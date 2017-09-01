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Истории из жизни

Просьба покойной

Просьба покойной

Эту удивительную историю поведала мне венгерская ясновидящая Нана Сивак. Она происходит из семьи потомственных ясновидящих и в своей практике женщинам ее семьи постоянно приходилось сталкиваться с мистическим и загадочным миром.
Одну из таких историй Нана помнит с самого детства.

Когда ей было 8 лет, ее бабушка и мама отправились в Тулу по просьбе семьи, у которых в доме происходило что-то странное. Жильцы не могли спокойно находится в стенах своего дома. Каждый из членов семьи – их было пятеро – отец, мать, 2 сына и дочь, чувствовали чье-то присутствие.

Когда Нана с мамой и бабушкой приехали к ним, перепуганные хозяева начали наперебой рассказывать, что кто-то ходит ночью по дому, скрипит половицами, предметы падают сами по себе, открываются и закрываются двери. Больше всего доставалось хозяйке дома – Татьяне. Она рассказывала, что постоянно чувствует на себе чей-то взгляд. А по ночам ей кажется, что кто-то прикасается к ней, даже в моменты, когда она ночует в спальне одна.

Мама и бабушка Наны начали обряд по вызову духа, который жил в стенах этого дома. Это старинный обряд хорошо известен в кругах экстрасенсов. Обряд длился уже больше часа. Но, что-то мешало духу выйти на связь, и тогда мама Наны попросила выйти из комнаты всех некрещеных. Средний сын и младшая дочь вышли.

И дух действительно пришел. Им оказался дух умершей матери Татьяны. Ясновидящие поняли это, потому что дух нашептывал на ухо бабушке Наны такие вещи, о которых могла знать только Татьяна и ее покойная мать. Умершая мать попросила дочь заменить старый, покосившийся крест на ее могиле на памятник.

После окончания ритуала ясновидящие закрыли загробный мир в доме Татьяны. С тех пор все стало спокойно.

Вскоре супруги поменяли крест на памятник. Они еще долго вспоминали и благодарили маму и бабушку Наны. А я после этой истории стала бережнее относиться к памяти предков, ухаживать за их могилами, вспоминать в «Родительские дни», заказывать требы.

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 10:09
Сегодня, 10:09 by TiTaN_2017Просмотров: 68Комментарии: 0
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Ключевые слова: Венгерская ясновидящая Тула взгляд дух. просьба

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