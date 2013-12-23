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Истории из жизни

Зеркало

Данная история написана со слов моего знакомого, которому не с кем было поделится впечатлениями. Человек он серьезный, причин не доверять ему нет.

Я недавно женился, весной свадьбу сыграли. Так, скромно посидели, только близкие родственники. Родители наши, переговорив между собой, сделали нам подарок в виде значительной суммы денег. Мы с супругой как раз собирались брать ипотеку, деньги на первоначальный взнос нужны были, тут-то как раз они и пригодились. Решили брать вторичное жилье. Заезжай и живи. С новостройками много проблем, сроки сдачи переносят, да и качество постройки хромает. В общем, искали, нашли подходящий вариант. Пока искали, жили у моих родителей. То еще время было. Не квартира, а страна тысячи советов. Съезжали оттуда быстро и с радостью.
Взяли небольшую двухкомнатную квартиру, этаж 4, инфраструктура развитая, до работы недалеко, в целом место хорошее.
Да, когда ипотеку оформляли, почти не спали, все переживали из-за сделки.
Ну, там риски и так далее. Все прошло нормально.
Квартира требовала ремонта, но жить можно. Как говорит моя бабуля: «Москва не сразу строилась». Сделали потихоньку.
Но дело не в этом. Бывшие хозяева оставили в одной из комнат шкаф. Хороший большой дубовый шкаф с резными дверками. Как они сказали, этому шкафу не меньше ста лет. В свое время их прадед купил его. Шкаф бы они увезли, да он тяжеленный. Жена сразу приметила, что запахов внутри шкафа нет, сохранился хорошо. Родителям тоже шкаф понравился. Еще сто лет простоит и ничего ему не будет, говорили они. Оставили.
Прошло месяца 2. Все тихо, спокойно.
Жена заметила. Зеркало, которое висело внутри шкафа на двери, быстро пачкалось. Чьи-то жирные отпечатки от пальцев были на нем. Только она его почистит, на следующий день оно снова грязное. Естественно, она подумала на меня. Я пытался объяснить, что это не моих рук дело. Тогда чьих? Все переросло в скандал, где я был виноват. У меня была мысль, что она плохо моет, но не стал ее высказывать.
Одним вечером я курил на балконе, и вдруг услышал крик жены.
Обернувшись, я увидел, как она выбегает из комнаты, где стоял тот шкаф и несется ко мне.
Подбегает она ко мне. Там… Там… Заплетаясь в словах, пыталась объяснить, при этом обеими руками указывает на комнату, где шкаф. Я схватил ее за плечи, немного потряс. Успокойся. Что там, скажи нормально. Она говорит: "Там что-то в шкафу есть." Я без вопросов пошел туда, открыл шкаф, переворошил все вещи. Она стояла у двери. Нет тут ничего.
Да не в самом шкафу, срываясь на крик, сказала она. В зеркале…
Медленно я встал, посмотрел со страхом в зеркало. Кроме своего отражения я ничего не увидел…
- Тут только мое отражение, - сказал я. - Что ты увидела?
- Лицо… Лысое, мерзкое… Глаза, бешенные… Улыбалось. Да и рот большой…
Говоря все это, она дрожала. Хотел пошутить про ее совесть в зеркале, да не к месту было.
Долго она не могла прийти в себя. Стала уговаривать меня выбросить шкаф.
Жалко мне. Уговорил ее оставить.
Вытащила она из шкафа все вещи в моем присутствии. В ту комнату не заходила.
Думал, забудет скоро. Снова вещи туда положит.
Проснулся я ночью от того, что рядом кто то дрожит.
А это жена. Под одеялом лежит, дрожит.
- Ты чего дрожишь? - спросил у нее я.
- В той комнате скрипнула дверь шкафа, - ответила она.
- Странно, никогда раньше скрипа от этих дверей не замечал. Сразу после въезда смазал петли маслом. Может, показалось?
- Нет, точно скрипнула, - ответила жена.
Пошел проверять, дверь у шкафа приоткрыта была, та, где зеркало.
Закрыл.
Утром завтракаю в зале, перед телевизором. Слышу звон разбитого стекла.
Забегаю в комнату, там жена стоит с молотком в руке, дверь открыта, зеркало разбито.
- Ты чего? - спросил я.
Она в ответ:
- Ничего, выкидывай шкаф, быстро!
Спорить не стал, позвал друзей, хотели вынести шкаф, не получилось, пришлось разбирать.
Когда были вынесены последние части, я заметил, жена расслабилась. Глубоко выдохнув, она накрыла стол, мы с друзьями слегка перекусили.
После недели спокойной жизни по ночам стал включаться телевизор.
Списывали все на напряжение, скачет. Стали выдергивать вилки из розеток.
Свет стал мигать, причем не по всей квартире, а только в той комнате, где мы находились. Электрик сказал, что дело не в проводке.
В один момент все прекратилось.
Все забыли. Настала идиллия.
Получил повышение на работе, купили машину.
Но… Жена стала жаловаться, что слышал тихие стуки в дверь по ночам. Не во входную, а в межкомнатную. Где раньше шкаф стоял.
Позже я тоже стал слышать их.
Стоит только встать с кровати, как они резко обрываются.
Стуки еще так, семечки… Посреди ночи стал включаться свет в прихожей. Раза 2-3 за ночь. Это страшно пугало меня, что уж говорить про супругу. Чувства страха не описать. Это, наверное, как в детстве, когда мы испытывали дикий страх перед темнотой, стоматологом и т.д.. Оба были на взводе. Решили позвать батюшку, освятить квартиру. Пришел, освятил.
Толку от этого было меньше, чем ноль. Еще хуже стало. Теперь к основным ночным представлениям присоединились шаги. Громкие, отчетливо слышные. Все можно стерпеть, но это... Съехали оттуда к родителям, квартиру продали по дешевке. Смотрим варианты новой.
Только есть одно, но…
Мама моя заметила, что зеркало в прихожей, большое, в человеческий рост… Быстро пачкается.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:39
Вчера, 18:39 by SeipronПросмотров: 783Комментарии: 13
+15

