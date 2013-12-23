А был ли мальчик?

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ольга 1981 Просмотров: 39 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 14:12 by

Итак... У меня есть сын Артем. Мальчик необычный, с диагнозом задержка психо-речевого развития, лёгкая умственная отсталость. Он очень смешной и добрый мальчишка, и за ним мы часто замечаем разные странности. Например, он часто показывает куда-то пальцем и говорит:- Мама, вон я стою!То есть видит себя со стороны. Так же часто играет сам с собой, смеётся, разговаривает. Когда я спрашиваю, с кем он играет, он говорит:- С Артемом! Нас два Артема!Но история, которую я хочу рассказать, убедила меня в существовании неведомых нашим глазам сил, которые в нужное время приходят на помощь.В том году конец лета и осень выдались богатыми на грибы. Мы живем в поселке, который находится в окружении красивого леса, на границе с Графским заповедником, и грибов в наших лесах много. Пошли мы с Артемом за грибами. Набрали много, идём уже домой. Вот уже и дом виден из-за деревьев. И Артем побежал к дому, я иду сзади. Дойдя до дома, ребенка я там не обнаружила. Ужас сковал все тело, мысли побежали с бешеной скоростью. Где Артем? Не дошел до дома? Заблудился?Ругая себя, побежала к соседке с надеждой,что Тема у нее. Там его не было, и мы вместе побежали в лес его искать. Ходим, кричим, прислушиваемся. Тишина. Меня всю трясет, мысли ужасные в голове. Тут слышу - вроде люди идут. Бежим туда по кустам и дебрям.Тут я вижу - идёт бабулька с ведром, а чуть сзади мой Артема держит за руку мальчика, и вместе они идут за бабушкой. Я кидаюсь к Темке, начинаю его обнимать, целовать, мальчик уходит вперёд. Бабушка начинает мне рассказывать, что увидела моего сына на пеньке, сидел и смеялся. Она взяла его с собой, чтобы вывести из леса.Поругала меня за безответственность (вполне справедливо и заслуженно). А я ее спрашиваю:- А где ваш мальчик, с которым Артем за руку шел?А она говорит, что она одна была, не было с ней никакого мальчика. Но я его видела четко, даже помню его лицо и во что был одет. Кстати, соседка тоже не видела никого, кроме бабулька и Артема. Вот и что это было? Я думаю, что Ангел-хранитель моего сына показался мне. А вы что думаете? Спасибо за внимание, извините, если не очень понятно написано.

Ключевые слова: Ангел сын лес бабушка авторская история

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