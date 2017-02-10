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Истории из жизни

Ночное происшествие

Было время, когда я вынужденно жил на съемной квартире. Ее хозяйка, женщина слегка за тридцать, очень любила поговорить. Каждую среду она приходила убраться в квартире и за два часа успевала выболтать столько, что мне хотелось заткнуть ее как-нибудь. Но человек я культурный и хамить другим людям не привык, так что уладил вопрос «без крови». В день уборки, впустив говорливую хозяйку в квартиру, я обменивался с ней парой дежурных фраз и живенько уходил гулять по поселку. Когда возвращался, назойливой бабенки уже и духу не было.

Один раз моя стратегия избегать назойливой говоруньи дала осечку. Был дождливый, ветреный день. За окружающими поселок горами ворчал гром, над штормящим морем метались молнии. Пришлось остаться дома и мириться с неизбежным присутствием раздражающей меня женщины. Оставив ее сновать по комнатам с ведром и тряпками, я уединился на балконе с рассказом Говарда Лавкрафта «Наследство Пибоди». Завалился на диван, врубил настенный торшер и стал читать, как последний наследник семейства Пибоди раскрывал древние тайны фамильного особняка.

Хозяйка заглянула на балкон минут через двадцать, когда мысленно я уже находился в далеком штате Массачусетс и вместе с главным героем рассказа лазил по пыльным чердакам и тихим комнатам, хранящим тревожную память о призраках прошлых лет. То, что она не в духе, я понял сразу. Со стуком поставив на пол пылесос, она сложила на груди руки, смерила меня недовольным взглядом и строго так сказала:
- Избегаешь меня, да? Устал выслушивать мой треп?
- Нет, - попытался выкрутиться я. - Захотелось почитать. В такую скверную погодку хороший мистический рассказик - самое то. Атмосфера подходящая.

В окнах балкона сверкнула молния, залив маленькую комнатушку и наши лица неживым серебристым светом. Над крышей дома взорвались рычащие громовые раскаты. Капли дождя безостановочно барабанили по жестяному карнизу, стекали по грязным окнам и беззвучно разбивались о лужи на земле. Не зря я сказал, что атмосфера для годного хоррора - лучше не придумать. Пробирает до дрожи, даже воображать всякие страсти-ужасы не приходится.

Хозяйка утвердительно кивнула, притащила из смежной комнаты стул, села рядом с диваном и сказала:
- Мистикой, значит, увлекаешься? Что читаешь?
- Лавкрафта. Лучше него никого нет. Ну, может, еще Стивен Кинг.
- Никогда не слышала (о ком из них двоих – я ни сном, ни духом, может быть, оба мастера ужасов ей неизвестны). А хочешь расскажу, как с моей семьей мистика случилась?
- Валяйте, - безразлично сказал я, с сожалением откладывая в сторону недочитанную книгу. Извини, молодой мистер Пибоди, придется нам на время отсрочить разгадывание секретов твоей семьи. Если эта женщина не выскажется, потом с месяц будет ходить надутой. Терпеть таких людей не могу. Им-то все равно, но чего я страдать должен?!
- Год назад, - начала рассказывать хозяйка, - у меня умерла мама.
- Соболезную, - для приличия вставил я. - Сам недавно потерял близкого человека, знаю, как это больно.
- Спасибо, - слегка улыбнулась хозяйка одними уголками рта и продолжила: - После маминой смерти мы всей семьей переехали в ее загородный дом. Там все скромно, не как на виллах богачей из телика. Грушевый садик из пяти деревьев, маленький огород, домик на три комнаты с мансардой и подвалом. Зато все удобства под рукой, не нужно бегать на улицу, когда природа по нужде позовет.
- Не вижу, где тут мистика, - заметил я. - Давайте ближе к сути.
- Какой ты скорый! - насупилась хозяйка. - Ладно. При жизни мама любила вышивать. Когда мы заехали в дом, не представляешь, сколько вышитых ею подушек были разбросаны на всех креслах и диванах! А в ее спальню хоть не заходи - всю кровать покрывали цветастые подушки, ума не приложу, как она не задыхалась от пыли.

Выплеснув на меня море экспрессии, хозяйка маленько успокоилась и вернулась к рассказу:
- Короче, решила я убрать эти подушки. Собрала их и распихала по шкафам. Думала, пройдет время, продам весь этот хлам через интернет. Мне они не нужны, маме тоже, так, может, хоть деньги какие-то выручу.

Я не стал говорить ей, что поступать так с вещами матери, - дурной тон. Наплевать мне, что она отмахивается от памяти о покойной. Все, чего я на тот момент хотел, - дослушать нудную пока историю и благополучно спровадить рассказчицу. Видимо, она заметила осуждение в выражении моего лица, потому что извиняющимся тоном произнесла:
- Не думай обо мне плохо. Я так ничего и не продала.
- Как же так?! - не удержался я от язвительной насмешки. - Никто не клюнул на рукоделие?! Вот разочарование-то!
- Не в том дело, - буркнула хозяйка. - В первый день мы задержались в мамином доме до вечера и решили не возвращаться в город по темени. Заночевали. А утром, собравшись позавтракать перед отъездом, не смогли войти на кухню. Замка на двери нет, но открыть ее у нас с мужем не получилось. Что-то крепко держало дверь с той стороны.

