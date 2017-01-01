Невиданное существо

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:19

Sibiryak Просмотров: 5 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:19 by

Как-то возвращались с дачи и возвращались поздно - часов в 11 вечера, даже позднее немного. Ну, просто так получилось, потому что много работы было, припозднились.Машины у нас тогда не было, а мой велосипед сломался, потому мы с отцом решили пешком пойти. Идти от дачи довольно далеко, минут так 40, а идти через лес надо.Ну, все, мы пошли. Из СНТ вышли, в лес зашли, а уже ночь и тишина полная... Жутковато стало. Прошли уже минут двадцать, примерно половину, потом зашли на железную дорогу. И в таком месте проходили, где с двух сторон от железных путей лесополоса хвойная почти вплотную подходит, из-за этого ночью там очень темно и жутко...И тут в какой-то момент слышим очень-очень странный и очень пугающий голос какого-то существа. Этот звук можно сравнить с карканьем вороны и одновременно ревом кошки (ну, когда они дерутся). От этого рева мы встали как вкопанные, кровь застыла в жилах...Осмотрелись по сторонам, посмотрели на верхушки деревьев, но ничего не увидели. Стоим и не знаем: то ли быстро уходить, то ли подождать, чтобы узнать, что это такое (с момента того, как мы услышали этот звук, мы простояли примерно примерно с половину минуты), и вдруг с верхушек деревьев, прямо с очень сильным хрустом веток, кто-то взлетел и растворился в ночной тишине...После этого мы постояли немного и быстро ушли.Судя по хрусту веток, это было какое-то крупное существо, которое должно весить не меньше сорока килограммов. Таких больших птиц не бывает, это точно! До сих пор не можем предположить, что это за существо было.

Ключевые слова: Неизвестные существа существа необъяснимое ночь испуг страх авторская история

Другие, подобные истории: