Всякое бывает...

Летяга Просмотров: 217 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 11:12 by

Рано утром без чего-то там пять я выехал в соседний населенный пункт. Хотя «соседний» - это как посмотреть. Полторы тысячи километров по северной трассе по местным меркам - это почти рядом. Почти.Снежные вихри вырывались из под колес девятки, в салоне мурлыкал магнитофон, термос с кофе примостился между сидениями. Было тепло и хорошо. Дорога пустая, она в выходные всегда такая. Дальнобойщики или спят, или пьют водку где нибудь на пикете. Можно проехать сутки и не встретить ни одной машины. Эх, мелькнуло в голове, таким макаром я завтра уже буду на месте. Подумав про это, я суеверно сплюнул через левое плечо, вспомнив примету, что загадывать время приезда не очень-то хорошо.Через пятьсот километров остановился, чтобы залить канистру бензина и выпить горячего кофе. Напялив на себя пуховик, шапку-ушанку и варежки, я, ёжась, вылез из машины. Ветер рванул приоткрытую дверь так, что чуть не вырвал ее у меня из рук. По прогнозам на всем протяжении трассы погода была минус сорок пять градусов, а вот про ветер что-то не сказали.Ледяные потоки воздуха моментально забрались под пуховик, ноги начали замерзать и снег, бьющий в лицо, колол как тысяча иголок. И это при том, что я находился на воздухе меньше минуты.Кутаясь в одежду, я открыл замерзший багажник, достал канистру и воронку. Операция была знакома до движения, поэтому закрывая глаза от ветра и снега, я все делал на ощупь. Крышка бака, воронка, переворачиваю канистру. На таком ветру две минуту заправки кажутся вечностью. Наконец канистра опустела. Уже вконец замерзший, я закинул ее в багажник и забрался в теплое нутро машины. Кофе, печка на полную… Вроде отогрелся.Через пару километров все пришло в норму. Было тепло, стрелка топливного датчика показывала половину бака. Как раз должно хватить до пикета, мелькнула мысль.И тут же, вслед за мыслью, машина задергалась, как паралитик, начала терять обороты и через сотню метров встала окончательно.Это был писец. Полный и бесповоротный. Заглохнуть на трассе в минус сорок пять, с ветром и в начале выходных, это в девяноста процентах верная смерть. Не тяжелая, я бы даже сказал, легкая. Но смерть. Лезть под капот смысла нет, потому как за пятнадцать минут машина остывает так, что потом стартер не в силах прокрутить замерзшее масло.Я закурил не открывая окон, пытаясь сохранить стремительно выветривающееся тепло. Таак, ну и что дальше? И, главное, почему?! Вроде машина была исправна, сам проверял. Хотя… Я вспомнил, как давеча мой кореш Санек рассказывал, как на нашей заправке бензин разбавляют то ли водой, то ли солярой. А я на ней заливал канистру... Блин... Хоть причина ясна, но что толку-то?Закутавшись по самые глаза, я вылез наружу. Друг ветер как будто ждал меня, сразу полез во все неприкрытые щели под шапкой, пуховиком и брюками. Что делать я знал. Вытащив запаску, я бросил ее на обочину, достал канистру и остатками бензина облил ее. В леске наломал несколько веток, бросил сверху и добавил пару капель бензина. Щелкнул зажигалкой.Несмотря на то, что запаска горела неплохо, греться было несколько проблематично. Удушающий дым не давал сидеть с нужной стороны, а с другой стороны тепла небыло совсем.Через некоторое время пришлось разбирать пластик салона и подкидывать его в костер. Вот же везение, блин, заглохнуть в месте, где один чахлый кустарник растет!