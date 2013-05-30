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Истории из жизни

Чудесное спасение

История эта случилась около 50-ти лет назад в городе Тбилиси, в семье женщины по имени Тина. Участники сего загадочного происшествия до сих пор живы и здоровы, но кто знает – если бы данного чуда (а по-другому назвать нельзя) не произошло, то вполне возможно, маленькая девочка Нанико, дочь Тины, умерла бы страшной смертью.

Тина родилась в Тбилиси перед самой войной. Отец её ушёл на фронт в числе первых добровольцев. Вернулся в 1945 году с тяжелым ранением и вскоре скончался. Появилась на свет Тина недоношенной – пятимесячной, и мало кто верил, что она выживет. Но ребенок боролся изо всех сил (мама Тины, уже покойная, рассказывала, как держали малышку в коробочке с ватой и кормили из пипетки первые несколько месяцев). Девочка подросла и вскоре мало чем отличалась от других детей.
Послевоенные годы стали для Тины ещё одним испытанием: её мать целый день работала, чтоб прокормить дочь и двух младших сыновей, а Тина, ещё совсем малышка, присматривала за ними дома.

Маленькая худенькая девочка выросла, вышла замуж. Только вот не сложилось у неё личное счастье – муж покинул Тину, оставив с новорожденной дочерью – Наной. Младшие братья помогали женщине как могли, но сами пока были недостаточно взрослыми, чтоб прокормить и себя, и сестру с малышкой. И Тина также, как и когда-то её мать, вынуждена была практически весь день проводить на работе.
Нана, вторая героиня данной истории, росла здоровой, но очень беспокойной девочкой – плохо спала, часто плакала. Знакомый Тины, мастер на все руки, сделал для Наны колыбельку, которая качалась от моторчика. Это было настоящее спасение для Тины, которая просто падала с ног от усталости, когда приходила с работы.

…Тот день Тина помнит до сих пор ясно и чётко, несмотря на то, что прошел уже не один десяток лет. Она пришла с работы страшно усталая, отпустила домой маму, помогавшую ей присматривать за Нанико, покормила дочку и уложила в колыбель. Зажужжал моторчик, колыбелька начала тихонько качаться, девочка заснула. Тина поужинала, выключила колыбель и легла рядом на кровать. Заснула девушка – как в тёмный омут провалилась.
Прошло около 2-х часов, когда Тина открыла глаза, поняв, что кто-то настойчиво ее тормошит. Перед ней стояла женщина, и стояла она так близко, что девушка могла рассмотреть каждую складку одежды. Женщина теребила Тину за руку и что-то говорила.
– Вставай! Вставай же! Нана! – наконец разобрала девушка слова незнакомки.
При имени дочери Тина вскочила с кровати и кинулась к колыбели. Она увидела, что Нана беззаботно спит. Вот только что это за меховой воротник на ее шее? В следующий момент, стряхнув остатки сна, девушка поняла, что на груди ее дочери устроилась огромная мерзкая крыса, которая уже была готова впиться девочке в горло. Тина схватила крысу за шиворот и, пока та не успела ее укусить, вышвырнула в открытое окно. Откуда и как в закрытую квартиру пробралось это мерзкое животное – неизвестно.
Оправившись от первого шока, Тина оглядела комнату, ища глазами разбудившую ее женщину, но никого не увидела.

Тина многим рассказывала эту чудесную историю спасения дочери: кто-то верит, кто-то скептически усмехается, но она клянётся, что помогла ей сама Богородица. Каждый день Тина начинает с молитвы во славу Божьей Матери с просьбой о помощи своей семье и всем в этом мире.
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Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:11
Вчера, 18:10 by CoverПросмотров: 788Комментарии: 3
+14

Ключевые слова: Дом ребен6ок колыбель женщина крыса

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 19:05
+4
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 1 321
Крысы не впиваются в горло. Обычно от голода они могут укусить за ухо, нос, скулы спящего человека. А вот задушить своим весом ребенка она могла. Женщина из сна была двойником самой Тины или ее дочери, но из будущего. Жаль в рассказе нет подробностей внешнего вида и одежды двойника. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:37
+3
Группа: Посетители
Репутация: (121|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 581
Похоже на чудесную сказку, все: от вскормленного из пипетки пятимесячного младенца до крысы, спокойно давшей себя схватить и выбросить в окно. Может и бывает.
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#3 написал: Выжая квыса
Вчера, 23:28
+4
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 8
Ну, Автор, видимо, не посчитал важным описать ужасные крысиные клыки с палец толщиной, с которых капал яд, и отвратительный, скользкий, кожистый хвост, которым, если уж не удастся впиться в горло, можно всегда задушить бедного положительного героя. И про глаза, горящие потусторонним зеленым светом тоже зря не упомянул. А так все очень жизненно и правдоподобно, да.
Во-первых, крыса в положении "сижу у тебя на груди, собираюсь перегрызть горло нюхаю подбородок" выглядит как пушистый шар с два мужских кулака величиной, а не как воротник. Как воротник из очень-очень искусственного меха выглядит эта чудесная история. Во-вторых, я не могу придумать причины, если это не блокадный Ленинград, за каким лихом дикая крыса, инстинктивно боящаяся людей, полезла в жилую квартиру, да еще в постель к беспокойному младенцу. А, согласитесь, южный Тбилиси 60-десятых на блокадный Ленинград совсем не похож . В третьих - ну, допустим, крысиный ребенок, распираемый любопытством, решил поближе познакомиться с ребенком человечьим... Такое редко, но случается. Но в этом случае мама-Тина - Терминатор, и не простой, а четвертой, улучшенной версии. Иначе пока она открывала бы глаза, крысенка и след бы простыл. Кстати, буде такая возможность, я позвала бы Автора в гости, так сказать, подучить матчасть, и предложила бы ему взять за шиворот самую ленивую, флегматичную, страха не знающую, домашнюю мерзкую крысу. И посмотрела бы, как у него это получится...
Словом, очередная земифобская байка про мерссских крыс, аццких коциков и красноглазых псов. Минус. Или в творческие - там закон не писан...
Зарегистрирован: 4.03.2017
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