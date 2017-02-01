Друг из темноты

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:14

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:14 by

«Что со мной случилось? Где я?» — спросила я себя, открыв глаза и осознав, что я не имею и малейшего понятия, где нахожусь. Я не понимаю, что происходит.Мой день прошел как обычно: вернувшись из университета, я целый день провела за уроками, потом посмотрела фильм и легла спать. А теперь не могу понять, где я. Может быть, это всего лишь сон? Конечно, это сон, только темнота и холод кажутся такими реальными…Ничего страшного, скоро я должна проснуться. Успокоившись, я пытаюсь осмотреть место, куда я попала. Но я совершенно ничего не вижу!Обычно, долгое время находясь в темной комнате, ты привыкаешь к темноте и начинаешь различать какие-то очертания, но сейчас все не так. Может показаться странным, но вдруг я каким-то невероятным образом потеряла зрение? Но тогда я бы проснулась у себя в кровати, в своей теплой уютной комнате, а это место похоже на подвал, так же холодно.В голову мне пришла сумасшедшая мысль, что меня похитил маньяк, и теперь он держит меня в подвале. Но почему я тогда ничего не вижу? На ощупь я проверила, что с глазами все нормально. Я решила наконец-то встать. У меня ничего не болит, значит, меня не били и не пытались изнасиловать. С одеждой тоже все в порядке, на мне надето то, что я носила вчера. Вытянув руки вперед, я делаю шаг — ничего, никаких вещей или препятствий; делаю еще один неуверенный шаг — так же, ничего. Я уже сделала шагов двадцать, но ни на что не наткнулась. Оглядевшись вокруг, я увидела, что нет ни одного источника света, я как будто попала в никуда. Теперь я начинаю паниковать и плакать. Я никогда отсюда не выберусь.Изо всех сил я начинаю кричать и звать на помощь, но в ответ тишина. Это, возможно, сумасшедший поступок, но я побежала, сама не зная куда, продолжая истошно вопить. К моему удивлению, я опять ни на что не наткнулась, как будто здесь нет стен, да и вообще ничего. Я вспомнила, что это мог бы быть сон, и начинаю чуть ли не молиться, чтобы я проснулась. Мне никогда в жизни не было так страшно, я просто хотела, чтобы это все закончилось.Внезапно я чувствую, что что-то не так. Прислушавшись к тишине, осознаю, что я здесь не одна. Со мной кто-то есть. Но я не вижу этого человека, только слышу чье-то дыхание и чувствую его присутствие. Вот теперь мне по-настоящему жутко так, что мне страшно пошевелиться, я просто сидела неподвижно, а слезы полились ручьем.Но больше я ничего не слышала: ни шагов, ни голоса, ни каких-либо других движений. Я поняла, что если это сон, то мне нечего бояться, оно мне ничего не сделает. Поэтому я попыталась найти его или ее, но я опять же не могла ни за что уцепиться. А вдруг я схожу с ума, и здесь на самом деле никого нет? Или оно просто пытается ускользнуть от меня? В любом случае, чтобы это ни было, оно не пытается на меня напасть, и это хорошо.Я решила попробовать заговорить с ним – в ответ тишина, только чье- то ровное, тихое дыхание. Теперь я почему-то чувствую, что это существо – мой друг, поэтому не нужно его бояться. Я начала с ним разговаривать, хотя я прекрасно понимала, что вряд ли оно мне ответит, но мне так было спокойнее. Я рассказала ему, что боюсь остаться здесь навсегда, но с каждой минутой мне все больше казалось, что так и будет. Я уже осознала, что это не сон, потому что сны настолько реальными не бывают.Я снова заплакала от безысходности, но вдруг я почувствовала легкое дуновение ветерка. Что-то подсказывало мне, что нужно следовать за ним, и я так и сделала. Шла я очень долго, хотя я уже потеряла чувство времени. Со мной было оно, я чувствовала его дыхание практически рядом с моим ухом. Странно, но шагов я не слышала, будто оно перемещалось по воздуху, но мне было плевать: я просто хотела выбраться из этого кошмара. Плевать, что это за место, главное – выйти наружу, потом буду рассуждать и думать.Наконец, я увидела то, что мечтала увидеть здесь все это время: вдалеке я увидела крошечную точку, похожую на свет. Я настолько привыкла к темноте, что даже эта точка слепила глаза, но я была безумно рада этому, поэтому рванула вперед изо всех сил. Я подбегала все ближе и ближе, теперь я увидела, что это дверной проем, я даже видела деревья, которые я была готова расцеловать от счастья, осознав, что я вернусь наружу. Но вдруг моему счастью пришел конец: я не знаю, что со мной произошло, но буквально в нескольких метрах от единственного выхода мои ноги стали ватными, я почувствовала, что теряю сознание, и я упала. Мое сердце чуть ли не разорвалось от отчаяния и разочарования, ведь свет уже так близок…Теперь я в психбольнице. Я не могу вспомнить, что со мной случилось после потери сознания, да и врачи мне не могут объяснить. Это конец. Я была студенткой, отличницей, у меня были верные друзья и любящий парень, я подавала большие надежды, я могла бы жить, ни в чем себе не отказывая, но этого не будет. Никогда.Я до конца жизни заперта в своей палате, и вот уже несколько лет я пытаюсь понять, что тогда произошло, и что это было за место. Одно хорошо: мой молчаливый друг из темноты всегда рядом.Автор: Регина.

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