Увидели кого-то ночью в лесу

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:58

Sibiryak Просмотров: 125 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 15:58 by

Как-то мы с другом купили несколько фейерверков, хотя и не был канун Нового года, но захотелось нам немножечко погулять. Купили и решили в тот же день их и запустить.В полдвенадцатого примерно созвонились, вышли (друг в доме напротив живёт). Сначала хотели прям во дворе запустить, но потом решили, что интереснее будет это сделать в роще (она в десяти минутах ходьбы от посёлка), там и прогуляться заодно. А что, ночью в роще гулять прикольно и жутковато...Ну, пришли мы на место, запустили все, огонь! И, когда последнюю запустили, немного постояли там ещё, с минуту где-то, как вдруг из темноты какой-то треск послышался... Мы напугались, конечно, замерли. Стоим и прислушиваемся. Треск несколько секунд ещё слышался, секунд десять, а потом все стихло. Мы ещё послушали минуты две и решили идти оттуда, но потом подумали, что это, может, собака какая была, но все равно немного страшно было.Прошло уже минут пять, мы уже немного позабыли про это, но тут вдалеке (метров 150) я увидел какой-то силуэт и сказал про это своему другу, и он тоже увидел его.Это был силуэт, немного похожий на человека, только очень высокий - метра 2,5-3. Он шёл вроде в нашу сторону и покачивался из стороны в сторону, шёл не спеша.Мы испугались сильно, встали как вкопанные, ну и первая мысль была, что это Йети. Ну а кто ещё такой высокий?Стояли смотрели на это с минуту где-то, и он уже немного поближе к нам стал. Ну и тут страх взял, а мы в таком месте стояли -на развилке. Там в дорогу, по которой мы шли, вливалась дорожка поменьше.Решили мы судьбу не испытывать и на неё свернули, ну и быстрым шагом до посёлка дошли. Стояли потом ещё часа полтора это обсуждали, ну и потом домой пошли.Не знаю, был ли тот треск связан с этим кем-то или нет. И сейчас я думаю, что, может, нужно было в кустах спрятаться, а потом, когда он подойдет, разглядеть его получше? Но получилось так, как получилось.Это я сейчас так думаю, а тогда страшно было.Вот такое вот дело было. А вы бы свернули с дороги?

Ключевые слова: Ночь лес роща страх чертовщина авторская история

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