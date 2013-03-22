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Истории из жизни

Штирлиц на грани провала

Виталик в школе был обычным лодырем. Не вылезал из двоек, грубил учителям, обижал девочек (особенно мою подругу -
отличницу Лену). Но после окончания школы он как-то внезапно остепенился, поступил не абы куда, а на инженерный факультет. Передовиком производства он, правда, не стал, но учился очень хорошо, получал всегда повышенную стипендию.

Тут надо отметить особую черту характера Виталика - его скрытность. Даже в школе, когда он был, казалось бы, на виду у всех (двоечников у нас подвергали жесточайшей критике), мы о нем мало что знали. Даже о том, какая у него семья. Вот и в институте он продолжал упорно корчить из себя эдакого Штирлица: вроде с хорошим личным делом, отличник, вежливый, доброжелательный, но как он живет и чем дышит - однокурсники могли только догадываться.

Это и сыграло с ним злую шутку. Как известно, у нас не любят таких людей, которые "себе на уме" (это очень точная характеристика Виталика). В его группе назревал конфликт. Кто-то пустил слух, якобы преподаватель одной из дисциплин берет взятки, и без них нечего даже и пытаться сдать предмет. Все студенты из группы Виталика дружно решили скинуться на благое дело - "задобрить препода". Все, кроме самого Виталика.

Естественно, в группе был скандал. Виталика обвиняли, что он отделяется от коллектива, что из-за его упрямства может прогореть весь курс. Но он твердо стоял на своем - никаких взяток. К тому же он не верил в то, что указанный педагог способен на такое - он был милейшим пенсионером, влюбленным в сопромат.

В этом месте Виталик мне признался, что на самом деле он из бедной семьи. Жил с мамой и бабушкой (отца у него не было). В детстве хулиганил потому, что чувствовал безнаказанность (отца нет, выпороть некому, мама сутками на работе). Но его бабушка оказалась воистину мудрой женщиной, объяснившей ему дальнейшую перспективу его жизни, если он не одумается. Такие беседы проводились регулярно, пока Виталик не понял (это было как раз ближе к выпускному), что так нельзя и надо менять свое отношение к жизни. И из слов бабушки молодой человек вынес главное - надо жить честно, чтобы не было стыдно за свою деятельность и не было страшно за ее последствия. Таких взглядов он и придерживался, уже будучи студентом. Но одногруппники его не поняли.

Тогда Виталик решил сам выяснить всю правду. Он понимал, что здорово рискует, но и перспектива стать для товарищей чем-то вроде серого кардинала его также не вдохновляла. Он письменно изложил суть своего дела (на работе данная бумага имела бы название "докладная") и отправился в приемную декана факультета. Ожидая своей очереди, Виталик присел на диван. И тут у него зазвонил мобильный.

- Виталя, внучек, приезжай домой скорее! - послышался в трубке голос бабушки.
- Что случилось, бабуль? - удивился тот. - Я же в институте, у меня тут дело срочное...
- Бросай все свои дела и приезжай, - она была непреклонна.
В ее голосе Виталик уловил сильное волнение. Испугавшись, что ей, возможно, стало нехорошо (ведь бабушка уже немолодая), он выскочил из приемной и побежал домой.

Открыв ему дверь, бабушка с облегчением вздохнула:
- Слава Богу, успел. Виталь, что ты там задумал?
- Я? - с невинным видом переспросил он, чувствуя, что краснеет. - А что я задумал-то?
- Уж не знаю, что именно ты там задумал, но вот только задремала я после прогулки, а мне отец покойный, прадед твой, снится и говорит: "Просыпайся, Дуня, надо внука спасать, а то наломает дров. Срочно звони ему и зови домой". Так что ты там, дорогой, собрался делать? Опять, что ли, за старое взялся?
- Бабуль, ты что, как можно? Наоборот... - и Виталик рассказал бабушке о своем плане, который она ему сорвала.
- Это очень странно, конечно, - подвела итог бабушка, - но вот только покойные просто так не снятся. Виталь, наверное, не нужно ничего делать. Ты пока никуда не ходи, возможно, все разъяснится. Но взятки, разумеется, не давай, тут стой твердо. Да и ты знаешь, что лишних денег у нас все равно нет, и так каждую копейку считаем.

