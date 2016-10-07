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Истории из жизни

Преисподняя

Эта пугающая история произошла со мной в детстве, примерно лет в 10-11. Событий того возраста я особо не помню, кроме ярких отрывков, но эта история врезалось в память на всю жизнь.

Все началось с религиозной передачи, увиденной мною по телевизору. Само собой, я не помню ни названия передачи, ни канала по которому она шла. Помню одно: там говорилось о Боге, про рай и ад, тогда запомнилось мне впервые услышанное слово: «преисподняя». На тот момент я не знал, что оно означает. Мне показалось, что это как-то связано с раем.

Передача, которую я посмотрел в тот день, настолько меня зацепила, что перед сном я долго думал обо всем услышанном. Я решил попросить Бога, что когда придет мой последний час на земле, он отправил мою душу в «преисподнюю». Искренне веря, что сделал все правильно, вскоре я уснул.

Нет, сны мне не снились, а если и снились, то я ничего не помню. А вот под утро, когда человек уже готов проснуться, но все еще находиться в легком состоянии транса, я услышал четкий и пугающе реалистичный грубый голос в своей голове, который произнес: «сатана 666».

Можно было бы списать этот случай на впечатлительность от услышанного ранее в программе, вот только ни в ней, ни где-либо еще я не слышал про значение числа 666.

Со временем я забыл об этом случае. Каково же было мое удивление и ужас, когда я узнал, что на самом деле означает «преисподняя» и число 666. Я не на шутку переполошился. Мысли, что я отдал душу дьяволу не покидали меня.

Вскоре во снах ко мне начала приходить непонятная сущность – темный мохнатый силуэт с темно-синей блестящей шерстью. Он молча наваливался на грудь и начинал душить меня. Каждый раз я просыпался в последний момент и долго и тяжело откашливался.

Когда я немного подрос, то озадачился решением данной проблемы. До этого я никому о всем происходящем не рассказывал, так как стеснялся. И только сейчас понимаю, что напрасно.

В 21 год я решил принять крещение в православном храме. В первую же ночь после крещения, в полудреме я вновь услышал реалистичный голос в своей голове. На этот раз он был спокойным, не пугающим. Он произнес: «знания оградят тебя от кода 666».

Кошмары с тех пор прекратились. Я сплю спокойно и чувствую, что крест на груди ограждает меня от темных духов.

Автор: Алексей.
Источник.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:42
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 1 051Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Передача нечто голос крещение

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 16:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 117
Силуэт темный, а вот шерсть на силуэте темно-синяя. Нюансы! История высосана из пальца, но в общем-то, автор, Вы правы: знание - сила!
Зарегистрирован: 7.10.2016
#2 написал: Karl Georglin
Вчера, 18:21
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 255
тьху! какая мерзкая реклама РПЦ( лезут даже на сайты страшных историй. шестьшестьшесть, ага. Как можно продать душу? Если она есть, то только она сама принимает решение, а не кучка костей и прочего мусора. Заколебали эти церковные баечники. То они торговали индульгенциями, то гонялись за ведьмами, то вырезали миллионы дикарей, "спасая" души. Столько ненависти к этим лицемерным существам. Новгород "крестили" так что потом долго воняло гнилыми тушами людей. Гнать эту отраву прочь и полностью конфисковать все триллионы награбленные, и это компенсирует пару процентов ущерба от ихних "подвигов".

Цитата: Гюльнара
Силуэт темный, а вот шерсть на силуэте темно-синяя. Нюансы! История высосана из пальца, но в общем-то, автор, Вы правы: знание - сила!

Конечно, как и все наборы букв этого копипастера. Я подозреваю что это один ненавистный мне персонаж, но не скажу, ибо опять редактор меня смешает с кое-чем. Ненавижу попов и буду ненавидеть. Чем скорей умирать, тем больше ненавижу этих бессовестных лжецов в платьях.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#3 написал: Волжская О.В.
Вчера, 20:37
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (241|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 5 290
Число зверя вообще то не 666 а 999. Уже доказано Ватиканом.)))
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
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