Тут во мне возобладал здравый скептицизм. Что за нелепая сказочка?! Двое взрослых не справились с дверью и сразу увидели в этом мистику? Такой чепухой меня не пронять. Зря я согласился выслушать ее. Как мог подумать, что скучный человек может рассказать интересную историю?!

- И что вы сделали? Брякнули «охотникам за привидениями»?! Эй, мужики, у нас тут полтергейст завелся! Приезжайте скорее, поймайте его, и засуньте в хранилище!

Хозяйка не поняла отсылки. Недалекий человек.

- Не-а, - растерянно протянула она, - послали нашего малого поглядеть, что держит дверь. Он метнулся вокруг дома, заглянул в окно кухни, примчал обратно и как выдаст: «Мам, пап, там кухонный стол кто-то придвинул к двери!» Мы так и сели. Понимаешь, дверь кухни открывается вовнутрь, если перекрыть ее столом, самому выйти никак не получится. Окно кухни мы проверили - оно было закрыто, моему мужу еще пришлось разбить его, влезть в кухню и отодвинуть стол.
- И все, что ли? - спросил я с ироничной полуулыбкой. - Ерунда какая-то выходит. По-моему, вы меня разыгрываете.
- Это тебе ерунда, а мне тогда не до смеха было. Я потом деревенского батюшку в дом приглашала. Он походил везде, почитал молитвы, окропил стены святой водой и посоветовал ничего в доме не менять, пока душа моей матери не отойдет в мир иной. Мне кажется, мама была недовольна моим поступком и показала это, как могла.

Хозяйка замолчала и выжидающе посмотрела на меня. Пыталась разгадать, поверил я ей или нет. Так вот - я не поверил.

- Вранье, - уверенно заявил я. - Такой глупейшей байкой меня не разведешь. Привидения - чушь собачья, я в них не верю.
- Ясно, - хозяйка встала со стула, не скрывая разочарования. - Извини, что отняла время. Читай дальше своего Лавкрафта.

Она закончила уборку, ни разу не заговорив со мной, а перед уходом заявила:
- Зря ты не веришь. Я ведь правду говорю.
- Призраки - выдумка, - не согласился я. - Кто в них верит - у того мозги набекрень.
- Хорошо, - сказала хозяйка; она уже стояла на лестничной площадке. - Хочешь думать, что я чокнулась - на здоровье. Переубеждать не буду, только желаю тебе самому когда-нибудь столкнуться с чем-то необъяснимым. Может, тогда вспомнишь меня и мой рассказ.

Через полтора месяца я съехал с той квартиры. Подыскал себе жилье получше. Ничего страшнее постукиваний и резких скрипов в соседних квартирах со мной не случалось, и уверен - не случится. Не могу я поверить в сверхъестественное вмешательство. Вот и пересказываю вам истории тех, кто верит, и этим притягивает к себе паранормальщину.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:05
Вчера, 16:05 by A.NortonПросмотров: 753Комментарии: 17
-8

Ключевые слова: Привидения рассказ хозяйка страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: Елена Соловова
Вчера, 16:54
+4
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 94
Ваше право. И...наверное вы везунчик, раз никогда не сталкивались с чем-то необъяснимым, никода не чувствовали тот самый животный, липкий страх. Когда все твое нутро переворачивается чуть ли не в буквальном смысле. И страшно от того, что твое окружение не поверит тебе или начнут выдвигать свои " логические" предположение, ЧТО ЭТО на самом деле могло быть. А ты уже сам(а) все попередумала, все проаналезировала и НЕТ тому..логического объяснения. Тебе не верят, это тоже всыоем роде страшно.
Нет правда...я вам завидую.
Но...с ваших слов я так понимаю, что и вы не " полный" скептик. Раз допускаете тот факт как..во что веришь то и получаешь.
Плюсую за честность и красиво изложенную историю, хотя она и не вписывается сюда.
Зарегистрирован: 10.02.2017
#2 написал: Тролль12
Вчера, 16:58
+15
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 4
Из этого расказа мне хозяйка симпатичней чем расрасказчик. Неприкрытое неуважение к девушке не добавляет красок расказу
Зарегистрирован: 21.01.2018
#3 написал: Green Wind
Вчера, 17:24
+11
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 23
Комментариев: 8 967
В таким формате истории из жизни не пишут. Здесь явное злоупотребление художественным стилем и средствами художественной выразительности, что является лексической ошибкой для жанра истории из жизни.

Второй момент. 20% истории занимает сам мистический сюжет, 80% - вода. Совершенно непонятно для чего нужно было отнимать время читателя, подробно описывая съемную квартиру, хозяйку, вводить в повествование Говарда Лавкрафта, Стивина Кинга, американского репортера Чарльза Форта и другие детали совершенно не имеющие никакого отношения к мистическому сюжету и не несущие никакой смысловой нагрузки.

