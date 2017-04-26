Переписка с самой собой в социальных сетях

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:36

Элла Жежелла Просмотров: 686 Комментарии: 8 +13 Вчера, 16:36 by

Всегда относила себя к агностикам. У меня нет доказательств существования потусторонних сил, но верить в оные порой хочется. Как было у Высоцкого: "... что мы, отдав концы, не умираем насовсем".Вспомнился один случай, произошедший лет восемь-девять назад, который возможно отнести к мистическим... или это просто совпадение. "Я сам обманываться рад", как говорится.Как-то в социальной сети мне скинули ссылку на фейковую страницу от моего имени, точнее, от псевдонима, которым я подписываю рассказы и статьи с незапамятных времен. С одной стороны, лестно, учитывая, что я не входила в список популярных в сетях девушек. Значит, что-то во мне есть. С другой стороны, и неприятно тоже. Мало ли, чем там промышляет фейк, прикрывшись моей фоткой.В общем, решили мы с подругой Оксаной с ее аккаунта написать "Элле". Начали с нейтрального: "Привет, как дела?"- Оксанка, сколько лет, сколько зим! Не ожидала, что ты напишешь, - не замедлил с ответом фейк.Мы с подругой переглянулись...- Вспомнила вот о тебе, - включились в игру мы с Оксаной. - Как ты?- Пока всё там же, в Москве, в той же компании работаю.Мы с Оксанкой еще раз переглянулись. На тот момент я только собиралась переезжать в столицу.- Замуж не вышла еще? - поинтересовалась подруга.- У нас с Пашей свадьба в августе.Конечно, это не совсем точная переписка - я уже не помню дословно. До того, как поделиться информацией о свадьбе, фейк переписывался с Оксаной еще о чем-то.- А помнишь, как мы с ребятами в лесу заблудились? - спросила подруга.Такого никогда не случалось. Нам показалось забавным почитать, как фейк радостно подтвердит, что помнит о событиях.- В каком лесу, ты о чем? - удивилась "Элла" и перестала отвечать.Позже хотела написать фейку все, что думаю, но потом, открыв ту страницу, увидела, что человек изменил имя и фотка на аватарке была уже не моя, и успокоилась.И не вспомнила бы я о том случае, если бы не Оксанка. Мы прекратили общаться года четыре назад - жизнь развела. Она вдруг вспомнила обо мне и написала. Мы поболтали по переписке о всякой ерунде, как в старые-добрые времена.- Слушай, так что, ты за своего Пашу в августе вышла замуж? - вопросила бывшая подруга и напомнила о той истории с фейком.Да, моего мужа зовут Павел, мы поженились в августе.Я не настолько наивна, чтобы думать, будто восемь лет назад мы общались с "Эллой" из будущего (да и фотки на странице были тех времен, взятые с моей же страницы), которая вдруг пропала. Скорее всего, совпадение.Тем не менее, история все же занятная.К тому же, как я вспомнила, "Элла" написала кое-что, касаемое моей профессии, в ответ на вопрос Оксаны. Если верить фейку, одно мое желание сбудется. Хотелось бы! Совпало в случае со свадьбой - пусть и это свершится!

Ключевые слова: Фейк социальные сети странность предсказание будущее авторская история

Другие, подобные истории: