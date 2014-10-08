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Истории из жизни

Безбилетник

Хочу поделиться историей, которая оставила след в моей жизни. След, превративший существование моё осмысленным.

По стечению жизненных обстоятельств, я оказался вдали от городской суеты, изолированный от людей на период не очень большой. Десять дней для психически уравновешенного человека - дело плёвое. Пребывая в полном одиночестве, я коротал время за чтением книги.

В одно такое утро, лежа на постели, я дочитывал последние строки. Книга меня потрясла до глубины души: лёжа какое-то время под впечатлением на кровати, я думал о сюжете, думал о персонаже, который так был превосходно описан. В комнате работал телевизор, краем уха я улавливал разговор в передаче. В эту самую секунду у меня возникла боль в правой коленке, которая, усиливаясь, привлекла моё внимание. И по какому-то желанию я произнес слово "Изыди".

Дальше случилось то, чего я не предполагал. Медленно, но уверенно мои ноги от кончиков пальцев начала пожирать ледяная пелена, подымаясь неумолимо вверх. Я видел, как она двигалась. Дойдя до пояса, ледяной ужас завис на мгновение и дальше в тот же миг в области живота я увидел... Увидел сквозь плоть медленно подымающийся, слабо светящийся шар.

Мгновение прошло от начала, и вот этот шар вошёл в мою голову. Пока он подымался, я ощутил, как звук телевизора становился ватным и вскоре потух. Зрение моё работало, но как-то особенно: я видел свою голову со стороны, как будто лежал рядом на подушке. В моей голове вращался, переливаясь изумрудным, белым, перламутровым, синеватым свечением шар, а сердцевина у него была золотистая.

Много лет у меня перед глазами стоит картинка увиденного, но не могу взять себя в руки, запечатлеть это хотя бы в фотошопе. Ну, а дальше было следующее. Этот шар, постояв в голове секунду, выпорхнул через макушку. Не проходя не через какие тоннели, я быстро воткнулся в белоснежную пелену. Это был горизонт, залитый белым светом, по ощущениям, я торчал по пояс в самом центре этой безграничной площадки. Ног своих не видел, но когда озирался по сторонам, определяясь, где я, у меня пар со рта шёл. Секунду раздумывая, куда меня занесло, напрягая зрение, чтобы разглядеть масштабы пространства, я увидел на горизонте точку.

Эта точка увеличиваясь в размерах, быстро приближалась. Наконец, я увидел, что ко мне подлетело: чёрная лопатообразная форма лица, слегка наклоненная вниз. Одна форма лица: ни ног, ни тела. Оно поцентровалось на меня и открыло глаза.

То, что я увидел и услышал, сжало меня, как плюшевого мишку. Рубиновые глаза источали ужас, и его приказ: "Назад!" Мои волосы встали дыбом, и в следующее мгновение я молнией несся к своему телу, которое было буквально, по ощущениям, в десятках метров.

Какой была ужасной процедура возвращения. Меня всунули с размаху в кожаный теплый мешок. Саблю всунули в ножны - такая на тот момент была в голове ассоциация. Помню первую секунду возвращения: тяжесть тела до тошноты, потеря лёгкости и безграничной свободы. Мгновение спустя звук телевизора появился так же, как и исчез. Я открыл глаза и понял - вернули.

Вот такая история приключилась. То ли книга спровоцировала какие-то глюки, задев глубины души, то ли впечатлительность. Но механизм запустился, и я благодарен случаю за пережитое. Всем спасибо за внимание.

Автор: simbuxa.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:51
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 08:50 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 592Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: История книга боль ледяная пелена ужас ассоциация чакры

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 09:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 959
Имя автора и название книги в студию.
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#2 написал: M717
Сегодня, 12:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (91|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 644
Я извиняюсь, а Безбилетник-то кто?
Зарегистрирован: 12.05.2010
  
#3 написал: Долгопят
Сегодня, 14:55
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 238
То есть билетика на тот свет не было? Я знаю эту морду лица

Уважаю Корнелюка , как талантливейшего композитора, но ассоциация приходит только одна.
Действительно , что за книженция такая, что по утру под телек можно кони двинуть?
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#4 написал: Слай
Сегодня, 15:01
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 257
Цитата: Kreisleiter13
Имя автора и название книги в студию.

У Кастанеды подобное было. Во второй книге.
Собственно с его же выводами я полностью согласен.

Отделение осознающего "Я" от физического тела, изменённое состояние сознания, страж между мирами, который не пропустил через границу.

Безусловно верю, плюсую за копипаст!
Зарегистрирован: 17.02.2014
#5 написал: LudaM
Сегодня, 17:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 316
Цитата: Kreisleiter13
Имя автора и название книги в студию.



"Всем, кому интересно название книги. "Скорбь Сатаны"автор Мария Корелли. Возможно эта книга разбудит и вашу искру " - взято в том же источнике ))
Зарегистрирован: 27.09.2015
 
#6 написал: Gatta_Black
Сегодня, 18:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 313
Цитата: LudaM
Цитата: Kreisleiter13
Имя автора и название книги в студию.



"Всем, кому интересно название книги. "Скорбь Сатаны"автор Мария Корелли. Возможно эта книга разбудит и вашу искру " - взято в том же источнике ))

Я ее читала. Давно, правда, лет 12 назад. Но не могу сказать, что аж ТАК впечатлилась.
Зарегистрирован: 24.03.2015
 
#7 написал: Jar1
Сегодня, 22:36
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 41
Всем Добреньков ребят, не был с вами года три, а то даже и четыре, читаю, и понимаю, что атмосфера царит все та же, так держать!;)
Зарегистрирован: 29.07.2010
#8 написал: guerra
Сегодня, 22:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 105
След, превративший существование моё осмысленным.

вот я от этого оборота ажно заколдобилась! лихо автор великим и могучим вертит.
Зарегистрирован: 30.08.2015
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