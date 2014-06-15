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Истории из жизни

Деревенские истории. Расплата за грех

В давние времена, в дореволюционное время, еще до отмены крепостного права наше село и окрестные деревни принадлежали состоятельной дворянской семье. Старый барин был любим крестьянами: не драл без повинностей, в солдаты не отдавал, в самодурстве замечен не был. У старого барина, назовем его Иваном Ивановичем, было три красавца-сына. С одним вы уже знакомы, это он в прошлой деревенской истории любил с крепостными девками гулять. А второй сын, Пётр, или Пьер, как любили тогда называть на французский манер, делал блестящую военную карьеру, жил в столице. Любимец женщин, балагур и весельчак, он был храним судьбой от всех бед. Казалось, что вся жизнь будет полна радости и счастья.

Пришло время остепениться и вступить в брак, и Петр стал присматриваться к барышням. Выбирал он хладнокровно, руководствуясь только трезвым расчетом: невеста должна была быть из хорошей семьи и с хорошим приданым. И вот, на одном из балов он повстречал красавицу Веру, племянницу и воспитанницу состоятельного графа N. Барышня была хороша собой, остроумна и обворожительна, не стоит и удивляться, что Петр испытал влюбленность и стал искать встреч с ней. На одном из балов его представили самому графу, и он получил возможность навещать семью графа, сопровождать их на прогулках.

Признавшись в чувствах, Петр получил и согласие красавицы, и согласие ее опекуна. Более того, приданое было просто сказочным!

Начались предсвадебные хлопоты, в предвкушении от грядущего счастья кружилась голова. Граф N не жалел денег и обещал устроить самое пышное торжество, пригласив самых высокопоставленных гостей. Обещал он и протекцию по службе Петру.

Фортуна – дама капризная, до свадьбы оставалось менее недели, когда к Петру зашел его старый товарищ. Вино, ужин, приятели разговорились.

Владимир, товарищ Петра, выпив больше обычного, сказал:
— Ты – настоящий счастливчик, Пьер, скоро твоя свадьба. Я ведь сомневался, что дойдет до нее, но раз уж ты так влюблен…
— Почему же сомневался? Или думал, что старый граф не отдаст за меня Веру? Да, я небогат, но ведь меня ждет карьера, повышения по службе! Да и стал бы он мешать счастью своей любимой воспитанницы?!
— Не сомневаюсь, что ты сильно влюблен, друг, раз уж ты готов связать свою судьбу с девушкой, несмотря на слухи…
— Какие еще слухи?
— Как? Ты не знал? Впрочем, это и не важно, вы с Верой влюблены, венчание уже скоро ...
— Нет, говори!
— Да это просто слухи, сплетни… Но еще пару лет назад весь Петербург (хотя, откуда тебе знать, ты же служил тогда далеко от столицы) говорил о том, что старый граф N…слúшком любит свою племянницу. Говорили, что их покои находятся рядом, что их отношения носят… скандальный... характер. Тогда к Вере посватались сразу трое. И знаешь кто? Не чета тебе, аристократы, из лучших семей Петербурга. Но граф отказал всем. Потом уже пошел этот слух. Верить или нет, твое право…
— Гнусная ложь! Клевета! Я вызвал бы тебя на дуэль, не будь ты моим другом!
— Пьер, я готов хоть завтра на рассвете. Забудь ты про эти сплетни, женись и будь счастлив!

Друзья попрощались, но сон не шел к Петру. Просидев до рассвета не сомкнув глаз, он поехал в дом к командиру своего полка. Принеся извинения за ранний визит, он поведал полковнику S о своих подозрениях. Уважая S как родного отца, Петр спросил, известно ли ему что-то о слухах.

Увы, ответ полковника подтвердил слова Владимира. Действительно, пару лет назад весь Петербург был очарован юной графиней Верой. К ней сватался юный князь A, и ему отказали. Посватался и заслуженный военный в чинах, получил отказ. Никто не понимал, почему граф N отказывает столь достойным претендентам.

И вот в один из вечером, за игрой на бильярде молодой подпоручик, который был дальним родственником графа и какое-то время гостил у него, выпил лишнего. С развязными интонациями он сказал, как лично видел, как Вера каждое утро выходила из спальни опекуна. Слух моментально разнесся по столице. Граф был вынужден уехать. И только спустя год он вернулся. Теперь он сам привечал потенциальных женихов, сулил щедрое приданое, но желающих не было. Потом слух немного забылся, на смену ему пришли новые скандальные истории. Тут и появился влюбленный Петр, потерявший голову от любви.

И хотя полковник уверял Петра, что слухи могут быть обычной грязной сплетней, тот покинул особняк в печали.

Но свадьба состоялась, жених решил не доверять словам и слухам. Сразу после пышной свадьбы молодые уехали в родное имение жениха, так как заболела серьезно матушка Петра. К тому же Петр вышел в отставку и планировал жить в имении.

