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Истории из жизни

Стройка

В одном немаленьком городе нашей страны, на одной из строек было разрыто старое кладбище. Обращения в архивы ясно дали понять, что до 1931 года здесь находился погост. Для каких целей надгробия были демонтированы, осталось неизвестным, так как после этого с 30-х годов по наши дни это место представляло собой обычный пустырь в окружении домов, постройки примерно тех лет.

Но и в этот раз усопших никто не собирался перезахоронить. Половину пустыря превратили в котлован, грунт из которого ссыпали на вторую половину вместе с останками.

Экскаваторщик Иван не побоялся сделать из одного из черепов пепельницу. Спустя пару недель его экскаватор опрокинулся вместе с ним в котлован, выпрыгнуть из падающей машины он не успел. Кабиной она упала на свежевбитую сваю.

Спустя пару недель, во время заливки перекрытия подвала, разнорабочий из ближнего зарубежья, неизвестно для каких целей, спустился под заливаемую конструкцию. Как показали следственные мероприятия, в результате надлома одной из стоек произошло обрушение опалубки, вследствие чего гражданин Имомов получил травмы, несовместимые с жизнью. От себя хочу добавить, что при извлечении тела из-под груды балок, бетона, стоек и арматуры сломал ногу один из сотрудников МЧС.

В октябре во время возведения шестого этажа от поражения электрическим током скончался электромонтер Виноградов. Рядом с телом были обнаружены мультиметр, набор отверток и оплавленный гаечный ключ. Рубильник был открыт, но обесточен путем выключения главного автомата на ТП, на автомате имелась табличка "Не включать! Работа на линии".

В этом же месяце при разгрузке длинномера с арматурой вследствие отказа тормозов башенного крана был убит стропальщик Хазиев.

В 2008 году стройку заморозили. На 2017 год работы не возобновлялись.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:28
Сегодня, 09:28 by Евгений ЧПросмотров: 156Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Котлован усопшие ужас страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Сегодня, 10:09
+1
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 87
Да, точно! Знаю я этот город и стройку тоже. Ее закрыли потому, что все погибли и строить было уже некому. Русская версия американского пункта назначения.
В России уйма строек, кругом нарушения тб и гибнут люди, да и города часто росли из поселений рядом с которыми были погосты. Целые районы выросли на местах захоронений, а жизнь идет своим чередом. Вспомнить только известный затопленный городок, Мологу ( могу ошибиться с названием).
Не оценил.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#2 написал: Вареньевна
Сегодня, 10:19
0
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Репутация: (467|0)
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Комментариев: 478
Мало похоже на историю. Просто набор фактов. Все это могло быть на любой стройке.
Творческие истории вам удаются намного лучше.
Зарегистрирован: 4.02.2017
 
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