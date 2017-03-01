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Истории из жизни

Погибший брат

Третье июля. Стояла глубокая ночь... Над нашим небольшим деревенским домиком мирно повис огромный купол ярко-оранжевой луны. Честно признаться, я очень любила и эту маленькую деревушку, и этот дом, доставшийся в наследство моим родителям от прабабушки. Всё лето мы с моим младшим братом Сашей спали на кухне, где всегда стояла лёгкая прохлада за счёт крохотного оконца, что мы вечно держали открытым. В тот день наши родители уехали в близлежащий город, чтобы отпраздновать день рождения маминой подруги детства, но, к моей обиде, нас, увы, не взяли с собой, ибо "будем только мешаться под ногами".

После длительного просмотра телевизора мы вышли в сени, где непосредственно и располагалась наша "спальная зона". Санька, устало потирая глаза, упал на раскладушку, что стояла у стены. Я же заняла свою у окна. Через пару минут брат провалился в сон, и в доме не было слышно ничего, кроме его мирного посапывания. Я повернулась на бок и закрыла глаза. Но уснуть мне никак не удавалось. Деревянные настенные часы пробили полночь. Я смяла подушку и перевернулась на спину, уныло уставившись в потолок. Спать совершенно не хотелось. Борьба с бессонницей оказалась безрезультатной - только отлежала рёбра. Наконец, смирившись с этим, я присела на кровати и принялась вглядываться в тёмные силуэты деревьев за окном. Внезапно между ними мелькнула тень внушительных размеров...

Я, будучи заядлым скептиком, решила, что мне просто всё померещилось, как-никак мой организм не привык к бессонным ночам. В этот момент моё внимание привлекла купленная всего неделю назад баночка кофе "Nescafe Gold". Потеряв всякие попытки заснуть, единственным выходом не быть "овощем" на следующее утро, я выбрала именно этот напиток. Но, поскольку мне совсем не хотелось будить видевшего уже десятый сон Саньку, пришлось зайти обратно в дом, чтобы подогреть воду в чайнике.

Оказавшись в столовой, я поставила чайник на подоконник, чтобы подключить к розетке, как вдруг вновь увидела тень, мелькнувшую под окном. Секунда, и луна осветила обезображенное лицо какого-то человека. Я быстро задёрнула штору и с ором на весь дом, крестясь, побежала обратно в сени, где вскочил ошарашенный моими криками Санёк. Я неумолимо трясущимися руками начала трясти его за плечи, повторяя как заведённая: "Там, там..." По моим щекам текли горячие слёзы, а брат абсолютно не понимал, что происходит. Я попыталась позвонить маме, но её телефон был выключен.

В этот момент в окно полетела чёрная головёшка. На этот раз и Санька подпрыгнул от испуга. Он быстро закрыл окно и оттащил меня подальше. Сквозь слёзы я заметила иконку на тумбе и начала судорожно молиться. Брат, который не умел этого делать, как мог повторял за мной. Через некоторое время мы успокоились. Больше ничего не происходило. Но мы так и просидели до утра в кресле у тумбочки.

На следующие утро, когда вернулись наши родители, дедушка и бабушка, мы им рассказали всё, что произошло с нами этой ночью. Родители в это не поверили, а вот дедушка резко изменился в лице. После этого он рассказал, что когда он был ещё совсем молодым пареньком, в дровнике, что находился в саду, у него погиб родной брат... Сгорел, когда по пьяни уснул с сигарой в зубах... Третьего июля...

После этого случая я стала крайне редко приезжать в деревню, а если и приезжаю, то сплю исключительно в доме, пусть даже в жаре и выслушивая храп бабушки...

Автор - Мерими.
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Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:53
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:53 by Безликий48Просмотров: 38Комментарии: 0
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Ключевые слова: Ночь тень страх дед

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