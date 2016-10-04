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Истории из жизни

«Смотри, там кто-то стоит и смотрит на нас»

Начну с небольшого предисловия. Каждый год на летние каникулы я с семьей приезжала отдыхать к папиным родственникам в село Селечня Брянской области. В тот год (это был 2010-ый) умер мой дедушка, а точнее – в апреле. Возможно, этот факт повлиял на произошедшее, поэтому напишу.

Итак, в том году, в июне-месяце, мы, как и годами прежде, отправились в село. На тот момент мне было 12 лет, поэтому за прошедшие 6 лет я уже точно не вспомню, как я проводила то лето, но одно происшествие мне запомнилось на всю жизнь. Расскажу немного о доме, в который мы приезжали. Это одноэтажный деревянный дом, разделенный на две половины, в первой жили мои бабушка с дедушкой, во второй – дядя с тетей и их сыном. Меня со старшей сестрой разместили в первой половине, в одной большой комнате, где располагалась широкая кровать, которая прилегала к левой стене, в которой были два окна: одно чуть поодаль от наших голов, а второе ближе к ногам (по-другому сложно описать). Эти два окна выходили в огороженный палисадник, а справа от него находится двор, который охраняет верный пёс. Мама же с папой спали в комнате, буквально за стенкой, в смежной комнате второй половины дома.

В ту ночь мне было дико жутко ложиться спать. Знаете, такой накатывающий волнами страх, непонятно откуда взявшийся? Вот он меня преследовал, как тогда мне казалось, целую вечность. Обычно, я ложилась спать около десяти вечера и ждала, когда придет сестра. Спала я у стенки и со своей стороны могла видеть часть палисадника в незашторенный угол окна (это важно). Так вот, я еле уложилась и попросила ее, чтобы она как можно быстрее пришла (она имела привычку уходить на другую сторону до полуночи, заодно гасив за собой свет). И вот я лежу, не смыкая глаз. Страх никуда не уходил, а только, казалось, усиливался... Не знаю, сколько прошло времени моей «тряски», но я заснула, так и не дождавшись сестру. Теперь повествование разделяется на мое и сестры. Начну со своего, с того, что я запомнила из этой ночи.

Я постепенно просыпаюсь от боли в ноге (район бедра) и понимаю, что это сестра вцепилась своими ногтями, я слышу истеричный шепот: «Куда ты?! Катя, куда ты собралась?!», при этом все еще лежа в кровати. Я, естественно, как только что проснувшийся человек, причем человек, не понимающий от боли совершенно, что происходит и что от него хотят, ответила только: «Отвали от меня!». Ведь это было возмутительно! Посреди глубокой ночи, вот так вот будить почем зря.
И вот очень быстро наступила тишина. Но ненадолго. Секунд через 15 раздался почти оглушительный звук. На весь дом прогремело нечто, как будто что-то тяжелое обрушилось на пол. А затем пронзительный крик мамы. Вот тут стало совсем не по себе...

Не помню уже, как взрослые разбирались ночью с этим происшествием, но на следующий день мы собрались за столом и обсудили его. Оказывается, в той комнате, где спали мама с папой, упала полка с книгами, а они с оглушительным звуком упали на стол, затем на пол. А маме снилось, что на нее падает шкаф, соответственно... после такого звука грех не закричать. Но это не все. Сестра рассказала произошедшее «своими глазами»...
Когда я спросила ее, зачем она меня разбудила, последовал такой ответ. Далее с ее слов:

"Я просыпаюсь посреди ночи, смотрю на тебя, а ты приподнялась (села) и смотришь в окно! Чуть погодя говоришь: «Смотри, там кто-то стоит и смотрит на нас». Естественно, я нехило перепугалась и даже не посмотрела в сторону окна, а вжалась в кровать с такой силой… Пару мгновений спустя ты начинаешь пробираться в конец кровати и говоришь: «Мне страшно, я ухожу отсюда». И я, недолго думая, взяла тебя и дернула обратно, по-прежнему стараясь не смотреть в окно... Спрашиваю у тебя, мол, куда ты, а ты мне: «Отвали от меня!»! Проходит пару секунд, а потом раздается грохот. Можешь себе представить, что я пережила за эту ночь?.."

Ее ответ, мягко говоря, поверг меня в шок. Я абсолютно этого не помню и лунатизмом не страдаю, да и он ли это был? Мне важно то, что я бы в ту ночь добровольно не посмотрела в окно, ведь я даже боялась пошевелиться в ожидании сестры. А тут еще кого-то увидела, стоящего и смотрящего на нас…

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:32
Сегодня, 00:21 by nomadicПросмотров: 258Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Палисадник ночь село грохот окно авторская история

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Комментарии

#1 написал: Nadezhda9
Сегодня, 00:38
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 186
Не знаю, что или кто был за окном, но сестра Вас спасла- если бы вышли, то вряд ли нашли вас!++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#2 написал: Svetlaya
Сегодня, 00:50
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Публикаций: 0
Комментариев: 106
Что сказать....страшно, очень жутко....Вы после этого случая больше там не ночевали?
Зарегистрирован: 21.11.2010
#3 написал: Лешик
Сегодня, 00:52
+1
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Репутация: (16|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 130
Цитата: Nadezhda9
Не знаю, что или кто был за окном, но сестра Вас спасла

Согласна.
Окна на ночь нужно закрывать, тогда и всякие бяки-буки не смогут заглядывать.
Зарегистрирован: 15.04.2017
#4 написал: nomadic
Сегодня, 00:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 5
Цитата: Svetlaya
Что сказать....страшно, очень жутко....Вы после этого случая больше там не ночевали?

Нет, последующие годы на второй половине обитала. Хотя и там в кромешной темноте было страшно, почему-то, просто необъяснимо страшно worried
Зарегистрирован: 1.12.2017
#5 написал: Nighttime lovers
Сегодня, 02:13
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 31
Жуть! Был как-то случай с мужем. Просыпаюсь, темно, на телефоне время смотрю - три, начало четвёртого. Голову поднимаю, а там муж прямо смотрит, будто и не видит, что я проснулась. Смотрит он в окно. Окно не занавешенное. Я его одернула, мол, чего не спишь? Что такое? А он на меня шикнул и дальше смотрит. Говорит, ты что? Не видишь? Два мужика вот! В окно смотрят! (А мы живём на 5 этаже) я встала, закрыла полностью занавеской окно, никого, естественно, не увидев. Муж отвернулся и уснул. А мне было совсем не по себе. Утром он посчитал, что ему это снилось. Жуть

И, конечно, плюс за историю
Зарегистрирован: 7.11.2017
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:10
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