«Смотри, там кто-то стоит и смотрит на нас»Начну с небольшого предисловия. Каждый год на летние каникулы я с семьей приезжала отдыхать к папиным родственникам в село Селечня Брянской области. В тот год (это был 2010-ый) умер мой дедушка, а точнее – в апреле. Возможно, этот факт повлиял на произошедшее, поэтому напишу.
Итак, в том году, в июне-месяце, мы, как и годами прежде, отправились в село. На тот момент мне было 12 лет, поэтому за прошедшие 6 лет я уже точно не вспомню, как я проводила то лето, но одно происшествие мне запомнилось на всю жизнь. Расскажу немного о доме, в который мы приезжали. Это одноэтажный деревянный дом, разделенный на две половины, в первой жили мои бабушка с дедушкой, во второй – дядя с тетей и их сыном. Меня со старшей сестрой разместили в первой половине, в одной большой комнате, где располагалась широкая кровать, которая прилегала к левой стене, в которой были два окна: одно чуть поодаль от наших голов, а второе ближе к ногам (по-другому сложно описать). Эти два окна выходили в огороженный палисадник, а справа от него находится двор, который охраняет верный пёс. Мама же с папой спали в комнате, буквально за стенкой, в смежной комнате второй половины дома.
В ту ночь мне было дико жутко ложиться спать. Знаете, такой накатывающий волнами страх, непонятно откуда взявшийся? Вот он меня преследовал, как тогда мне казалось, целую вечность. Обычно, я ложилась спать около десяти вечера и ждала, когда придет сестра. Спала я у стенки и со своей стороны могла видеть часть палисадника в незашторенный угол окна (это важно). Так вот, я еле уложилась и попросила ее, чтобы она как можно быстрее пришла (она имела привычку уходить на другую сторону до полуночи, заодно гасив за собой свет). И вот я лежу, не смыкая глаз. Страх никуда не уходил, а только, казалось, усиливался... Не знаю, сколько прошло времени моей «тряски», но я заснула, так и не дождавшись сестру. Теперь повествование разделяется на мое и сестры. Начну со своего, с того, что я запомнила из этой ночи.
Я постепенно просыпаюсь от боли в ноге (район бедра) и понимаю, что это сестра вцепилась своими ногтями, я слышу истеричный шепот: «Куда ты?! Катя, куда ты собралась?!», при этом все еще лежа в кровати. Я, естественно, как только что проснувшийся человек, причем человек, не понимающий от боли совершенно, что происходит и что от него хотят, ответила только: «Отвали от меня!». Ведь это было возмутительно! Посреди глубокой ночи, вот так вот будить почем зря.
И вот очень быстро наступила тишина. Но ненадолго. Секунд через 15 раздался почти оглушительный звук. На весь дом прогремело нечто, как будто что-то тяжелое обрушилось на пол. А затем пронзительный крик мамы. Вот тут стало совсем не по себе...
Не помню уже, как взрослые разбирались ночью с этим происшествием, но на следующий день мы собрались за столом и обсудили его. Оказывается, в той комнате, где спали мама с папой, упала полка с книгами, а они с оглушительным звуком упали на стол, затем на пол. А маме снилось, что на нее падает шкаф, соответственно... после такого звука грех не закричать. Но это не все. Сестра рассказала произошедшее «своими глазами»...
Когда я спросила ее, зачем она меня разбудила, последовал такой ответ. Далее с ее слов:
"Я просыпаюсь посреди ночи, смотрю на тебя, а ты приподнялась (села) и смотришь в окно! Чуть погодя говоришь: «Смотри, там кто-то стоит и смотрит на нас». Естественно, я нехило перепугалась и даже не посмотрела в сторону окна, а вжалась в кровать с такой силой… Пару мгновений спустя ты начинаешь пробираться в конец кровати и говоришь: «Мне страшно, я ухожу отсюда». И я, недолго думая, взяла тебя и дернула обратно, по-прежнему стараясь не смотреть в окно... Спрашиваю у тебя, мол, куда ты, а ты мне: «Отвали от меня!»! Проходит пару секунд, а потом раздается грохот. Можешь себе представить, что я пережила за эту ночь?.."
Ее ответ, мягко говоря, поверг меня в шок. Я абсолютно этого не помню и лунатизмом не страдаю, да и он ли это был? Мне важно то, что я бы в ту ночь добровольно не посмотрела в окно, ведь я даже боялась пошевелиться в ожидании сестры. А тут еще кого-то увидела, стоящего и смотрящего на нас…
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:32
Сегодня, 00:21 by nomadicПросмотров: 258Комментарии: 6
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