Недоразумение выяснилось на следующий же день. Оказалось, что слух о взятках был плодом фантазий одногруппников Виталика. Более того, зная характер своего Штирлица, они понимали, что тот поступит именно так - пойдет к декану. Его скрытность и отстраненность раздражали их, ибо коллектив был сплоченным, а Виталик с его принципами очень сильно туда не вписывался. И попади он на прием к декану со своей "докладной", он поимел бы кучу проблем, вплоть до отчисления из института, потому что преподаватель по сопромату был уважаемым человеком, занимался педагогикой почти полвека. И клевета на него грозила бы серьезнейшими последствиями.

- С тех пор я стал верить в необъяснимое, - с улыбкой подвел итог Виталик. - Странно, вроде бы - инженер с высшим образованием, а верю в мистику. Но я понимаю, что если мы чего-то не знаем, это не значит, что этого нет. Моя бабушка всегда смеялась над популярной в советские годы фразой, мол, Гагарин летал в космос, а Бога не видел, значит Бога нет. Она на это отвечала так: "Ну, так мы тоже были в Москве, а президента не видели. Значит, получается, что и президента тоже нет".

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 18:29
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 18:29 by ЗонтикПросмотров: 1 110Комментарии: 36
+30

Ключевые слова: Одноклассник институт сон прадед помощь свыше авторская история

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Комментарии

#1 написал: Olga-Viculia
Вчера, 18:57
+5
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 263
Очень интересная история!Никогда не могла понять желание стада коллектива знать и выведывать о человеке все!Чел вел себя так,как ведут нормальные европейцы-доброжелательный,вежливый и отстраненный,но колхозников это бесило,вот они и решили его подставить.
Зарегистрирован: 22.03.2013
#2 написал: lulutka2104
Вчера, 19:07
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 30
Прекрасная история и весьма жизненная! Респект бабушке!
Зарегистрирован: 1.08.2015
#3 написал: Green Wind
Вчера, 20:21
+5
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Olga-Viculia
Чел вел себя так,как ведут нормальные европейцы-доброжелательный,вежливый и отстраненный,но колхозников это бесило,вот они и решили его подставить.


Ага, также как и все "нормальные европейцы", стучал, писал доносы, был эгоистом, лицемером, отличался пафосом и высокомерием, не уважал коллектив. Куда уж до "настоящего европейца" обычным российским колхозникам с инженерного факультета.

За историю плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 20:31
+1
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Репутация: (2044|2)
Публикаций: 143
Комментариев: 2 962
Большинство всегда неправо. Виталик умно поступил. Бабуля его выручила! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#5 написал: Green Wind
Вчера, 20:36
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Эвиллс
Большинство всегда неправо. Виталик умно поступил. Бабуля его выручила! +


Конечно умно, также как пионер-герой Павлик Морозов. В честь Виталика надо, наверное, тоже улицу какую-нибудь назвать )) Ну или хотя бы корзину печенья и бочку варенья дать.

корзина печенья и бочка варенья
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#6 написал: Noobito
Вчера, 20:38
+3
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
Хорошо изложена история, да и видно не из пальца высосанная.
Плюс.
Зарегистрирован: 26.08.2017
#7 написал: Olga-Viculia
Вчера, 20:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 263
Цитата: Green Wind
Ага, также как и все "нормальные европейцы", стучал, писал доносы, был эгоистом, лицемером, отличался пафосом и высокомерием, не уважал коллектив. У таких людей обычно никогда нет друзей и их во всех коллективах терпеть не могут. Куда уж до "настоящего европейца" обычным российским колхозникам с инженерного факультета.

Насчет доносов и докладных-согласна,сама терпеть не могу это дело,но от пафоса,высокомерия и вежливой отстраненности еще никто не пострадал.)
А вообще,рада Вас видеть)
Зарегистрирован: 22.03.2013
#8 написал: Green Wind
Вчера, 20:47
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Olga-Viculia
А вообще,рада Вас видеть)


Взаимно love Несмотря на то, что у нас с Вами всегда кардинально разные точки зрения, я Вас уважаю, как оппонента со своим мнением )))
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#9 написал: Эвиллс
Вчера, 21:31
0
Группа: Авторы
Репутация: (2044|2)
Публикаций: 143
Комментариев: 2 962
Цитата: Green Wind
пионер-герой Павлик Морозов.

