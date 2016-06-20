Мы услышали треск

Мы услышали трескВ городке, где я живу, есть телевышка около 115 метров в высоту. Она слабо охраняется, поэтому на её верх лазили все, кому было не лень.
Конечно, было здание под ней, где сидела охрана, но она выходила раз в час - покурить и обратно.
Никто оттуда не падал, поэтому и лазить не боялись. Она находилась на холме, поэтому с нее было видно весь город и ближайшие поселения.
Однажды, в один из зимних вечеров, мы решили опять слазить туда, да и компания большая была, весело было. Человек 15 собралось. Учитывая, что до этого лазили обычно по 3-5 человек, - это было много.
Подождали, пока стемнеет, и примерно часов в 8 мы уже пошли в её сторону.
Сама вышка находится в небольшой роще. Тут мало кто ходит, так как место не очень привлекательное: заросли, высокие деревья, река. Не очень позитивно относились к этому месту многие, поэтому, если и проходили через эту рощу, то старались не в одиночку.
Подходя к роще, меня окутало какое-то волнение. Лезть мне не хотелось, да и вообще идти в рощу. Но спустя пять минут разговоров мы включили фонарики на телефонах и двинулись в глубь рощи. Идти нужно было минуты две, немного. Луны на небе не было, поэтому шли почти в темноте, лишь лучи фонарей немного освещали нам путь.
Вот мы уже стоим у забора территории, на которой находится сама вышка. Мы сбросили рюкзаки в кустах и, оставив одного человека сторожить вещи, пошли к забору.
Весёлые подростки, не думая об охране, с грохотом и смехом перелезли через забор и побежали к лестнице на вышку.
К счастью охрана, не вышла, и мы двинулись наверх по лестнице. Первым лез я, позади мой хороший друг. Назовём его Сергеем.
Так как мы с ним лазили не первый раз, да и не десятый, то залезли быстрее всех. Сидели наверху и курили, осматривая город.
Докурив сигарету, я бросил её вниз и собрался слазить. Остальные ребята, кто лез с нами, только залезли наверх, а мы уже собирались слазить.
Пропустив их, мы поползли вниз по лестнице. Спускались около четырех минут, особо не спешили, ведь остальные всё ещё там.
Спустились, осмотрелись. Охраны не видно. Тихонько прошли к забору и перелезли через него. Подойдя к своим вещам, мы не застали парня, которого оставляли охранять их. Выругавшись, мы сели на рюкзаки и стали ждать остальных людей.
Завёлся диалог, мы тихо общались, стараясь сильно не шуметь.
Я услышал треск в кустах, примерно в пяти метрах от нас.
- Слышал? - спрашиваю я у Сергея.
- Да.
Мы замерли на секунд пять.
- Может, коты или собака?
- Да. Скорее всего.
Диалог продолжился. Проговорили ещё минуты две, а потом мы вновь услышали треск, но теперь в другом месте, ближе к нам.
Мы замолчали и опять замерли, посмотрев друг на друга.
- Сань, вставай и бери вещи, - сказал Сергей шёпотом.
Я, медленно встав, не отрывая взгляда с того места, откуда исходил звук, взял вещи в руку и уже был готов уходить.
Послышалось чёткое шуршание травы и веток. Мы, широко раскрыв глаза, ожидая чего-то, смотрели в темноту.
Из-за кустов вышло существо бледного цвета. Оно стояло на двух ногах, ростом выше меня сантиметров на тридцать (к слову, рост у меня 187). Бледная кожа, кривые ноги, болталось что-то, едва похожее на руки. Лица невозможно было разобрать, но оно точно смотрело на нас.
Всё это мы увидели с Сергеем за доли одной секунды.
Резко развернувшись, мы что есть силы побежали из этой рощи. Шли мы туда минуты две, а выбежали обратно секунд за пятнадцать.
Выбежав к фонарю, мы упали на землю и, тяжело дыша, смотрели в глубину рощи. Мы видели, как оно быстро двигается между деревьев. Мы наблюдали за этим секунды три, затем оно скрылось в роще.
- Ты видел?! - крикнув, спросил я.
- Да!
- Что это было?!
- Да откуда я знаю-то, я бежал, а не разглядывал его!
Посидев минут пять, мы увидели наших друзей, выходивших из рощи. Они спросили, чего мы ушли оттуда, но мы решили не рассказывать им. Мы лишь спросили, видели ли они что-нибудь, но они сказали, что не видели ничего такого.
Мы ушли от той рощи, а я и Сергей полгода вообще не подходили к тому месту даже днём. Что это было - мы так и не поняли, но видели это отчётливо.
История - не выдумка, и я ничего не употребляю.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:51
Вчера, 18:51 by ScarLxrdПросмотров: 753Комментарии: 10
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