Брачная ночь прошла уже в родных стенах. На утро после этого события молодой муж был печален и бледен. Скандальные слухи оказались правдой, и его нежное чувство, трепетная любовь и нежность сменились гневом и презрением. Он, наследный дворянин, женился на гулящей девке! Слезы, раскаянье и объяснения жены не дали ничего. Ее слова о том, что у нее не было выбора и что она сама себя презирает, не возымели силы. Петр не общался с женой и, живя с ней в одном доме, стал жить как холостяк: дружеские пирушки с друзьями, поездки в мужской компании «к актрисам» и т.д.

Где же мистика? А мистика началась уже позже. Графиня Вера не выдержала унижения покинутой жены и повесилась ночью в саду. Приехавший доктор увидел уже остывшее тело. Мертва была и графиня, и ее нерожденный ребенок. Сначала Петр и не тосковал особенно, но затем и слуги, и графская семья стали видеть призрака женщины, которая ходила по дому и саду и плакала.

Затем видели и какое-то существо, которое прозвали нерожденным ребенком. Существо это, в отличие от призрака женщины, приносило вред. Стоило его увидеть, как случалось несчастье: то коровы околеют, то пропадет урожай, то покойник в доме. Говорят, что выглядело это нечто как маленький-маленький человечек с лицом младенца, сморщенный, но при этом с лицом перекошенным нечеловеческой ненавистью. За пять лет умерли и родители Петра, и его две совсем юные сестры, сменились почти все слуги. Проводили и молебен, но без результата. Сам же Петр не видел ни призрака, ни существа. И только спустя 5 лет с момента смерти жены он увидел ночью существо. Весь дом проснулся от его криков полных ужаса! Бледный, с трясущимися руками, он кричал и стрелял в темный угол.

На утро он заказал молебен за упокой души жены, сходил на ее могилу, долго плакал и просил прощения. А вечером его нашли мертвым на скамейке недалеко от места смерти жены. Молодой и здоровый человек умер от разрыва сердца.

После его похорон явления существа прекратились, а вот призрак графини так и ходит до сих пор. Правда или нет, я не знаю, но жители деревни говорят, что так все и было!

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41 by GeogirlПросмотров: 197Комментарии: 5
+5

Ключевые слова: Блуд барин грех призрак самоубийца существо дворяне странная смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: kapamelka2000
Сегодня, 15:44
0
Группа: Редакторы
Репутация: (429|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 120
Убрала из названия: «Деревенские истории 3. Расплата за грех» цифру "3", чтобы не смущать читателей (истории с названием «Деревенские истории 2» в профиле не нашла).
Зарегистрирован: 15.06.2014
  
#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 16:17
+1
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Комментариев: 1 015
История шикарная. Плюс безусловный.
Про страшное существо со сморщенным личиком, карму и падение современных нравов расскажут другие специалисты. А я всё о нестыкующихся мелочах.

Сразу после пышной свадьбы молодые уехали в родное имение жениха, так как заболела серьезно матушка Петра. К тому же Петр вышел в отставку и планировал жить в имении.
Брачная ночь прошла уже в родных стенах.

Т.е., свадебку (а свадьба - не утренник, гуляют иной раз и до утра) отгуляли в городе, затем на лимузине по автостраде 110 км/ч (Сапсаном, бизнес-авиарейсом, нужное подчеркнуть) за час-полтора от ресторана на ближнюю дачу подскочили? Так сказать, для проверки факта непорочности молодой?
Или гужевым ходом медленно и нудно, но опять прям от ресторана (усадьбы графа?) без заезда домой за дорожными сундуками, в ночи в имение жениха двинули? А брачную ночь и отложить можно. На недельку.

Какая-то свадьба на колёсах?

Концы с концами бы сошлись, если бы свадьбу делали прям в имении жениха. Но по тексту прямо указано - не там.

Короче, вопрос: где свадебную ночь коротали в непорочности?

Однако, историю это не портит.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:30
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Какая печальная легенда, нечего было жениться если грызли сомнения, или расспросить Веру до свадьбы. Самые леденящие кровь рассказы для меня это про утбурдов. Плюс

Цитата: az.ecmb
Короче, вопрос: где свадебную ночь коротали в непорочности?

Ну может там кое-что совпало по времени и они ее отложили) мало ли что может быть: голова болела, устала, расчувствовалась и требовались нюхательные соли)) много чего м.б. Вот и оказались уже в имении собственно.
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: Ju-Lia
Сегодня, 16:39
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Игоша это был, нерожденный младенец. (Привет из Ведьмака smile )
Зарегистрирован: 18.04.2016
#5 написал: az.ecmb
Сегодня, 16:53
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Цитата: Tigger power
если грызли сомнения, или расспросить Веру до свадьбы

С современных позиций согласен. А тогда за такой вопрос можно было не просто канделябром по фейсу отхватить, но и на дуэль пригласительный билет от какого-нить заступника получить. 489

Мда... Голова болит, соли там или спайсы... Но, крэп, где всё это время были?
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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