Там такая война была - если-бы он не предал отца, то отец предал-бы его. У каждого - свои диаметрально противоположные идеи и убеждения были. А если Вас грабить и убивать будут, Вы тоже посчитаете постыдным пожаловаться властям?
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#10 написал: Серебряная пуля
Вчера, 21:35
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1590|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 139
Цитата: Green Wind
Цитата: Olga-Viculia
Чел вел себя так,как ведут нормальные европейцы-доброжелательный,вежливый и отстраненный,но колхозников это бесило,вот они и решили его подставить.


Ага, также как и все "нормальные европейцы", стучал, писал доносы, был эгоистом, лицемером, отличался пафосом и высокомерием, не уважал коллектив. Куда уж до "настоящего европейца" обычным российским колхозникам с инженерного факультета.

За историю плюс.

Лёгок на помине..
Бывает замыкаются, когда отцам не нужны. Чувство страха, что кинут, стыдятся бедности, что осудят. Особенно видя друзей с любящими отцами,и если собственный уже проявил себя выманиванием денег втихую и кидаловом, мы ситуации не знаем. ПЛЮС.
Но доклад он может не на декана, а для очистки от грязных слухов написал.
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#11 написал: Эвиллс
Вчера, 21:37
+2
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Репутация: (2044|2)
Публикаций: 143
Комментариев: 2 962
Цитата: Серебряная пуля
для очистки от грязных слухов написал.

Того-же мнения. Не подлец парнишка был, просто одиночка непонятый многими.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#12 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:40
+1
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Комментариев: 774
Виталик - мудак - стукачок..... Правильно, что его сгноить хотели.... ИМХО.... Такому виталику в 37-м хорошо-бы жилось....

Цитата: Эвиллс
Там такая война была - если-бы он не предал отца, то отец предал его. У каждого - свои диаметрально противоположные идеи и убеждения были. А если Вас грабить и убивать будут, Вы тоже посчитаете постыдным пожаловаться властям?

Случаи разные бывают, когда стоит доносить, а когда и придержаться мнения коллектива(как в сей истории)
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#13 написал: Эвиллс
Вчера, 21:41
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2044|2)
Публикаций: 143
Комментариев: 2 962
Цитата: alex.kuzmenko2017
придержаться мнения коллектива(как в сей истории)

То-есть: поощрять взяткодательство и мошенничество?!
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#14 написал: Баба Клава
Вчера, 21:46
+2
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Репутация: (2137|-2)
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Комментариев: 1 584
Дерьмо собачье ваш Виталик, а не Штирлиц.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
#15 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 21:47
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (997|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 774
Цитата: Эвиллс
Цитата: alex.kuzmenko2017
придержаться мнения коллектива(как в сей истории)

То-есть: поощрять взяткодательство и мошенничество?!

...Увы, мой друг Гораций, такова наша реальность..... Мы же в реальном мире живём, и если не лицемерить, то у нас ВСЕ ТАК живут...... Не?.....
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#16 написал: Green Wind
Вчера, 21:49
+4
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Эвиллс
Там такая война была - если-бы он не предал отца, то отец предал-бы его.


Какая война была в 1932 году? 418 Интересно каким образом отец мог бы предать Павла? Ну чисто теоретически, кому и какой донос мог написать отец Павлика Морозова на своего сына? ))

Цитата: Эвиллс
А если Вас грабить и убивать будут, Вы тоже посчитаете постыдным пожаловаться властям?


Что еще за идиотское сравнение? Защита собственной жизни путем обращения в полицию или ради собственной выгоды накатать ложный донос на преподавателя.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#17 написал: Эвиллс
Вчера, 22:03
+3
Группа: Авторы
Репутация: (2044|2)
Публикаций: 143
Комментариев: 2 962
Цитата: Green Wind
ради собственной выгоды

Наивный он просто. Не выгоду преследовал а думал что за правду и справедливость борется.

Цитата: alex.kuzmenko2017
Мы же в реальном мире живём, и если не лицемерить, то у нас ВСЕ ТАК живут...... Не?...

