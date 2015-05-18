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Истории из жизни

Бессонная ночь

История случилась со мной около 7-9 лет назад. Вероятно, это просто игра разума, но на тот период происходящие события меня серьёзно обеспокоили.
Банальный вечер моего детства. Мой возраст - начальная школа (1-3 класс). Родители желают мне спокойной ночи и выключают свет. Особой сонливости я не чувствовал. По этой самой причине я не мог нормально уснуть.
Я открыл глаза. Всё так же было темно, но с помощью лунного света я видел свою комнату. Родители уже уснули, как мне казалось. Решил я так по одной лишь причине: телевизор из их спальни не издавал ни малейшего шума. Сплошная тишина. Моё внимание переключилось с двери на письменный стол. На столе я смог разглядеть свою тетрадь (по какому школьному предмету - не помню). Ничего примечательного. Но в скором времени я обнаружил, что листы тетради переворачиваются. Тетрадь совершает работу без какой-либо влияющей силы. Моя реакция была такой: я спрятался под одеяло. Через некоторый период времени я вылез из своей "зоны безопасности". Тетрадь лежала неподвижно. "Приснилось? Но сильно реалистично это было!"- крутились мысли. Мой взор упал на пианино, и ещё одна волна страха наполнила моё сознание: клавиши музыкального инструмента нажимались самовольно, но никакого звука не издавали. И снова я в своей "зоне безопасности". Я ждал, когда всё прекратится. Но в скором времени я ощутил, как кто-то или что-то тыкает меня в спину через матрас. Мои нервные клетки еле-еле сдерживались, на глазах начинали выступать слёзы. "Что теперь со мной будет?" - задавался вопросом мой разум. Попытки затронуть мою спину прекратились спонтанно. Я не знал, чего мне осталось ожидать. Я решился высунуть голову из-под одеяла. Было спокойно. В окне виднелись красные лучи раннего солнца. Я понял, что это конец кошмарам.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 05:22
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 05:22 by SanyaPesПросмотров: 184Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Темнота тетрадь листы пианино некто авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 06:28
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Ночь не была бессонной явно. Иначе нажатие клавиш сопровождалось бы звуком. Это был сон
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#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:14
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Мне очень понравились переворачивающиеся листы тетради, прямо представил вживую. Плюсанул только за тетрадь. Удивительная ситуация.
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