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Истории из жизни

Переписка с самой собой в социальных сетях

Всегда относила себя к агностикам. У меня нет доказательств существования потусторонних сил, но верить в оные порой хочется. Как было у Высоцкого: "... что мы, отдав концы, не умираем насовсем".

Вспомнился один случай, произошедший лет восемь-девять назад, который возможно отнести к мистическим... или это просто совпадение. "Я сам обманываться рад", как говорится.

Как-то в социальной сети мне скинули ссылку на фейковую страницу от моего имени, точнее, от псевдонима, которым я подписываю рассказы и статьи с незапамятных времен. С одной стороны, лестно, учитывая, что я не входила в список популярных в сетях девушек. Значит, что-то во мне есть. С другой стороны, и неприятно тоже. Мало ли, чем там промышляет фейк, прикрывшись моей фоткой.

В общем, решили мы с подругой Оксаной с ее аккаунта написать "Элле". Начали с нейтрального: "Привет, как дела?"
- Оксанка, сколько лет, сколько зим! Не ожидала, что ты напишешь, - не замедлил с ответом фейк.

Мы с подругой переглянулись...

- Вспомнила вот о тебе, - включились в игру мы с Оксаной. - Как ты?
- Пока всё там же, в Москве, в той же компании работаю.

Мы с Оксанкой еще раз переглянулись. На тот момент я только собиралась переезжать в столицу.

- Замуж не вышла еще? - поинтересовалась подруга.
- У нас с Пашей свадьба в августе.

Конечно, это не совсем точная переписка - я уже не помню дословно. До того, как поделиться информацией о свадьбе, фейк переписывался с Оксаной еще о чем-то.

- А помнишь, как мы с ребятами в лесу заблудились? - спросила подруга.

Такого никогда не случалось. Нам показалось забавным почитать, как фейк радостно подтвердит, что помнит о событиях.

- В каком лесу, ты о чем? - удивилась "Элла" и перестала отвечать.

Позже хотела написать фейку все, что думаю, но потом, открыв ту страницу, увидела, что человек изменил имя и фотка на аватарке была уже не моя, и успокоилась.

И не вспомнила бы я о том случае, если бы не Оксанка. Мы прекратили общаться года четыре назад - жизнь развела. Она вдруг вспомнила обо мне и написала. Мы поболтали по переписке о всякой ерунде, как в старые-добрые времена.

- Слушай, так что, ты за своего Пашу в августе вышла замуж? - вопросила бывшая подруга и напомнила о той истории с фейком.

Да, моего мужа зовут Павел, мы поженились в августе.

Я не настолько наивна, чтобы думать, будто восемь лет назад мы общались с "Эллой" из будущего (да и фотки на странице были тех времен, взятые с моей же страницы), которая вдруг пропала. Скорее всего, совпадение.

Тем не менее, история все же занятная.

К тому же, как я вспомнила, "Элла" написала кое-что, касаемое моей профессии, в ответ на вопрос Оксаны. Если верить фейку, одно мое желание сбудется. Хотелось бы! Совпало в случае со свадьбой - пусть и это свершится!

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:36
Вчера, 16:36 by Элла ЖежеллаПросмотров: 686Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Фейк социальные сети странность предсказание будущее авторская история

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Комментарии

#1 написал: Элла Жежелла
Вчера, 17:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 33
Уместно добавить, что тогда, восемь-девять лет назад, со своим будущим мужем я не была знакома, а встречалась с парнем по имени Денис, о чем свидетельствовал статус в соцсетях. Почему фейк назвал имя Паша, если уж решил мной притвориться- вопрос. Может, правда я из будущего))) Ха-ха.
Зарегистрирован: 26.04.2017
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:45
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1656|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 236
Параллельная соцсетевская реальность. Страшно же про будущее услышать
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 17:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 520
Это что-то новенькое. Ну ладно, сотовые телефоны уже освоены всеми и нехами тоже. Так они и в сети проникают. Как страшно жить.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#4 написал: верю-не верю
Вчера, 20:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 135
Загадочная история, прямо предсказание из будущего, что ли? noknow .На совпадение нет, не похоже, мистика, да и только. Это интригует и пугает одновременно. Выходит,что наше будушее кому-то известно за много лет вперед. Плюс, конечно. +
Зарегистрирован: 17.05.2019
#5 написал: Мать_Драконов
Вчера, 21:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 322
Жутковато...
А как же случай в лесу? Сейчас вы его помните ведь, значит это был кто-то другой, не вы из будущего.
Плюс
Зарегистрирован: 1.02.2019
 
#6 написал: Летяга
Вчера, 21:28
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 758
Комментариев: 8 541
История и правда занятная.
Может быть и розыгрыш плюс совпадение, а может и нет. Но в любом случае всё довольно странно.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#7 написал: ZelD
Вчера, 22:48
+1
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 446
Был у меня один случай, не совсем такой, но весьма занятный. Один незнакомый человек в вк стал меня оскорблять и унижать (совершенно необоснованно). Что сделал я? Создал клон его аккаунта в вк, скачал все его фото и выложил на своей странице, вступил во все его группы, добавился ко всем его друзьям (мотивируя тем что забыл пароль от бывшего аккаунта.) А потом... стал везде вести себя так, как он со мной. В итоге его забанили, а меня оставили. sunglasses
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
#8 написал: FromSiberia
Вчера, 23:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (71|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 771
Классная история, люблю все, что напоминает реальность Макса Фрая ++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
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