Аннора Петрова. Расследование крипипасты

Аннора Петрова. Расследование крипипастыВступление
Бродя по сети, я наткнулся на историю про Аннору Петрову. История зацепила, и я решил начать расследование.
Суть истории вкратце
История написана в виде письма Анноры своей подруге - Бри, которое так и не было отправлено. В письме говорится, что однажды Аннора решила погуглить себя и нашла страницу о себе в Википедии. На странице было написано, что Аннора победит в соревновании, и она победила. Однажды Аннора решила изменить страницу, и тут начался кошмар. После изменения на странице были оскорбления Анноры. Тогда она попросила удалить страницу. После этого на странице появилась информация, что Аннора сирота. Вскоре родители Анноры погибли. Много лет спустя Аннора написала письмо. После последнего просмотра страницы о себе, Аннора была убита.
Перевод этой истории есть на сайте. Прочитать можно здесь:
https://4stor.ru/histori-for-not-life/80975-annora-petrova.html
Полный перевод текста со скриншота можно прочитать здесь:
https://diary.ru/~spektrowski/p198395582_annora.htm
Существуют также по крайней мере две истории, вдохновлённые этой пастой:
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/2r5d8h/do_not_google_yourself/
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/1zv3hq/we_read_an_amazing_pasta_then_did_a_really_stupid/
Расследование
Я прошел по одной из ссылок. Позже я загрузил ссылку в веб-архив. Было установлено, что паста была опубликована в 2011 году.
Перейдя на сайт, я нашел страницу автора в Твиттере. Я написал сообщение автору и спросил его об истории.
Перевод переписки:
Я: Здравствуйте, я занимаюсь исследованием крипипаст, поэтому хочу спросить: вы написали рассказ об Анноре Петровой? Если да, то где фото на странице вики? Заранее прошу прощения, если побеспокоил вас.
Автор: Здравствуйте, я написал рассказ об Анноре. Фотография в Wiki - это селфи с веб-камеры, сделанное моей женой, которое я затем сфотографировал.
Также прошу написать в комментариях, стоит ли публиковать подобное.
Автор пасты - OnePageWonder
Автор расследования - я.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 12:41
Сегодня, 12:41 by СпрашивающийПросмотров: 79Комментарии: 1
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