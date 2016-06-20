Мы услышали треск

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:51

ScarLxrd Просмотров: 753 Комментарии: 10 +9 Вчера, 18:51 by

В городке, где я живу, есть телевышка около 115 метров в высоту. Она слабо охраняется, поэтому на её верх лазили все, кому было не лень.Конечно, было здание под ней, где сидела охрана, но она выходила раз в час - покурить и обратно.Никто оттуда не падал, поэтому и лазить не боялись. Она находилась на холме, поэтому с нее было видно весь город и ближайшие поселения.Однажды, в один из зимних вечеров, мы решили опять слазить туда, да и компания большая была, весело было. Человек 15 собралось. Учитывая, что до этого лазили обычно по 3-5 человек, - это было много.Подождали, пока стемнеет, и примерно часов в 8 мы уже пошли в её сторону.Сама вышка находится в небольшой роще. Тут мало кто ходит, так как место не очень привлекательное: заросли, высокие деревья, река. Не очень позитивно относились к этому месту многие, поэтому, если и проходили через эту рощу, то старались не в одиночку.Подходя к роще, меня окутало какое-то волнение. Лезть мне не хотелось, да и вообще идти в рощу. Но спустя пять минут разговоров мы включили фонарики на телефонах и двинулись в глубь рощи. Идти нужно было минуты две, немного. Луны на небе не было, поэтому шли почти в темноте, лишь лучи фонарей немного освещали нам путь.Вот мы уже стоим у забора территории, на которой находится сама вышка. Мы сбросили рюкзаки в кустах и, оставив одного человека сторожить вещи, пошли к забору.Весёлые подростки, не думая об охране, с грохотом и смехом перелезли через забор и побежали к лестнице на вышку.К счастью охрана, не вышла, и мы двинулись наверх по лестнице. Первым лез я, позади мой хороший друг. Назовём его Сергеем.Так как мы с ним лазили не первый раз, да и не десятый, то залезли быстрее всех. Сидели наверху и курили, осматривая город.Докурив сигарету, я бросил её вниз и собрался слазить. Остальные ребята, кто лез с нами, только залезли наверх, а мы уже собирались слазить.Пропустив их, мы поползли вниз по лестнице. Спускались около четырех минут, особо не спешили, ведь остальные всё ещё там.Спустились, осмотрелись. Охраны не видно. Тихонько прошли к забору и перелезли через него. Подойдя к своим вещам, мы не застали парня, которого оставляли охранять их. Выругавшись, мы сели на рюкзаки и стали ждать остальных людей.Завёлся диалог, мы тихо общались, стараясь сильно не шуметь.Я услышал треск в кустах, примерно в пяти метрах от нас.- Слышал? - спрашиваю я у Сергея.- Да.Мы замерли на секунд пять.- Может, коты или собака?- Да. Скорее всего.Диалог продолжился. Проговорили ещё минуты две, а потом мы вновь услышали треск, но теперь в другом месте, ближе к нам.Мы замолчали и опять замерли, посмотрев друг на друга.- Сань, вставай и бери вещи, - сказал Сергей шёпотом.Я, медленно встав, не отрывая взгляда с того места, откуда исходил звук, взял вещи в руку и уже был готов уходить.Послышалось чёткое шуршание травы и веток. Мы, широко раскрыв глаза, ожидая чего-то, смотрели в темноту.Из-за кустов вышло существо бледного цвета. Оно стояло на двух ногах, ростом выше меня сантиметров на тридцать (к слову, рост у меня 187). Бледная кожа, кривые ноги, болталось что-то, едва похожее на руки. Лица невозможно было разобрать, но оно точно смотрело на нас.Всё это мы увидели с Сергеем за доли одной секунды.Резко развернувшись, мы что есть силы побежали из этой рощи. Шли мы туда минуты две, а выбежали обратно секунд за пятнадцать.Выбежав к фонарю, мы упали на землю и, тяжело дыша, смотрели в глубину рощи. Мы видели, как оно быстро двигается между деревьев. Мы наблюдали за этим секунды три, затем оно скрылось в роще.- Ты видел?! - крикнув, спросил я.- Да!- Что это было?!- Да откуда я знаю-то, я бежал, а не разглядывал его!Посидев минут пять, мы увидели наших друзей, выходивших из рощи. Они спросили, чего мы ушли оттуда, но мы решили не рассказывать им. Мы лишь спросили, видели ли они что-нибудь, но они сказали, что не видели ничего такого.Мы ушли от той рощи, а я и Сергей полгода вообще не подходили к тому месту даже днём. Что это было - мы так и не поняли, но видели это отчётливо.История - не выдумка, и я ничего не употребляю.

Ключевые слова: Вышка высота лес роща существо авторская история

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