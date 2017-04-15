Камни у дороги

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 02:14

Причина: Стилистика автора сохранена

Ernesta Просмотров: 119 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 02:14 by

Вспомнились мне тут как-то события давно прошедших лет, с которыми захотелось поделиться и с вами.Мама моего деда по материнской линии умерла рано, вернее ей помогли умереть и, как водится, на место матери пришла мачеха.А дальше как в сказках...Мачеха оказалась ведьмой, причём довольно сильной. Ведьмачества она своего не скрывала и не стеснялась. Всех недовольных и излишне любопытных постигала незавидная участь, вплоть до скоропостижной смерти.Думаю не надо объяснять, что бабу Дуню все боялись до коликов в животе. Это касалось не только посторонних, но как и нас, неродных, но родственников, так и её непосредственной родни.Бабку не боялась только я и высказывала все свои детские мысли вслух прямо при бабе Дуне.Например, когда мы собирались за общим столом вечером, я видела тень отбрасываемую Дуней на стене примерно так: нос крючком до самого подбородка, а волосы развиваются и шевелятся, потому как это вовсе не волосы, а змеи.Я не пугалась, только пыталась сравнить маленький прямой носик бабки и тот крючок, что был у тени на стене и самое главное - волосы из змей. Тени, отбрасываемые другими участниками застолья, были вполне обычными.Не знаю почему, но каждый раз я громко сообщала народу, что "Бабка Дунька - Баба Яга" и показывала пальцем на тень на стене.Родственники начинали на меня шипеть, как гуси, а Дуня очень веселилась и говорила:- Надо же, какой умный ребёнок, всё-то она правильно видит и понимает.Дедова мачеха меня привечала, покупала дорогие подарки, к слову родным внукам она ничего не дарила вообще. Я же наоборот, всё делала Дуне наперекор, пытаясь разозлить, но ни разу мне этого не удалось сделать. Та только умилялась и радовалась.Помню, был какой-то праздник и вся семья собралась в доме у прадеда с Дуней.Бабка посадила меня рядом с прадедом и наказала, чтоб я за ним следила внимательно и не давала пить спиртное, ни капли.Как только Дуня убежала хлопотать по хозяйству, я сразу схватила стопку водки у соседа справа от меня и сунув прадеду в руку рюмку с запретным алкоголем ласково промяукала:- Деда, на вот, выпей, а то баб Дуня вечно тебе не разрешает.Прадеда два раза просить было не надо, он сразу и опрокинул родимую.А вот потом началось нечто невообразимое.Я неотрывно смотрела что же будет, почему прадеду пить-то нельзя. И вот на моих глазах он как-то встрепенулся, как от долгого сна и ошалело стал озираться вокруг. А потом прадед начал звать свою первую жену, ту, что убили двадцать с лишним лет назад:- Шура-а-а-а! Шура, где моя Шура? Что тут происходит?Прадед начал метаться по двору дома, роняя стулья и всё что попадало под руку.К нему подлетела баб Дуня и стала успокаивать, но тут прадед побил все рекорды:- А ты ещё кто такая? - и, обращаясь к народу, продолжил, - Уберите от меня эту женщину!Всё, праздник был окончательно расстроен.Дуня брызнула на прадеда водой, а потом заставила выпить и он обмяк сразу и резко. И опять его глаза не выражали абсолютно ничего, только сплошное безразличие.Ещё один момент.В детстве меня часто оставляли погостить у Дуни. Вот этого я никогда не понимала и повзрослев задавала резонный вопрос "Зачем?", но самое смешное, что ни моя мама ни бабушка (мама моей мамы) не помнили этого и каждая говорила:- Уж это точно не я тебя туда водила...А тогда, извините, кто?Так вот в дни, когда я гостила у Дуни, она меня всё чему-то учила и постоянно везде водила.Всего не расскажу, но пожалуй только про камешки у дороги.Баба Дуня повязывает платочек себе на голову и мне косынку, но я сопротивляюсь, потому как люблю только панамки. Наконец-то справившись со мной, Дуня повязывает и мне косыночку и мы идём на улицу. Идём на окраину частного сектора по пыльной дороге.Наконец бабка указывает пальцем на столбик сложенный из плоских камешков:- Видишь камешки?- Вижу, а кто это их так сложил и зачем?- А это не камешки, а все болячки и беды сложены. Каждый камешек - болезнь, либо лихоманка какая.- А зачем это, баб Дуня?- А надо так, вырастешь - поймёшь. Камешки такие, вдоль дороги, трогать нельзя. Собьёшь - на себя всё возьмёшь.Так мы ещё долго ходим и Дуня показывает и рассказывает как надо делать правильно. Были там и чужие, не Дуней сделанные столбики из камней.Вот такие детские воспоминания. Их гораздо больше, но рассказать не могу.

Ключевые слова: Тень праздник ведьма камни дорога авторская история.

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