Чудесное спасение

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:11

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История эта случилась около 50-ти лет назад в городе Тбилиси, в семье женщины по имени Тина. Участники сего загадочного происшествия до сих пор живы и здоровы, но кто знает – если бы данного чуда (а по-другому назвать нельзя) не произошло, то вполне возможно, маленькая девочка Нанико, дочь Тины, умерла бы страшной смертью.Тина родилась в Тбилиси перед самой войной. Отец её ушёл на фронт в числе первых добровольцев. Вернулся в 1945 году с тяжелым ранением и вскоре скончался. Появилась на свет Тина недоношенной – пятимесячной, и мало кто верил, что она выживет. Но ребенок боролся изо всех сил (мама Тины, уже покойная, рассказывала, как держали малышку в коробочке с ватой и кормили из пипетки первые несколько месяцев). Девочка подросла и вскоре мало чем отличалась от других детей.Послевоенные годы стали для Тины ещё одним испытанием: её мать целый день работала, чтоб прокормить дочь и двух младших сыновей, а Тина, ещё совсем малышка, присматривала за ними дома.Маленькая худенькая девочка выросла, вышла замуж. Только вот не сложилось у неё личное счастье – муж покинул Тину, оставив с новорожденной дочерью – Наной. Младшие братья помогали женщине как могли, но сами пока были недостаточно взрослыми, чтоб прокормить и себя, и сестру с малышкой. И Тина также, как и когда-то её мать, вынуждена была практически весь день проводить на работе.Нана, вторая героиня данной истории, росла здоровой, но очень беспокойной девочкой – плохо спала, часто плакала. Знакомый Тины, мастер на все руки, сделал для Наны колыбельку, которая качалась от моторчика. Это было настоящее спасение для Тины, которая просто падала с ног от усталости, когда приходила с работы.…Тот день Тина помнит до сих пор ясно и чётко, несмотря на то, что прошел уже не один десяток лет. Она пришла с работы страшно усталая, отпустила домой маму, помогавшую ей присматривать за Нанико, покормила дочку и уложила в колыбель. Зажужжал моторчик, колыбелька начала тихонько качаться, девочка заснула. Тина поужинала, выключила колыбель и легла рядом на кровать. Заснула девушка – как в тёмный омут провалилась.Прошло около 2-х часов, когда Тина открыла глаза, поняв, что кто-то настойчиво ее тормошит. Перед ней стояла женщина, и стояла она так близко, что девушка могла рассмотреть каждую складку одежды. Женщина теребила Тину за руку и что-то говорила.– Вставай! Вставай же! Нана! – наконец разобрала девушка слова незнакомки.При имени дочери Тина вскочила с кровати и кинулась к колыбели. Она увидела, что Нана беззаботно спит. Вот только что это за меховой воротник на ее шее? В следующий момент, стряхнув остатки сна, девушка поняла, что на груди ее дочери устроилась огромная мерзкая крыса, которая уже была готова впиться девочке в горло. Тина схватила крысу за шиворот и, пока та не успела ее укусить, вышвырнула в открытое окно. Откуда и как в закрытую квартиру пробралось это мерзкое животное – неизвестно.Оправившись от первого шока, Тина оглядела комнату, ища глазами разбудившую ее женщину, но никого не увидела.Тина многим рассказывала эту чудесную историю спасения дочери: кто-то верит, кто-то скептически усмехается, но она клянётся, что помогла ей сама Богородица. Каждый день Тина начинает с молитвы во славу Божьей Матери с просьбой о помощи своей семье и всем в этом мире.

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