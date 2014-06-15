Деревенские истории. Расплата за грех

Новость отредактировал kapamelka2000 - Сегодня, 15:41

Geogirl Просмотров: 197 Комментарии: 5 +5 Сегодня, 15:41 by

В давние времена, в дореволюционное время, еще до отмены крепостного права наше село и окрестные деревни принадлежали состоятельной дворянской семье. Старый барин был любим крестьянами: не драл без повинностей, в солдаты не отдавал, в самодурстве замечен не был. У старого барина, назовем его Иваном Ивановичем, было три красавца-сына. С одним вы уже знакомы, это он в прошлой деревенской истории любил с крепостными девками гулять. А второй сын, Пётр, или Пьер, как любили тогда называть на французский манер, делал блестящую военную карьеру, жил в столице. Любимец женщин, балагур и весельчак, он был храним судьбой от всех бед. Казалось, что вся жизнь будет полна радости и счастья.Пришло время остепениться и вступить в брак, и Петр стал присматриваться к барышням. Выбирал он хладнокровно, руководствуясь только трезвым расчетом: невеста должна была быть из хорошей семьи и с хорошим приданым. И вот, на одном из балов он повстречал красавицу Веру, племянницу и воспитанницу состоятельного графа N. Барышня была хороша собой, остроумна и обворожительна, не стоит и удивляться, что Петр испытал влюбленность и стал искать встреч с ней. На одном из балов его представили самому графу, и он получил возможность навещать семью графа, сопровождать их на прогулках.Признавшись в чувствах, Петр получил и согласие красавицы, и согласие ее опекуна. Более того, приданое было просто сказочным!Начались предсвадебные хлопоты, в предвкушении от грядущего счастья кружилась голова. Граф N не жалел денег и обещал устроить самое пышное торжество, пригласив самых высокопоставленных гостей. Обещал он и протекцию по службе Петру.Фортуна – дама капризная, до свадьбы оставалось менее недели, когда к Петру зашел его старый товарищ. Вино, ужин, приятели разговорились.Владимир, товарищ Петра, выпив больше обычного, сказал:— Ты – настоящий счастливчик, Пьер, скоро твоя свадьба. Я ведь сомневался, что дойдет до нее, но раз уж ты так влюблен…— Почему же сомневался? Или думал, что старый граф не отдаст за меня Веру? Да, я небогат, но ведь меня ждет карьера, повышения по службе! Да и стал бы он мешать счастью своей любимой воспитанницы?!— Не сомневаюсь, что ты сильно влюблен, друг, раз уж ты готов связать свою судьбу с девушкой, несмотря на слухи…— Какие еще слухи?— Как? Ты не знал? Впрочем, это и не важно, вы с Верой влюблены, венчание уже скоро ...— Нет, говори!— Да это просто слухи, сплетни… Но еще пару лет назад весь Петербург (хотя, откуда тебе знать, ты же служил тогда далеко от столицы) говорил о том, что старый граф N…слúшком любит свою племянницу. Говорили, что их покои находятся рядом, что их отношения носят… скандальный... характер. Тогда к Вере посватались сразу трое. И знаешь кто? Не чета тебе, аристократы, из лучших семей Петербурга. Но граф отказал всем. Потом уже пошел этот слух. Верить или нет, твое право…— Гнусная ложь! Клевета! Я вызвал бы тебя на дуэль, не будь ты моим другом!— Пьер, я готов хоть завтра на рассвете. Забудь ты про эти сплетни, женись и будь счастлив!Друзья попрощались, но сон не шел к Петру. Просидев до рассвета не сомкнув глаз, он поехал в дом к командиру своего полка. Принеся извинения за ранний визит, он поведал полковнику S о своих подозрениях. Уважая S как родного отца, Петр спросил, известно ли ему что-то о слухах.Увы, ответ полковника подтвердил слова Владимира. Действительно, пару лет назад весь Петербург был очарован юной графиней Верой. К ней сватался юный князь A, и ему отказали. Посватался и заслуженный военный в чинах, получил отказ. Никто не понимал, почему граф N отказывает столь достойным претендентам.И вот в один из вечером, за игрой на бильярде молодой подпоручик, который был дальним родственником графа и какое-то время гостил у него, выпил лишнего. С развязными интонациями он сказал, как лично видел, как Вера каждое утро выходила из спальни опекуна. Слух моментально разнесся по столице. Граф был вынужден уехать. И только спустя год он вернулся. Теперь он сам привечал потенциальных женихов, сулил щедрое приданое, но желающих не было. Потом слух немного забылся, на смену ему пришли новые скандальные истории. Тут и появился влюбленный Петр, потерявший голову от любви.И хотя полковник уверял Петра, что слухи могут быть обычной грязной сплетней, тот покинул особняк в печали.Но свадьба состоялась, жених решил не доверять словам и слухам. Сразу после пышной свадьбы молодые уехали в родное имение жениха, так как заболела серьезно матушка Петра. К тому же Петр вышел в отставку и планировал жить в имении.Брачная ночь прошла уже в родных стенах. На утро после этого события молодой муж был печален и бледен. Скандальные слухи оказались правдой, и его нежное чувство, трепетная любовь и нежность сменились гневом и презрением. Он, наследный дворянин, женился на гулящей девке! Слезы, раскаянье и объяснения жены не дали ничего. Ее слова о том, что у нее не было выбора и что она сама себя презирает, не возымели силы. Петр не общался с женой и, живя с ней в одном доме, стал жить как холостяк: дружеские пирушки с друзьями, поездки в мужской компании «к актрисам» и т.д.Где же мистика? А мистика началась уже позже. Графиня Вера не выдержала унижения покинутой жены и повесилась ночью в саду. Приехавший доктор увидел уже остывшее тело. Мертва была и графиня, и ее нерожденный ребенок. Сначала Петр и не тосковал особенно, но затем и слуги, и графская семья стали видеть призрака женщины, которая ходила по дому и саду и плакала.Затем видели и какое-то существо, которое прозвали нерожденным ребенком. Существо это, в отличие от призрака женщины, приносило вред. Стоило его увидеть, как случалось несчастье: то коровы околеют, то пропадет урожай, то покойник в доме. Говорят, что выглядело это нечто как маленький-маленький человечек с лицом младенца, сморщенный, но при этом с лицом перекошенным нечеловеческой ненавистью. За пять лет умерли и родители Петра, и его две совсем юные сестры, сменились почти все слуги. Проводили и молебен, но без результата. Сам же Петр не видел ни призрака, ни существа. И только спустя 5 лет с момента смерти жены он увидел ночью существо. Весь дом проснулся от его криков полных ужаса! Бледный, с трясущимися руками, он кричал и стрелял в темный угол.На утро он заказал молебен за упокой души жены, сходил на ее могилу, долго плакал и просил прощения. А вечером его нашли мертвым на скамейке недалеко от места смерти жены. Молодой и здоровый человек умер от разрыва сердца.После его похорон явления существа прекратились, а вот призрак графини так и ходит до сих пор. Правда или нет, я не знаю, но жители деревни говорят, что так все и было!

Ключевые слова: Блуд барин грех призрак самоубийца существо дворяне странная смерть авторская история

Другие, подобные истории: