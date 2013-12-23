Кузя, Кузьма…

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 18:57

Причина: Добавила тег.

V.V.Pukin Просмотров: 355 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 18:57 by

Начало описываемых событий относится к 1990 году. Тогда, в самый разгар новогодних праздников, семья наших приятелей взяла в дом двухнедельного котёнка…Взяли с рук у своих же знакомых. Сунули хозяевам рублик (чтоб котейка прижился) и принесли домой. Котик умещался на ладони. Манюсенький серый комочек, полосатый и пушистый. Над именем долго не думали, оставили то, которое дали прежние хозяева – Кузя. Да оно и впрямь ему подходило лучше некуда. Такой шустрик, с кисточками на ушках и огромными зелёными глазищами. На новом месте быстро освоился. Гонял с утра до вечера по всей квартире, как домовёнок из мультика.По мере взросления оказался, на удивление, добрейший и ласковый кот. Несмотря на свою «тигровую» полосатую внешность. Очень любил хозяев: мужа с женой и их малолетнюю дочку. Запрыгивал на подоконник или другое возвышение, вставал на задние лапки, а передними тянулся к человеку. На ручки. Когда его брали на руки, обнимал за шею совершенно по-человечески и прижимался своей мурлыкающей пушистой головой к щеке. Если его не сгонять, мог так сидеть вечно, довольно мурча и щуря свои ясные зелёные глаза.Я сам кошатник со стажем, поэтому знаю, что по-настоящему хороших, добрых котов (как, впрочем, и людей) можно по пальцам пересчитать. Этот же кот был просто идеальным. Детей не царапал, по углам не гадил, да при всём том ещё такой умный! Хоть и молодой совсем.Когда его взяли первый раз в сад (на дачу), первым делом определил каким-то образом границы хозяйского участка, что твой кадастровый инженер. И всех посторонних котов, которые периодически наведывались по старинке туда за мышками да птичками, с громким позором изгнал. Получив при этом несколько глубоких царапин и потеряв пару пучков своей полосатой шерсти. Но в итоге добился своего. В присутствии Кузи хозяева ни одной чужой кошки на огороде больше не видели.Помимо прочего Кузя обладал ещё одним важным качеством. Он был лечебным. Кому-то это может показаться смешным, но так и было. У мужа в этой семье частенько прихватывало сердце. И кот, словно чувствуя состояние хозяина, тут же вспрыгивал ему на грудь, укладывался клубком или растягивался во всю длину, обхватив мужчину передними лапками за шею, начиная негромко мурлыкать. И действительно, то ли от кошачьего вибрирующего тепла, то ли от невидимой энергии, исходящей от животного, человеку быстро становилось легче.Вобщем, достоинств у кота было не перечесть. Его и любили все, как родного…Но однажды случилась беда. Кузьке тогда исполнилось всего-то года три. Заболел котейка.Сначала на это внимание не обратили. Ну, стал котик по-маленькому в свой лоток чаще бегать, ничего особенного. Потом заметили, что ходит как-то странно: капнет несколько капель, а через десять минут снова идёт.Тут ещё праздники новогодние на носу. Суета, суматоха. Вобщем, не до кота. Понадеялись, что само пройдёт. Но через неделю Кузьке совсем невмоготу стало. Есть-пить перестал, если и ходил в туалет, то по капельке и с кровью. Сунулись искать ветеринаров, а у тех выходные. Да и не было в 90-е годы столько ветклиник, как сейчас.Пытались помочь жалобно мяукающему котофею на дому. Давали какие-то лекарства по подсказкам знакомых, кололи обезболивающие, но ему становилось всё хуже и хуже. Кузя угасал на глазах, да ещё с невообразимыми мучениями. Но даже когда он уже не мог вставать на лапки, всё равно выжимал по капельке не под себя, а пытался доползти в туалет, к своему лотку. Вот такой высоконравственный оказался кот.Умер он в самую полночь, второго или третьего января. Хозяева - отец, мать и дочурка, заливаясь слезами сидели с ним рядом до самого конца. За минуту до того, как Кузины потемневшие от страшной боли глазищи остекленели, оба родителя увидели что-то наподобие тёмной дымки или облака под потолком, которое, плавно разрастаясь, спускалось на умирающего кота. Потом дымка рассеялась так же быстро, как появилась.Говорят, подобное явление наблюдается, когда умирает человек. Многие видели…Захоронили Кузю под ветвистым тополем на берегу речки в двух шагах от дома. А в память о нём одну из многочисленных чёрно-белых фотографий кота оформили в красивую рамку и поставили на видное место.Через какое-то время в гости к этой семье зашла их знакомая – первая хозяйка котёнка Кузьки. И прямо с порога удивлённо воскликнула:- Ой, а вы как нашего Кузьму Палыча знали?!..Ей тоже удивлённо в ответ: «Какого Кузьму Палыча??»- Как какого? Вон фотографию его у себя держите на полке!И показывает на фотку с Кузькой в рамке. Муж с женой в это время стояли с пришедшей гостьей в коридоре. Обернувшись на фотографию, опешили, увидев, что там вовсе не любимый кот Кузя, а лицо совершенно незнакомого деда, пристально на них глядящего!Несколько секунд постояв в полном изумлении, муж зашёл в комнату, взял Кузькин портрет и вернулся в коридор.В руках, с близкого расстояния – на фото родной и любимый Кузя! Вот и знакомая тут же признала кота!.. Фу, ты, показалось!Но едва поставили портрет на прежнее место и глянули издалека – снова этот незнакомый старик глядит с фотографии!!!Тут гостья понемногу начала прояснять ситуацию:- Это вылитое лицо нашего покойного деда, Кузьмы Павловича!.. Там такая история приключилась. Вобщем, несколько лет назад, аккурат под Новый год, наш дед Кузьма помер от мочекаменной болезни. Долго очень мучился перед этим. Да ещё после операции, которая только добавила страданий. Жил он с нами, потому что уход был нужен, как за малым дитём. Последнее время он уж с постели не вставал. А в ночь, в которую дедка помер, кошка наша как раз окотилась. Котят вскорости раздали по знакомым, а одного вот вы взяли. Кузьку. Его мы специально в честь деда-то Кузьмы нарекли. Не знаю только, почему именно его…Вот такая история. Стоит сейчас эта фотка Кузи – Кузьмы на той же полке, что и раньше. Не забывают хозяева своего любимого кота, хоть и пролетела четверть века. Видел я эту фотографию. На самом деле, весьма потрясающая игра зрения. Издалека – точно лицо пожилого мужчины. Ничего даже отдалённо не напоминает кошку! А приблизишься до двух шагов – полосатый кот сидит и глаза таращит!..Принято считать, что у каждой кошки девять жизней…Так, может, и душ у них тоже несколько?15.12.2017

Ключевые слова: Кот кошка загробный мир животные душа переселение душ реинкарнация дед дедушка старик болезнь умер новый год чудеса необъяснимое авторская история

Другие, подобные истории: