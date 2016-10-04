«Смотри, там кто-то стоит и смотрит на нас»

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:32

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Начну с небольшого предисловия. Каждый год на летние каникулы я с семьей приезжала отдыхать к папиным родственникам в село Селечня Брянской области. В тот год (это был 2010-ый) умер мой дедушка, а точнее – в апреле. Возможно, этот факт повлиял на произошедшее, поэтому напишу.Итак, в том году, в июне-месяце, мы, как и годами прежде, отправились в село. На тот момент мне было 12 лет, поэтому за прошедшие 6 лет я уже точно не вспомню, как я проводила то лето, но одно происшествие мне запомнилось на всю жизнь. Расскажу немного о доме, в который мы приезжали. Это одноэтажный деревянный дом, разделенный на две половины, в первой жили мои бабушка с дедушкой, во второй – дядя с тетей и их сыном. Меня со старшей сестрой разместили в первой половине, в одной большой комнате, где располагалась широкая кровать, которая прилегала к левой стене, в которой были два окна: одно чуть поодаль от наших голов, а второе ближе к ногам (по-другому сложно описать). Эти два окна выходили в огороженный палисадник, а справа от него находится двор, который охраняет верный пёс. Мама же с папой спали в комнате, буквально за стенкой, в смежной комнате второй половины дома.В ту ночь мне было дико жутко ложиться спать. Знаете, такой накатывающий волнами страх, непонятно откуда взявшийся? Вот он меня преследовал, как тогда мне казалось, целую вечность. Обычно, я ложилась спать около десяти вечера и ждала, когда придет сестра. Спала я у стенки и со своей стороны могла видеть часть палисадника в незашторенный угол окна (это важно). Так вот, я еле уложилась и попросила ее, чтобы она как можно быстрее пришла (она имела привычку уходить на другую сторону до полуночи, заодно гасив за собой свет). И вот я лежу, не смыкая глаз. Страх никуда не уходил, а только, казалось, усиливался... Не знаю, сколько прошло времени моей «тряски», но я заснула, так и не дождавшись сестру. Теперь повествование разделяется на мое и сестры. Начну со своего, с того, что я запомнила из этой ночи.Я постепенно просыпаюсь от боли в ноге (район бедра) и понимаю, что это сестра вцепилась своими ногтями, я слышу истеричный шепот: «Куда ты?! Катя, куда ты собралась?!», при этом все еще лежа в кровати. Я, естественно, как только что проснувшийся человек, причем человек, не понимающий от боли совершенно, что происходит и что от него хотят, ответила только: «Отвали от меня!». Ведь это было возмутительно! Посреди глубокой ночи, вот так вот будить почем зря.И вот очень быстро наступила тишина. Но ненадолго. Секунд через 15 раздался почти оглушительный звук. На весь дом прогремело нечто, как будто что-то тяжелое обрушилось на пол. А затем пронзительный крик мамы. Вот тут стало совсем не по себе...Не помню уже, как взрослые разбирались ночью с этим происшествием, но на следующий день мы собрались за столом и обсудили его. Оказывается, в той комнате, где спали мама с папой, упала полка с книгами, а они с оглушительным звуком упали на стол, затем на пол. А маме снилось, что на нее падает шкаф, соответственно... после такого звука грех не закричать. Но это не все. Сестра рассказала произошедшее «своими глазами»...Когда я спросила ее, зачем она меня разбудила, последовал такой ответ. Далее с ее слов:"Я просыпаюсь посреди ночи, смотрю на тебя, а ты приподнялась (села) и смотришь в окно! Чуть погодя говоришь: «Смотри, там кто-то стоит и смотрит на нас». Естественно, я нехило перепугалась и даже не посмотрела в сторону окна, а вжалась в кровать с такой силой… Пару мгновений спустя ты начинаешь пробираться в конец кровати и говоришь: «Мне страшно, я ухожу отсюда». И я, недолго думая, взяла тебя и дернула обратно, по-прежнему стараясь не смотреть в окно... Спрашиваю у тебя, мол, куда ты, а ты мне: «Отвали от меня!»! Проходит пару секунд, а потом раздается грохот. Можешь себе представить, что я пережила за эту ночь?.."Ее ответ, мягко говоря, поверг меня в шок. Я абсолютно этого не помню и лунатизмом не страдаю, да и он ли это был? Мне важно то, что я бы в ту ночь добровольно не посмотрела в окно, ведь я даже боялась пошевелиться в ожидании сестры. А тут еще кого-то увидела, стоящего и смотрящего на нас…

Ключевые слова: Палисадник ночь село грохот окно авторская история

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