Никогда и никому из принципа не давала взяток и не буду. Я против коррупции.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#18 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 22:06
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (997|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 774
.... ну вот случай, нашей действительности: жена сдавала на права, теорию сдала, а перед вождением инструктор дал понять, что типа, вождение по городу ни кто не сдаёт,... и цену "вопроса" озвучивает: 15 тыс..... всей группе (32 чел.), тоже самое, как оказалось, объявили....
Попробовала сама.. не сдала (из 32-х двое сдали, или слишком хорошо водят, либо сразу заплатили)....
Заплатила.... Сдала.... Все из группы тоже, кроме одной особы знакомой, которая пожаловаться решила.... Прошло полтора года,..... до сих пор сдаёт)))).....
...СИСТЕМА!!!!,,, и ни куда от неё не деться, ибо не мы её придумали....
...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#19 написал: Green Wind
Вчера, 22:08
0
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Эвиллс
Наивный он просто. Не выгоду преследовал а думал что за правду и справедливость борется.


Серьезно? А чего же он тогда только накануне экзамена решил за "правду и справедливость" побороться? К тому же в тексте конкретно написано, что Виталик прекрасно знал о невиновности препода, но все равно пошел писать на него ложный донос ради зачета.

К тому же он не верил в то, что указанный педагог способен на такое - он был милейшим пенсионером, влюбленным в сопромат.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#20 написал: Эвиллс
Вчера, 22:11
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2044|2)
Публикаций: 143
Комментариев: 2 962
Цитата: Green Wind
прекрасно знал

Не знал он ничего наверняка просто до последнего не верил в продажность профессора. Человеку свойственно ошибаться. Может он впоследствии поверил что профессор - взяточник если весь коллектив был уверен в этом?
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#21 написал: Green Wind
Вчера, 22:21
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Эвиллс
Не знал он ничего наверняка просто до последнего не верил в продажность профессора. Человеку свойственно ошибаться. Может он впоследствии поверил что профессор - взяточник если весь коллектив был уверен в этом?


Так и я о том же. Виталик ничего не знал о коррупции препода и догадывался, что таких фактов не было, но ради собственной выгоды все равно пошел писать донос на препода. И не нужно оправдывать клевету и ложное доносительство якобы благородными мотивами Виталика, которые вдруг ВНЕЗАПНО появилась ровно накануне экзамена. А до экзамен и после экзамена что-то Виталика совершенно не волновала борьба за нравственность в ВУЗе.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#22 написал: Tigger power
Вчера, 22:25
0
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Репутация: (401|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 175
Здесь вообще все шатко и валко, и схема однокурсников распустить слух со ставкой на то, что этот Виталик куда-то там с чем-то пойдет (откуда такая уверенность, мог просто пойти сдать экзамен без взятки) и все это ради изживания одного человека из коллектива?)) да плевать то на него необщительного и замкнутого, отучатся и разлетятся кто куда. И сам Виталий с чем пошел в деканат? с доносом на преподавателя на основании слухов - вот бред же, как этот донос мог бы выглядеть? ну смешно представить в качестве довода слова "я слышал", очень мало логики и в действиях однокурсников и самого ГГ. Опять сочиненная и плохо продуманная история. Минус
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#23 написал: Green Wind
Вчера, 22:32
+2
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Tigger power
Здесь вообще все шатко и валко, и схема однокурсников распустить слух со ставкой на то, что этот Виталик куда-то там с чем-то пойдет (откуда такая уверенность, мог просто пойти сдать экзамен без взятки) и все это ради изживания одного человека из коллектива?)) да плевать то на него необщительного и замкнутого, отучатся и разлетятся кто куда. И сам Виталий с чем пошел в деканат? с доносом на преподавателя на основании слухов - вот бред же, как этот донос мог бы выглядеть? ну смешно представить в качестве довода слова "я слышал", очень мало логики и в действиях однокурсников и самого ГГ. Опять сочиненная и плохо продуманная история. Минус


Согласен, у меня тоже эти моменты не стыкуются в рамках единой логики.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#24 написал: Эвиллс
Вчера, 22:35
+1
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Репутация: (2044|2)
Публикаций: 143
Комментариев: 2 962
Цитата: Tigger power
Опять сочиненная и плохо продуманная история.

Товарищ автор, сочиняйте более правдоподобно, пожалуйста. А бабуле я всё-таки плюсанула. Внука пожалела и предостерегла от ошибки.
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#25 написал: Green Wind
Вчера, 22:39
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Эвиллс
Товарищ автор, сочиняйте более правдоподобно, пожалуйста. А бабуле я всё-таки плюсанула. Внука пожалела и предостерегла от ошибки.


