держит дверь. Он метнулся вокруг дома, заглянул в окно кухни, примчал обратно и как выдаст: «Мам, пап, там кухонный стол кто-то придвинул к двери!» Мы так и сели. Понимаешь, дверь кухни открывается вовнутрь, если перекрыть ее столом, самому выйти никак не получится. Окно кухни мы проверили - оно было закрыто, моему мужу еще пришлось разбить его, влезть в кухню и отодвинуть стол.- И все, что ли? - спросил я с ироничной полуулыбкой. - Ерунда какая-то выходит. По-моему, вы меня разыгрываете.- Это тебе ерунда, а мне тогда не до смеха было. Я потом деревенского батюшку в дом приглашала. Он походил везде, почитал молитвы, окропил стены святой водой и посоветовал ничего в доме не менять, пока душа моей матери не отойдет в мир иной. Мне кажется, мама была недовольна моим поступком и показала это, как могла.Хозяйка замолчала и выжидающе посмотрела на меня. Пыталась разгадать, поверил я ей или нет. Так вот - я не поверил.- Вранье, - уверенно заявил я. - Такой глупейшей байкой меня не разведешь. Привидения - чушь собачья, я в них не верю.- Ясно, - хозяйка встала со стула, не скрывая разочарования. - Извини, что отняла время. Читай дальше своего Лавкрафта.Она закончила уборку, ни разу не заговорив со мной, а перед уходом заявила:- Зря ты не веришь. Я ведь правду говорю.- Призраки - выдумка, - не согласился я. - Кто в них верит - у того мозги набекрень.- Хорошо, - сказала хозяйка; она уже стояла на лестничной площадке. - Хочешь думать, что я чокнулась - на здоровье. Переубеждать не буду, только желаю тебе самому когда-нибудь столкнуться с чем-то необъяснимым. Может, тогда вспомнишь меня и мой рассказ.Через полтора месяца я съехал с той квартиры. Подыскал себе жилье получше. Ничего страшнее постукиваний и резких скрипов в соседних квартирах со мной не случалось, и уверен - не случится. Не могу я поверить в сверхъестественное вмешательство. Вот и пересказываю вам истории тех, кто верит, и этим притягивает к себе паранормальщину.

Ключевые слова: Привидения рассказ хозяйка страх авторская история

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