Ключевые слова: История из жизни Зеркало Полтергейст

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:01
+5
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Комментариев: 1 565
Концовка как в крипипасте. Прямо преследуют наших ГГ зеркала
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Estellan
Вчера, 19:08
+7
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Комментариев: 859
Зеркала они такие)))
А мне вот что любопытно, сколько раз я переезжал, каждые предыдущие хозяева считали своим долгом оставить где-нибудь в квартире/доме огроменный "дедушкин шкаф-мутант" и обязательно из цельного куска чугуна. Это какой-то заговор?
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#3 написал: Tigger power
Вчера, 19:21
+4
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Репутация: (696|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 649
Зря шкаф выбросили! Голум то из зеркала прицепился. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Космонасть
Вчера, 19:37
+5
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Репутация: (26|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 253
Жутко . Я бы никогда не оставила после чужих людей такой шкаф. Да и вообще не имеет значения,после кого, не оставила бы и все. Как гроб на ножках.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:11
+2
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Публикаций: 262
Комментариев: 1 314
Жаль квартиру, вернее новых покупателей - жильцов. wink
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#6 написал: Estellan
Вчера, 20:16
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (485|0)
Публикаций: 97
Комментариев: 859
Сделано_в_СССР
Почему? Жилец ведь вроде за старыми пешком по зеркалам отправился, переехал в более комфортабельные апартаменты)
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 20:30
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (368|0)
Публикаций: 262
Комментариев: 1 314
Цитата: Estellan
Сделано_в_СССР
Почему? Жилец ведь вроде за старыми пешком по зеркалам отправился, переехал в более комфортабельные апартаменты)

Навряд ли такое могло быть, дух - призрак остался. Только зеркала побиты, комод выброшен по частям и все то. Это "дело" так и осталось тут, в квартире этой.
Смотрим варианты новой.
Только есть одно, но…
Мама моя заметила, что зеркало в прихожей, большое, в человеческий рост… Быстро пачкается. - я так понял, это в новой, которую смотрят и желают приобрести. А не то, зеркало, которое у мамы. Хотя....возможно это так!
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#8 написал: kusi
Вчера, 20:32
+2
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Комментариев: 6 589
Жуть...Конечно зря она зеркало разбила выпустила то что в нём жило на волю((
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#9 написал: Estellan
Вчера, 20:50
+2
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Комментариев: 859
Сделано_в_СССР
Я как раз понял что речь про то зеркало которое у мамы.
Запали видимо эти люди в душу тому что в зеркале живет. Не люблю я зеркала.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#10 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:02
+3
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Публикаций: 262
Комментариев: 1 314
Цитата: Estellan
Сделано_в_СССР
Я как раз понял что речь про то зеркало которое у мамы.
Запали видимо эти люди в душу тому что в зеркале живет. Не люблю я зеркала.

а мне почему то кажется,что зеркала действуют только на тех, у кого есть "жилка" соприкосновения с темными силами. Ведь не все реагируют на зеркала - продают же старьё на барахолке и прочее, кто то увешан ими и не происходит ничего.
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#11 написал: Estellan
Вчера, 21:07
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Комментариев: 859
Похоже вопрос со шкафом-мутантом волнует не только меня...

Не знаю. Может быть. Но и не все восприимчивы к, скажем так, тонким материям.
У меня дома зеркал по минимуму. И у нас с ними взаимная нелюбовь. Они трескаются, крошатся, зеленеют, падают со стен, шкафов, где висели 30 лет. Я в свою очередь стараюсь проводить в поле их видимости как можно меньше времени. Неуютно от одной мысли о том, что там можно увидеть, а иногда и увидеть в натуре.

Темным себя не считаю)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#12 написал: Летяга
Вчера, 21:13
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Цитата: Сделано_в_СССР
кто то увешан ими и не происходит ничего.

А ты уверен, что не происходит? Может, они просто никому не рассказывают. А может, и не осознают. Люди - мастера самообмана. Но без антикварного хлама жили бы гораздо здоровее и счастливее. И, возможно, дольше.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#13 написал: Баба Клава
Сегодня, 00:08
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По мне лучше новенький чистенький шкаф из ДСП, чем дорогое старье,будь оно хоть трижды из Эрмитажа. Даром не надо. На мой век и опилок хватит, зато без приключениев.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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