Эта история может и основана на каком-то маленьком незатейливом мистическом сюжетике из реальной жизни, но на 95% это творчество. Соответственно и раздел для этой истории подходит творческий. В связи с чем в этом разделе за историю ставлю минус потому что формат истории из жизни это совершенно не литературный жанр, а скорее документальный или разговорно-бытовой без каких-либо элементов высокого стиля.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: грустное_облачко
Вчера, 18:00
+7
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Репутация: (74|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 71
Ну ок, не веришь ты в призраков, но хамить то зачем? Жутко не понравилась самоувереность ГГ, мол я такой умный а баба - дура.

И да, сплошная вода.

Я редко минусую, но сейчас заслуженный минус. О правдивости не сужу.
Зарегистрирован: 30.10.2016
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:30
+7
Группа: Комментаторы
Репутация: (411|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 088
Вообще непонятно, что хотел донести рассказчик? Мол, вы все глупцы, сидите тут, значит такие же недалекие, как та женщина
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#6 написал: Kimm
Вчера, 19:15
+4
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 19
Понравился слог автора, будто отрывок из книги какой-нибудь прочла, но сам автор симпатии не вызывает и буду честна, под конец истории я думала, что автор поменяет свое мнение насчет существования призраков.
Зарегистрирован: 3.01.2018
#7 написал: guerra
Вчера, 20:50
+7
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 190
фигасебе хозяйка! сдала квартиру, и сама еще ее убирать ходит раз в неделю. что за причуды такие? что за щедрость?)
ну и да, мне тоже автор не нравится. этот вот высокомерный тон с потрохами выдает зеленого юнца, на днях постигшего смысол жызне.
Зарегистрирован: 30.08.2015
#8 написал: Баба Клава
Вчера, 21:34
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2539|-2)
Публикаций: 41
Комментариев: 2 091
Я так поняла что в доме том подвал был. А значит и оконца вентиляционные в нем должны быть. У меня на даче их аж 4 например. Через них с улицы можно легко забраться в подвал, а оттуда через люк в полу на кухню (кстати чаще всего вход в подвал через кухню делают чтоб соленья варенья всегда под рукой были) Ну а дальше переставляй столы и прочую мебель как хочешь, после чего можно той же дорогой на свободу. Поэтому мистическая составляющая данной истории под вопросом. Но я всё равно плюсую, ибо нюансы планировки дома нам не известны, да и автор о них рассказать скорей всего не сможет. А вдруг все-таки они приходят?
Зарегистрирован: 23.12.2010
      
#9 написал: Black Bagira
Вчера, 21:55
+2
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Комментариев: 843
Как написана история-понравилось, но Автор слишком категоричен в своих высказываниях и да, нужно быть терпимее к человеку в данном случае. Плюс поставила и думаю,что когда нибудь вы поменяете своё мнение насчёт мистики.
Зарегистрирован: 4.10.2013
  
#10 написал: Tigger power
Вчера, 22:04
+3
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Комментариев: 2 095
Мне тоже хозяйка показалась более воспитанным человеком нежели автор, я понимаю, что оценивать нужно историю, а не автора, но истории как таковой не вижу. Без оценки
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#11 написал: SAVRAS
Вчера, 22:13
+1
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Комментариев: 30
Норм рассказик+ relieved
Зарегистрирован: 9.03.2014
#12 написал: Estellan
Вчера, 22:39
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Комментариев: 1 047
Странные ощущения от написанного, да и самого автора. Откуда столько суеверности и одновременно неприкрытого скептицизма в одном человеке. Так не бывает. Тут или трусы надевать, или крестик снимать.
Минусы не ставлю, оставлю без оценки до тех пор, пока автор не определится.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#13 написал: Калина74
Вчера, 23:48
+2
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Комментариев: 490
Автор действительно переборщил со скепсисом. Неправильный тон выбрал для истории, которую собирался выложить на таком сайте ))) А история хорошая, плюс. Молодец, и написал, в общем-то, неплохо
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#14 написал: nerenga
Сегодня, 01:50
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Комментариев: 681
какое отвратительное высокомерие прям в каждой строке. Видимо юноша еще не встречал в жизни реально назойливых людей. Мало жизненного опыта, много апломба и пренебрежения к людям. Спуститесь на землю и будьте снисходительнее и терпимее
к людям.
Истории минус за словоизлияния не по формату. Артем прав.
Зарегистрирован: 30.10.2013
  
#15 написал: Ласковая_Смерть
Сегодня, 02:07
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Я не против почитать красивые истории, пусть и с «водой», которой больше чем самой сути, но не в данном случае!
Минус не ставлю, и так их хватает, а автору бы воспитанием своим стоило бы заняться- вежливость и чувство такта ещё никто не отменял
Зарегистрирован: 4.11.2016
#16 написал: Niko7
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Ничего страшнее постукиваний и резких скрипов в соседних квартирах со мной не случалось, и уверен - не случится.
Не ровен час...
Зарегистрирован: 18.07.2016
#17 написал: Arhip
Сегодня, 02:36
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Воды-то налил, утонуть можно. Ну и пренебрежительное отношение к хозяйке тоже не порадовало. оставлю без оценки. Пусть читает своего Лавкрафта
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
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