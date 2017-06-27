МамаЭта история произошла с моим другом. Я находился в тот момент рядом. Зовут его Артем.
Дело было летом. У друга умерла мама. Большое горе. Отца у него не было, но брат его мамы взял обязанности опекуна на себя. Хороший мужик. Относился к Артему как к своим детям. Делал все, чтобы Артем как можно быстрее забыл о том, что мамы больше нет.
Получалось у него отлично. Да и мы, его друзья, старались отвлечь от грустных мыслей.
Мы с Артемом часто ходили на рыбалку. Речка была недалеко, минут 40 пешком.
Но что такое 40 минут ходьбы с хорошим другом? Всего лишь миг. Мы не замечали, как приходили к берегу реки. Нам было интересно, весело. Я не пытался лезть к нему в душу с вопросами, как он держится после такого горя. Он ценил это. В общем, были не разлей вода.
Однажды мы решили пройти чуть дальше вдоль реки. Там другие рыбу не удят, соответственно может там и клев будет лучше. Собрались идти рано утром. Для нас это было 7 часов.
Ему тогда купили телефон с хорошей фотокамерой. Взял с собой. Сказал, что хочет пофотографировать местный пейзаж.
Значит идем мы, разговариваем, при этом Артем фотографировал, как вдруг он встал на месте.
Я сделав пару шагов остановился, обернулся. Спросил: ты чего встал? Он долго молчал, потом помахал мне рукой, иди мол сюда.
Я подумал, может что-то интересное запечатлел на телефон. Подошел. Артем повернул телефон, тут то меня словно парализовало…
На фотографии было поле, переходящее в голубой небесный горизонт. Но с краю, было едва различимое очертание лица!
Размытое очертание лица. Я стоял смотря в экран телефона. Артем меня спросил: ты тоже видишь это, с краю на картинке? Моим ответом был кивок головы. Мне не было страшно, ни капли страха…
Оторвав взгляд от фото, я посмотрел на Артема. Он улыбался… Я увидел каплю слезы стекавшую по щеке. До меня сразу дошло. Я не громко сказал, это мама… Артем закивал, говоря: да, да, да это она. Женщина она была хорошая, поэтому я не испытывал страха от нахождения ее духа рядом.
Артем сиял от счастья. Слезы текли из его глаз…
Он взял телефон и стал фотографировать все вокруг себя. На многих фото были похожие очертания. С каждым увиденным очертанием, с каждым сделанным фото Артем дрожал все сильнее и сильнее. Так мы простояли минут 10. После очередной серии фото, лицо перестало появляться на фото. Не понимая, что произошло, куда она пропала, Артем посмотрел на меня.
Я подошел, обнял его. Все хорошо, сказал я. Она рядом…
Естественно, после случившегося ни о какой рыбалке речь и не шла. Подавленный Артем еле плелся рядом со мной, иногда поднимая в руке телефон, делая фото. Глядя на пустой для него пейзаж на фотографии, он удалял ее. Мне казалось, что его грусть и тоска передалась мне. Было так тошно, пусто, одиноко…
Вдруг Артем сказал мне. Знаешь, а я все равно рад… Что она рядом… Мама.
Он так ласково, тепло сказал эти слова, что у меня самого потекли слезы. Я почувствовал, как тепло стало расходится по моему телу. Ведь для каждого из нас мама — это святое, единственный человек, который не отвернется, отдаст все, чтобы сберечь нас. С самого рождения до смерти она бережет нас. И даже после…
Как ни странно, он больше не пытался снимать на камеру фото, пытаясь ее там увидеть.
Словно прочитав мои мысли он однажды сказал: зачем, я итак знаю, она рядом.
Про этот случай мы никому не сказали, случившееся того дня стало нашей тайной.
Мы с ним больше никогда не говорили на эту тему. Не вспоминали то, что было.
Хотя оба не забыли.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:03
Сегодня, 19:03 by SeipronПросмотров: 322Комментарии: 4
Ключевые слова: Истории из жизни мамa Душа