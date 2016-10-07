Преисподняя

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 14:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 1 051 Комментарии: 3 +4 Вчера, 14:42 by

Эта пугающая история произошла со мной в детстве, примерно лет в 10-11. Событий того возраста я особо не помню, кроме ярких отрывков, но эта история врезалось в память на всю жизнь.Все началось с религиозной передачи, увиденной мною по телевизору. Само собой, я не помню ни названия передачи, ни канала по которому она шла. Помню одно: там говорилось о Боге, про рай и ад, тогда запомнилось мне впервые услышанное слово: «преисподняя». На тот момент я не знал, что оно означает. Мне показалось, что это как-то связано с раем.Передача, которую я посмотрел в тот день, настолько меня зацепила, что перед сном я долго думал обо всем услышанном. Я решил попросить Бога, что когда придет мой последний час на земле, он отправил мою душу в «преисподнюю». Искренне веря, что сделал все правильно, вскоре я уснул.Нет, сны мне не снились, а если и снились, то я ничего не помню. А вот под утро, когда человек уже готов проснуться, но все еще находиться в легком состоянии транса, я услышал четкий и пугающе реалистичный грубый голос в своей голове, который произнес: «сатана 666».Можно было бы списать этот случай на впечатлительность от услышанного ранее в программе, вот только ни в ней, ни где-либо еще я не слышал про значение числа 666.Со временем я забыл об этом случае. Каково же было мое удивление и ужас, когда я узнал, что на самом деле означает «преисподняя» и число 666. Я не на шутку переполошился. Мысли, что я отдал душу дьяволу не покидали меня.Вскоре во снах ко мне начала приходить непонятная сущность – темный мохнатый силуэт с темно-синей блестящей шерстью. Он молча наваливался на грудь и начинал душить меня. Каждый раз я просыпался в последний момент и долго и тяжело откашливался.Когда я немного подрос, то озадачился решением данной проблемы. До этого я никому о всем происходящем не рассказывал, так как стеснялся. И только сейчас понимаю, что напрасно.В 21 год я решил принять крещение в православном храме. В первую же ночь после крещения, в полудреме я вновь услышал реалистичный голос в своей голове. На этот раз он был спокойным, не пугающим. Он произнес: «знания оградят тебя от кода 666».Кошмары с тех пор прекратились. Я сплю спокойно и чувствую, что крест на груди ограждает меня от темных духов.Автор: Алексей.

Ключевые слова: Передача нечто голос крещение

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