Хрономираж

Звезда Эрцгаммы Просмотров: 586 Комментарии: 5 +15 Сегодня, 12:33 by

Дело было в начале 90-ых, решил я заняться водным туризмом на байдарках, и мы с ребятами (было нас трое и еще тренер) решили поехать в рязанскую область, на реке Пра поплавать. Она тихая, порогов нет, самое то для новичков. По реке мы плыли три дня с остановками на ночлег, в конце третьего дня пошёл сильный дождь, и мы решили причалить к берегу и разложить лагерь, остаться дня на два!Ребята раскладывали лагерь, ставили палатку и собирали хворост для костра, я же решил взять байдарку и набрать воды с середины реки, из протоки, так как река цвела, а вода у берега пахла тиной. Сев в байдарку, я поплыл к протоке. И тут поднялся сильный ветер, а так как байдарка из брезента и была рассчитана на троих, то ее надуло ветром, как парус, и как бы я ни пытался ее притормозить и направить к берегу, у меня ничего не получалось. Ее тянуло по руслу.Минут через 15 ветер стих, и я поплыл к берегу. Затащив кое-как байдарку на сушу, я решил осмотреться. Уже темнело, по реке шёл туман. Я решил идти по берегу к тому месту, где мы остановились, но, пройдя метров 50 вдоль берега, понял, что не смогу пройти, так как весь берег был завален деревьями. Недолго думая, я направился немного вглубь леса, чтобы обойти завал. Пройдя вглубь леса метров 200, я увидел забор (вернее то, что от него осталось), заглянув за него, я увидел аллеи со статуями пионеров по бокам. Был небольшой туман, видимость была не очень хорошая. Вдалеке стояли бараки, и мне стало интересно посмотреть, что же это такое. Я перешагнул через дыру в заборе и пошёл по аллее. Мне навстречу шёл парень в пилотке и галстуке (что удивило, так как пионерию распустили уже как 3-4 года). Было очень чисто в аллеях, и я видел вдалеке, как проходило построение пионеров, вот только ощущение было такое, как будто в воду нырнул, в уши вода попала, а еще, что вокруг меня был воздух, как желе, густой.Побродив по лагерю и посмотрев на памятники салютующим пионерам с горнами, я решил идти обратно к байдарке, так как начал накрапывать дождь. Я уже думал, как бы эти пионеры не спионерили байдарку. Придя на место, я увидел, что около байдарки стоят мои ребята и тренер. Получив нагоняй, мы поплыли к лагерю. С утра мы все решили пойти и посмотреть, что за лагерь такой, может, где поблизости будет магазин, чтобы прикупиться. Когда мы пришли к лагерю и заглянули туда, ребята меня чуть не побили, так как лагерь был заброшен, памятники разбиты, в домах выбиты стекла, а внутри все было разграблено. Видно было, что здесь уже давно никто не отдыхал и уж точно вчера не было никакого построения. В то, что я видел накануне, мне не поверили, да я и сам с трудом в это верил, но ведь были же и пионеры, и дома, и памятники!

Ключевые слова: Лагерь пионеры река авторская история

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