Ну тогда уж покойный прадед спас Виталия, а не бабуля, она сама не в курсе была что там за дела творятся )) Хотя сомневаюсь, что ему было дело до этой мышиной возни.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#26 написал: Эвиллс
Вчера, 22:43
0
Группа: Авторы
Репутация: (2044|2)
Публикаций: 143
Комментариев: 2 962
Цитата: Green Wind
Хотя сомневаюсь, что ему было дело до этой мышиной возни.

Мог и пожалеть правнучка-раздолбая. smile
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#27 написал: Green Wind
Вчера, 22:48
+2
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Цитата: Эвиллс
Мог и пожалеть правнучка-раздолбая.


Теоретически я допускаю, что этот поступок Виталия мог сильно изменить его судьбу, что рушило какие-то планы неких сил насчет него. В связи с чем заинтересованные силы решили изменить ход событий таким вот образом. ))
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#28 написал: Серебряная пуля
Вчера, 22:50
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (1590|-1)
Публикаций: 78
Комментариев: 5 139
Цитата: Green Wind
Цитата: Эвиллс
Наивный он просто. Не выгоду преследовал а думал что за правду и справедливость борется.


Серьезно? А чего же он тогда только накануне экзамена решил за "правду и справедливость" побороться? К тому же в тексте конкретно написано, что Виталик прекрасно знал о невиновности препода, но все равно пошел писать на него ложный донос ради зачета.

К тому же он не верил в то, что указанный педагог способен на такое - он был милейшим пенсионером, влюбленным в сопромат.

А если его папа был такой вот тиранчик домашний:"Любишь коня?"- на бойню отведи.
Нaжрётся и убивать мать. Ты -тварь, ты -выродок и бежало дитё по морозу ища матери заступников, веря или не веря уже не во что, чтобы не прибил.
Власть обманом выпытала всё у дитя перепуганного, и послала домой на смерть.
А потом лицемерно забрала зернишко и похвалила парнишку с ухмылкой, чтобы над отцом поиздеваться- поглумиться.
А пацанёнок может случайно проговорился и не о том где прячет папаша, а что мамка хлебушек пекла.
Мы нихрена не знаем, кроме того, что нам заливали.
Тут удалю, про пап, что детей кидают.)))
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#29 написал: Green Wind
Вчера, 23:16
+1
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 878
Серебряная пуля , ну Виталий то хотел написать ложный донос )) А сыну привет. winked
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#30 написал: az.ecmb
Вчера, 23:30
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1572|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 001
Ну, други, вы развоевались не по-детски laughing
Вымогать мзду за экзамен - это плохо. Еще хуже поборы на дорогах. Но как было бы здорово, если бы "коррупция" на этом заканчивалась.

Гы! Главные коррупционеры - гайцы и преподы! Да, чуть врачей не забыл!
Да полноте! Вообще, законность и справедливость у нас - вещи редко совпадающие.

Вот мне за образование ни разу взятку давать не пришлось, но забавные случаи были. Когда получал второе образование, в первом же семестре на первой же лекции закусился с одной преподшей. Она деспот, а я - хам. Она и пообещала засадить меня на экзамене. А нас, так случилось, в группе сошлось трое одногруппников из первого ВУЗа (ВУЗ первый посерьёзней был). Так мы с одним из нас сели на первую парту и начали преподшу за руку ловить на некорректных математических преобразованиях (предмет был ёмкий на математику, но для нас он был примитивен). Три раза на второй паре её прижучили. В перерыве она сдалась - отловила нас и обьяснилась, типа она знает, что "упрощает", но если она в полный рост даст математику, то те, что сидят за нами к экзамену этого освоить не сумеют. Мы прислушались и перестали её засаживать. А результат был такой - 4 "автомата" досрочно (три наших и ещё чувак толковый нарисовался) и экзамен для остальных.
И только потом мы узнали, что через пару недель на экзамен группа пришла с коллективным подарком. Типа, традиция, а преподша славилась жёсткостью.
И вот теперь думай - взяточница ли она была. Я всё же считаю, что нет. Потому, что несмотря на плохое начало, ей хватило профессиональной справедливости. При этом, как с небольшим запозданием мы узнали, взятки в этом вузе были явлением обычным.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  

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