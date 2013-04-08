Домовой-рокер

Волк1 Просмотров: 257 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 12:49 by

Итак, началось все пару недель назад. Для начала скажу, что я постоянно слушаю русский рок и моя комната полностью соответствует моим музыкальным предпочтениям. У меня и постеры разные с КиШом, ДДТ, Наутилусом и так далее, и разные зарисовки от руки: в красках и карандашами. Иногда ходим с друзьями на концерты, на которые получается попасть, собственно, только поэтому у меня было разных побрякушек валом (сейчас их запас поисчерпался): кольца, браслеты, цепочки и т.д. И вот две недели назад я разгребал вещи на столе. А во время какой-либо работы я люблю музыку слушать, конечно, это рок. После того, как я завершил все свои дела, решил заглянуть в ящик, в котором у меня и лежали все мои рок-атрибуты. Настроение обязывало. В итоге нашел только половину из того, что было. Перерыл я тогда все ящики и весь стол и никаких результатов. Я немного огорчился, все-таки с этими вещичками много хорошего связано, но потом решил, что еще много хорошего впереди, а жизнь и так коротка, нечего ее тратить на огорчения. Потом за бренностью бытия это как-то забылось, но буквально через три дня я нашел одно из потерянных колец. Только нашел я его не в ящиках, не на полках, не под диваном, а нашел я его прямо посередине стола, лежащим перед компьютером. Репу почесав, я вернул его на место в ящик и заметил, что теперь пропало другое кольцо. Я тогда решил не напрягать голову над расследованием пропажи предметов, потому как был очень усталым после работы. Но на следующий день я понял, что не напрягать голову не получится. В доме стали пропадать всякие мелкие предметы вроде чайных ложек, тетрадей и прочих мелочей. Правда, все эти вещи потом возвращались. Но самое интересно началось после того, как родители уехали в Крым. Тут начали пропадать не только мелочи. Например, бляшка от советского военного ремня, подаренные гильзы и автоматные магазины под 5.45, причем из разгрузочного жилета, защитные очки, даже кружки переставлялись с места на место. Я сам дома появлялся нечасто - работа обязывала мотаться по всей Волгоградской области. И когда я возвращался домой, то и замечал все эти странности. Но удивляться не было ни сил, ни времени.И вот, когда у меня было несколько дней выходных, мне показался наш домовой собственной персоны. Уж не знаю, был ли то сон, наваждение от усталости или и в правду хозяин вышел поговорить, но случилось вот что.Проводив вечером мою бабушку до дома, я вернулся к себе и решил немного почитать перед сном. Как это обычно бывает лично у меня, "немного почитать перед сном" затянулось минимум на час. Где-то в двенадцать я лег спать, стоило заснуть, как в бок меня начал кто-то толкать. Удивившись, какой редиске от меня что-то нужно посреди ночи, я проснулся и задал себе вполне логичный вопрос: "А что за редиска тут вообще находится, если дома я один?" Терзаемый подобными вопросами, я повернулся посмотреть на этого редиску и никого не обнаружил. Но сваливать все на усталость и прочее я не спешил, поэтому медленно поднялся на диване, попутно осматривая комнату, и наткнулся на некий клубок, размером приблизительно с крупного кота. Однако у этого клубка имелись ручки, ножки и голова. Я в темноте вижу очень хорошо, но вот это вот я разглядеть толком не смог. Какое-то время мы вот так играли в гляделки. Я смотрю на него, он, по всей видимости, на меня, потом этот клубок мне сказал: "Слушай, пересмотри свои взгляды на жизнь, когда семья приедет обратно, постарайся побольше дома бывать". При этом, когда человечек говорил, он наставительно грозил мне указательным пальцем. И опять-таки, может, это моя фантазия, но мне показалось, что я увидел одно из своих колец на этом указательном пальце, причем кольцо это было впору его носителю, несмотря на довольно пухлый палец.Человечек мне еще что-то сказал, а потом направился к выходу из комнаты и, выходя, обернулся с фразой: "Завтра будешь музыку слушать во время работы, поставь ДДТ". И ушел.Я, не чувствуя никакого страха или малейшего волнения, беззаботно завалился дальше спать, а следующим днем, когда начал уборку в своем жилище, включил именно ДДТ, помня о ночном визите.Не знаю, что именно это было - реалистичный сон уставшего человека или и в правду домовой, но слова, сказанные мне, я принял к сведению. Теперь, когда родители вернулись, я стараюсь все же больше времени проводить с ними, правда, свои жизненные принципы и взгляды я, пока во всяком случае, менять не собираюсь.

Ключевые слова: Домовой рок семья дом работа разговор авторская история

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