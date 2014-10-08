Безбилетник

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:51

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 592 Комментарии: 8 +8 Сегодня, 08:50 by

Хочу поделиться историей, которая оставила след в моей жизни. След, превративший существование моё осмысленным.По стечению жизненных обстоятельств, я оказался вдали от городской суеты, изолированный от людей на период не очень большой. Десять дней для психически уравновешенного человека - дело плёвое. Пребывая в полном одиночестве, я коротал время за чтением книги.В одно такое утро, лежа на постели, я дочитывал последние строки. Книга меня потрясла до глубины души: лёжа какое-то время под впечатлением на кровати, я думал о сюжете, думал о персонаже, который так был превосходно описан. В комнате работал телевизор, краем уха я улавливал разговор в передаче. В эту самую секунду у меня возникла боль в правой коленке, которая, усиливаясь, привлекла моё внимание. И по какому-то желанию я произнес слово "Изыди".Дальше случилось то, чего я не предполагал. Медленно, но уверенно мои ноги от кончиков пальцев начала пожирать ледяная пелена, подымаясь неумолимо вверх. Я видел, как она двигалась. Дойдя до пояса, ледяной ужас завис на мгновение и дальше в тот же миг в области живота я увидел... Увидел сквозь плоть медленно подымающийся, слабо светящийся шар.Мгновение прошло от начала, и вот этот шар вошёл в мою голову. Пока он подымался, я ощутил, как звук телевизора становился ватным и вскоре потух. Зрение моё работало, но как-то особенно: я видел свою голову со стороны, как будто лежал рядом на подушке. В моей голове вращался, переливаясь изумрудным, белым, перламутровым, синеватым свечением шар, а сердцевина у него была золотистая.Много лет у меня перед глазами стоит картинка увиденного, но не могу взять себя в руки, запечатлеть это хотя бы в фотошопе. Ну, а дальше было следующее. Этот шар, постояв в голове секунду, выпорхнул через макушку. Не проходя не через какие тоннели, я быстро воткнулся в белоснежную пелену. Это был горизонт, залитый белым светом, по ощущениям, я торчал по пояс в самом центре этой безграничной площадки. Ног своих не видел, но когда озирался по сторонам, определяясь, где я, у меня пар со рта шёл. Секунду раздумывая, куда меня занесло, напрягая зрение, чтобы разглядеть масштабы пространства, я увидел на горизонте точку.Эта точка увеличиваясь в размерах, быстро приближалась. Наконец, я увидел, что ко мне подлетело: чёрная лопатообразная форма лица, слегка наклоненная вниз. Одна форма лица: ни ног, ни тела. Оно поцентровалось на меня и открыло глаза.То, что я увидел и услышал, сжало меня, как плюшевого мишку. Рубиновые глаза источали ужас, и его приказ: "Назад!" Мои волосы встали дыбом, и в следующее мгновение я молнией несся к своему телу, которое было буквально, по ощущениям, в десятках метров.Какой была ужасной процедура возвращения. Меня всунули с размаху в кожаный теплый мешок. Саблю всунули в ножны - такая на тот момент была в голове ассоциация. Помню первую секунду возвращения: тяжесть тела до тошноты, потеря лёгкости и безграничной свободы. Мгновение спустя звук телевизора появился так же, как и исчез. Я открыл глаза и понял - вернули.Вот такая история приключилась. То ли книга спровоцировала какие-то глюки, задев глубины души, то ли впечатлительность. Но механизм запустился, и я благодарен случаю за пережитое. Всем спасибо за внимание.Автор: simbuxa.

Ключевые слова: История книга боль ледяная пелена ужас ассоциация чакры

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