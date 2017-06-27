Мама

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:03

Seipron Просмотров: 322 Комментарии: 4 +11 Сегодня, 19:03 by

Эта история произошла с моим другом. Я находился в тот момент рядом. Зовут его Артем.Дело было летом. У друга умерла мама. Большое горе. Отца у него не было, но брат его мамы взял обязанности опекуна на себя. Хороший мужик. Относился к Артему как к своим детям. Делал все, чтобы Артем как можно быстрее забыл о том, что мамы больше нет.Получалось у него отлично. Да и мы, его друзья, старались отвлечь от грустных мыслей.Мы с Артемом часто ходили на рыбалку. Речка была недалеко, минут 40 пешком.Но что такое 40 минут ходьбы с хорошим другом? Всего лишь миг. Мы не замечали, как приходили к берегу реки. Нам было интересно, весело. Я не пытался лезть к нему в душу с вопросами, как он держится после такого горя. Он ценил это. В общем, были не разлей вода.Однажды мы решили пройти чуть дальше вдоль реки. Там другие рыбу не удят, соответственно может там и клев будет лучше. Собрались идти рано утром. Для нас это было 7 часов.Ему тогда купили телефон с хорошей фотокамерой. Взял с собой. Сказал, что хочет пофотографировать местный пейзаж.Значит идем мы, разговариваем, при этом Артем фотографировал, как вдруг он встал на месте.Я сделав пару шагов остановился, обернулся. Спросил: ты чего встал? Он долго молчал, потом помахал мне рукой, иди мол сюда.Я подумал, может что-то интересное запечатлел на телефон. Подошел. Артем повернул телефон, тут то меня словно парализовало…На фотографии было поле, переходящее в голубой небесный горизонт. Но с краю, было едва различимое очертание лица!Размытое очертание лица. Я стоял смотря в экран телефона. Артем меня спросил: ты тоже видишь это, с краю на картинке? Моим ответом был кивок головы. Мне не было страшно, ни капли страха…Оторвав взгляд от фото, я посмотрел на Артема. Он улыбался… Я увидел каплю слезы стекавшую по щеке. До меня сразу дошло. Я не громко сказал, это мама… Артем закивал, говоря: да, да, да это она. Женщина она была хорошая, поэтому я не испытывал страха от нахождения ее духа рядом.Артем сиял от счастья. Слезы текли из его глаз…Он взял телефон и стал фотографировать все вокруг себя. На многих фото были похожие очертания. С каждым увиденным очертанием, с каждым сделанным фото Артем дрожал все сильнее и сильнее. Так мы простояли минут 10. После очередной серии фото, лицо перестало появляться на фото. Не понимая, что произошло, куда она пропала, Артем посмотрел на меня.Я подошел, обнял его. Все хорошо, сказал я. Она рядом…Естественно, после случившегося ни о какой рыбалке речь и не шла. Подавленный Артем еле плелся рядом со мной, иногда поднимая в руке телефон, делая фото. Глядя на пустой для него пейзаж на фотографии, он удалял ее. Мне казалось, что его грусть и тоска передалась мне. Было так тошно, пусто, одиноко…Вдруг Артем сказал мне. Знаешь, а я все равно рад… Что она рядом… Мама.Он так ласково, тепло сказал эти слова, что у меня самого потекли слезы. Я почувствовал, как тепло стало расходится по моему телу. Ведь для каждого из нас мама — это святое, единственный человек, который не отвернется, отдаст все, чтобы сберечь нас. С самого рождения до смерти она бережет нас. И даже после…Как ни странно, он больше не пытался снимать на камеру фото, пытаясь ее там увидеть.Словно прочитав мои мысли он однажды сказал: зачем, я итак знаю, она рядом.Про этот случай мы никому не сказали, случившееся того дня стало нашей тайной.Мы с ним больше никогда не говорили на эту тему. Не вспоминали то, что было.Хотя оба не забыли.

Ключевые слова: Истории из жизни мамa Душа

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