Вскоре от салона осталась только промороженная насквозь железная коробка. Потом настала очередь заднего левого колеса…Потом правого…Потом передних…Сколько я уже тут сидел, пес его знает. Вроде уже темнеть начало? Или нет? Ноги устали плясать вокруг костра, от которого ветром разносился черный дым. Часы почему-то остановились. Я присел на корточки максимально близко к огню, положил голову на скрещенные руки... Что еще осталось? Пол бака бензина. Ну ладно, шлангом не высосать, так гвоздем снизу пробью, нацежу. Но надолго не хватит. Что еще? Ну, масла можно попробовать слить как-нибудь... Но как? Масла слить… Масла…- Масло будешь? – услышал я голос жены, - Хлебушек свежий, масло. Ну будешь или нет?Я поднял глаза.. Странно…- А где машина? – задал я вполне дурацкий вопрос.- Как где? Ты где ее вечером оставил?У меня чуть не сорвалось, что я ее оставил, там, где «..назад пятьсот, пятьсот вперед…», но сдержался. Подошел к окну. Хммм, действительно, стоит ласточка. На всех колесах... Сон... Какой яркий сон... Как наяву…Тьфу три раза. На душе полегчало. Сон, всего лишь сон… Нельзя столько спать…Спать…- Не спать!!! – грубый прокуренный бас ворвался в уши и заставил разлепить смерзшиеся ресницы.- Блин, тащи его, вроде еще живой!Это уже не мне.- Давай, браток, просыпайся…Глаза-то открой, открой, сучий потрох!!! Давай помогу. Грубая ладонь, воняющая куревом и маслом, опустилась на лицо, заставляя таять лед на щеках и ресницах.- Воот, молодец! Володя! - заорал он кому-то, - давай его в кабину.Чьи-то совсем не нежные руки подхватили мое скрюченное тело и с легкостью забросили куда-то наверх. Хлопнула дверь, и волна тепла окатила меня с головы до ног. Все те же руки снимали ботинки, варежки, шапку, мяли-крутили мои руки-ноги, чем-то поливали, терли чем-то колючим. Постепенно тепло начало доходить до организма. Жутко захотелось спать, и я вырубился.Не знаю, сколько я спал, но проснулся вполне бодрым и выспавшимся. Огляделся. Я лежал в спальнике здоровенного МАНа, впереди кто-то гоготал в два нетрезвых голоса, слышалось чавканье, тосты и бульканье водки. Я осторожно выглянул из-за занавески. Ну точно, дальнобойщики на привале.Заметив, что я проснулся, один, как, говорят в народе. «шилом бритый», повернулся ко мне и заржал пьяным смехом.- Ну чо, проснулся, смертничек?!Шутка оказалась настолько удачной, что они с напарником закатились в гоготе минут на пять.- Давай, вылезай. Поведай нам, как ты тут, и нахера вообще. На вот, выпей.Я с удовольствием выцедил полстакана водки, закусил луковицей и только было открыл рот, как меня перебили.– Да кули тут спрашивать, их вон по трассе десятками собирают, а этот, вишь, везучий. Тебе, Витек, путь спасибо скажет. Это ж ты меня взбаламутил поехать. Обернемся туды-сюды за выходные, и полнедели дома, – гнусаво передразнил он напарника.- А так бы сидел до понедельника, как зародыш! - последняя фраза была для меня.Собственно, мне действительно повезло, поскольку встретить в это время дальнобоя - это на грани фантастики.- Ну, ладно, - подытожил Володя, - давайте спать. Утром забросим тебя на пикет, и дальше поедем. Нам некогда, жены, понимаешь, дети ждут. И так неделями не видимся.- Спасибо, мужики, - я не знал, что еще сказать. Да и надо ли было что то говорить? - Спасибо.На следующий день, прокатив в мягкой кабине МАНа, они, как и обещали, высадили меня на пикете и, не задерживаясь, попалили дальше.Через день я вернулся в свой город. В выходные опять пошел в кабак, где в десятый раз рассказал эту историю, похвалил мужиков, Витю и Володю. Пожалел, что не взял их телефонов. Ну ниче, я номер МАНа запомнил, 256, найду их. Обязательно.- Какой, говоришь, номер? – малознакомый, но сидевший с нами за столом товарищ обернулся ко мне.- 256, а что?- А когда, говоришь, ты там замерзал?- Неделю назад. А что, ты знаешь мужиков? Вместе работаете?- Ну да, знаю. Точнее знал. Володя и Витя. Разбились они, оба на своем МАНе. Насмерть. Недели за полторы до того, как тебя подобрали.02 Ноября 2007Автор: Сергей Кобах.

Ключевые слова: Трасса мороз ветер поломка канистра

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