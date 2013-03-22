Штирлиц на грани провала

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Зонтик Просмотров: 1 110 Комментарии: 36 +30 Вчера, 18:29 by

Виталик в школе был обычным лодырем. Не вылезал из двоек, грубил учителям, обижал девочек (особенно мою подругу -отличницу Лену). Но после окончания школы он как-то внезапно остепенился, поступил не абы куда, а на инженерный факультет. Передовиком производства он, правда, не стал, но учился очень хорошо, получал всегда повышенную стипендию.Тут надо отметить особую черту характера Виталика - его скрытность. Даже в школе, когда он был, казалось бы, на виду у всех (двоечников у нас подвергали жесточайшей критике), мы о нем мало что знали. Даже о том, какая у него семья. Вот и в институте он продолжал упорно корчить из себя эдакого Штирлица: вроде с хорошим личным делом, отличник, вежливый, доброжелательный, но как он живет и чем дышит - однокурсники могли только догадываться.Это и сыграло с ним злую шутку. Как известно, у нас не любят таких людей, которые "себе на уме" (это очень точная характеристика Виталика). В его группе назревал конфликт. Кто-то пустил слух, якобы преподаватель одной из дисциплин берет взятки, и без них нечего даже и пытаться сдать предмет. Все студенты из группы Виталика дружно решили скинуться на благое дело - "задобрить препода". Все, кроме самого Виталика.Естественно, в группе был скандал. Виталика обвиняли, что он отделяется от коллектива, что из-за его упрямства может прогореть весь курс. Но он твердо стоял на своем - никаких взяток. К тому же он не верил в то, что указанный педагог способен на такое - он был милейшим пенсионером, влюбленным в сопромат.В этом месте Виталик мне признался, что на самом деле он из бедной семьи. Жил с мамой и бабушкой (отца у него не было). В детстве хулиганил потому, что чувствовал безнаказанность (отца нет, выпороть некому, мама сутками на работе). Но его бабушка оказалась воистину мудрой женщиной, объяснившей ему дальнейшую перспективу его жизни, если он не одумается. Такие беседы проводились регулярно, пока Виталик не понял (это было как раз ближе к выпускному), что так нельзя и надо менять свое отношение к жизни. И из слов бабушки молодой человек вынес главное - надо жить честно, чтобы не было стыдно за свою деятельность и не было страшно за ее последствия. Таких взглядов он и придерживался, уже будучи студентом. Но одногруппники его не поняли.Тогда Виталик решил сам выяснить всю правду. Он понимал, что здорово рискует, но и перспектива стать для товарищей чем-то вроде серого кардинала его также не вдохновляла. Он письменно изложил суть своего дела (на работе данная бумага имела бы название "докладная") и отправился в приемную декана факультета. Ожидая своей очереди, Виталик присел на диван. И тут у него зазвонил мобильный.- Виталя, внучек, приезжай домой скорее! - послышался в трубке голос бабушки.- Что случилось, бабуль? - удивился тот. - Я же в институте, у меня тут дело срочное...- Бросай все свои дела и приезжай, - она была непреклонна.В ее голосе Виталик уловил сильное волнение. Испугавшись, что ей, возможно, стало нехорошо (ведь бабушка уже немолодая), он выскочил из приемной и побежал домой.Открыв ему дверь, бабушка с облегчением вздохнула:- Слава Богу, успел. Виталь, что ты там задумал?- Я? - с невинным видом переспросил он, чувствуя, что краснеет. - А что я задумал-то?- Уж не знаю, что именно ты там задумал, но вот только задремала я после прогулки, а мне отец покойный, прадед твой, снится и говорит: "Просыпайся, Дуня, надо внука спасать, а то наломает дров. Срочно звони ему и зови домой". Так что ты там, дорогой, собрался делать? Опять, что ли, за старое взялся?- Бабуль, ты что, как можно? Наоборот... - и Виталик рассказал бабушке о своем плане, который она ему сорвала.- Это очень странно, конечно, - подвела итог бабушка, - но вот только покойные просто так не снятся. Виталь, наверное, не нужно ничего делать. Ты пока никуда не ходи, возможно, все разъяснится. Но взятки, разумеется, не давай, тут стой твердо. Да и ты знаешь, что лишних денег у нас все равно нет, и так каждую копейку считаем.Недоразумение выяснилось на следующий же день. Оказалось, что слух о взятках был плодом фантазий одногруппников Виталика. Более того, зная характер своего Штирлица, они понимали, что тот поступит именно так - пойдет к декану. Его скрытность и отстраненность раздражали их, ибо коллектив был сплоченным, а Виталик с его принципами очень сильно туда не вписывался. И попади он на прием к декану со своей "докладной", он поимел бы кучу проблем, вплоть до отчисления из института, потому что преподаватель по сопромату был уважаемым человеком, занимался педагогикой почти полвека. И клевета на него грозила бы серьезнейшими последствиями.- С тех пор я стал верить в необъяснимое, - с улыбкой подвел итог Виталик. - Странно, вроде бы - инженер с высшим образованием, а верю в мистику. Но я понимаю, что если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого нет. Моя бабушка всегда смеялась над популярной в советские годы фразой, мол, Гагарин летал в космос, а Бога не видел, значит Бога нет. Она на это отвечала так: "Ну, так мы тоже были в Москве, а президента не видели. Значит, получается, что и президента тоже нет".

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