Человек с фонариком

Летяга Просмотров: 800 Комментарии: 9 +22 Сегодня, 12:41 by

Странные и необъяснимые вещи происходят в жизни каждого человека. Как бы скептически мы не относились к проявлению загадочного в мире, любой из нас может поведать историю из своего опыта, основанную на иррациональной, с точки зрения науки, логике.В далёком, 91 году, мы с такими же малолетними пацанами, как и я, пошли на речку. После купания разбрелись кто куда в поисках палок, камней и ракушек. Я забрёл в прибрежный лес и, отойдя довольно далеко, понял, что не могу найти дорогу назад к берегу. В наших местах лес большой и заблудиться в нём можно даже взрослому. Несмотря на то, что уже темнело, страха не было, была лишь боязнь наказания от родителей за то, что ушёл купаться, что мне, как и всем прочим мальчикам, было строжайше запрещено. Вдруг, не очень далеко, я увидел движущегося человека с фонариком. Детским умом понимая, что вечером любой будет идти в сторону берега, я не стал его звать, а просто пошёл за ним. Очень высокая, едва различимая в густеющих сумерках фигура, покачиваясь, медленно шла. Непропорционально длинные руки, удерживающие фонарь, угловатость и несуразность силуэта меня не пугали – ведь я уже различал голоса друзей. Свет фонарика привёл меня прямо на дикий пляж, где пацаны, даже не заметившие моего долгого отсутствия, уже собирались домой. На мой вопрос, не видели ли они человека с фонариком, мальчики ответили отрицательно, хотя пройти незаметно мимо них по единственной тропинке было невозможно. Случай этот, как и многие другие приключения детства, затерялся в глубинах памяти, пока другое событие не заставило меня его вспомнить.Гораздо позже, в 2008 году, я лежал с сыном в больнице. В ночь перед операцией мне не спалось: боязнь за жизнь сына, волнение не давали мне уснуть. Я сидел на подоконнике в палате. Те, кто бывал в детской поликлинике на Усолке, знают, что окна хирургического отделения выходят на пустырь. И вот на этом самом пустыре, в сумраке, я увидел человека с фонариком. Слегка покачиваясь, удивительно высокий, с непропорционально длинными конечностями, с овальной, вытянутой головой он стоял и светил своим странным фонарём, светящим, но не освещающим тускло-жёлтым огоньком. Один в один мой провожатый из детства. Всю ночь он стоял под окнами, и чем больше я на него смотрел, тем больше во мне крепла уверенность, появившаяся сама по себе, возникшая ниоткуда, что операция пройдет успешно, что хирург отличный, что волноваться и бояться незачем. Перед самым рассветом, когда небо уже розовеет, я на минуту отвернулся от окна, а когда вновь взглянул на пустырь, то загадочный силуэт уже исчез. Операция прошла хорошо, и уже через несколько дней нас выписали.Вторую встречу с таинственной тенью уже позже я объяснил сам себе игрой света и тени, воображением, волнением – и постепенно забыл о ней. До вчерашнего дня.Вчера вечером болтали с сыном и он рассказал мне, что, когда я задерживаюсь и приезжаю поздно, то он и дочка смотрят в окно на проезжающие мимо машины, пытаясь заранее увидеть мой автомобиль. И, если меня очень долго нет, то на противоположной стороне улицы появляется удивительно высокий человек с фонариком. Он ходит в сумерках на своих тонких ногах из стороны в сторону, угловатый и непонятно странный, а свет фонаря в сучковатых руках успокаивает. Человек этот всегда исчезает за несколько минут до моего приезда.Я со скептицизмом отношусь к гадалкам и оберегам, не верю колдунам и приметам, критически смотрю на достижения экстрасенсов, но где-то в глубине моей души живёт заблудившийся в лесу мальчик, который верит в необычное существо из неизведанного мира, оберегающее меня и мою семью, помогающее в сложных ситуациях, держащее в своих несуразно тонких и длинных руках фонарь, указывающий мне верный путь, и я готов следовать за этим призрачно-жёлтым светом, и уверен, что он ведёт меня правильно.Автор: Lapo4ka16.Опубликовал: Koldyr.

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