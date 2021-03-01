Дожить до рассвета

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:22

Причина: Изменен раздел.

St_N Просмотров: 58 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 10:22 by

БЕЛАЯ РОЩАЧетверо друзей Макс, Антон, Аня и Ева давно хотели вместе куда-нибудь поехать и отдохнуть от этих нудных дней, проходящих в колледжах.По предложениям Антона есть не так далеко красивый лес ,где можно прекрасно провести выходные на свежем воздухе вчетвером и на поездку до места уйдёт всего три часа на машине. В пятницу после пар друзья собрав необходимые вещи для отдыха отправились проводить свои выходные.Уже через час езды им пришлось съехать с асфальта на почвенную дорогу ,где связь на телефонах стала появляться только местами и девушкам уже казалось, что не так уж и интересна будет поездка.Уже подъезжая к месту отдыха друзья проезжали деревню потому что дорога вела через неё. Деревня с виду была мрачной ,старой и с очень малым количеством населения. На дорогу вышел старик ,друзья остановились.Дед спросил -Неужели вы держите путь в белую рощу ,ведь эта дорога ведёт именно туда?-Верно. Ответил Антон. -слышал что это очень прекрасный лес с интересными местами.Старик посмотрел на них испуганным взглядом и сказал. -Лучше развернитесь и уезжайте домой пока ещё светло, вы не понимаете куда вы держите путь ,нечего там делать тем более таким молодым людям как вы. Вы даже не понимаете какие секреты скрывает в себе этот таинственный лес, все кто туда отправлялся я не видел ,чтобы они вернулись назад!Друзья только усмехнулись над дедом ,склонив на старческий маразм мол ничего не испортит нам выходные и поехали дальше.Приехав на месте пришлось идти дальше пешком. Лес действительно их удивил ,он был такое светлый и белый. Белая роща была усыпана берёзами ,да такими высокими и красивыми ,что друзья с первых минут нахождения стали делать снимки на память.Немного вечерело и ребята наткнулись на деревянную постройку.-наверное охотничий домик. Здесь и останемся! Сказал Макс.Чем ближе к вечеру ,тем гуще становился туман ,который стал появляться после поселения в охотничьем домике.Друзья накрыли стол ,достали алкоголь и начали свой отдых. Тут же Ане стало не по себе. Ей показалось что сквозь не большой туман среди берёз промелькнуло что-то зелёное, но ребята лиш усмехнулись, сказав просто местные жители животные вот и всё.Стало слегка темнеть ,а друзья не переставали нахваливать это прекрасное, такое светлое, белое место. Туман стал гуще ,было уже не так светло ,но девушки обождали делать снимки и ушли на свою фотосессию, а Антон и Макс остались там и начали разводить костёр ведь скоро стемнеет.Девушки стали смотреть свои фотки ,как вдруг на одной из фоток ещё по прибытию сделанной они увидели не понятный силуэт зеленоватого оттенка ,стоящего между дальных берёз. Они очень напугались и побежали к Антону и Максу. Показав им фотки парни посмеялись мол ну и что ,просто куст наверное. Девушки стали их просить собираться и уезжать отсюда. Но уже было темно и парни согласились уехать утром ,девушки были очень настойчивы.Друзья зашли в дом ,свет им давали только свечи ,но они были уже пьяны и этот мрак не мешал им проводить время дальше. Антон пошёл на улицу и пропал хоть сказал я туда и обратно. Ребят это заволновало ,выйдя из дома они не поверили своим глазам. Лес словно перекрасил свои белый и светлые берёзы в тёмный и мрачный цвет ,небо было затянуто тучами и подул не большой ,но холодный ветерок. В метрах 30 они увидели силуэт человека. Макс крикнул -Антон ты чего там встал? Но не какой реакции от силуэта не было. Макс пошёл к нему говоря - Антон завязывай пошли в дом! Подойдя ближе силуэт растворился на глазах у Макса и он кинулся бежать в дом с криком -Аня ,Ева быстро… Но не успев сказать он упал в сторону словно его кто-то толкнул. Девушки забежали в дом и испуганно смотрели в маленькое окошко ,как вдруг перед окном пронеслось какое-то тёмное, зеленоватое тело. Девушки очень напугались и сели на пол.Макс встал и заметил ,что его рука истекает кровью ,словно её поцарапали когтями. Вдруг он снова увидел силуэт но уже на высоте в метре от земли ,подойдя ближе он увидел ,что это его друг Антон весит подвешенный на петле одной из берёз где делали снимки девушки.Тут же Макс увидел пару тёмных и расплывчатых силуэтов который в быстром темпе стали надвигаться на него, Макс перепуганный бросился в дом. -Что здесь твориться? -испуганно сказала Ева -я не верю в это!Троя друзей сидели на полу боясь даже громко дышать ,они слышали шум за дверью ,не понятные вои ,шаги и словно крик голосом Антона на протяжении нескольки минут ,но Макс видел как он был подвешен на дереве и Антон не мог сейчас кричать.Вдруг дверь открылась ,окно разбилось и словно что-то пронеслось по этой хижине и Макс повернулся к девушкам в крови и с выколотыми глазами и тут же упал на последнем вздохе сказав -Бегите.Девушки бросились бежать из дома в предположенном направлении от куда они пришли. Роща была полна воплей, криков, подвешенные люди висели на берёзах, всюду кровь и только страх давал силы бежать девушкам как можно быстрее. Ева упала и Аня оглянувшись кинулась поднимать её. Мутные силуэты словно бежали на девушек. Ева закричала -беги , Аня беги!Как вдруг по Еве словно тысяча острых лезвий прошло по коже ,она стала громко кричать, Аня развернулась и бежала дальше слышав крики Евы боясь почувствовать всё на себе.Уже немного даже светало Аня оглянулась и ударилась об что-то и упала ,перед ней стояло дерево и голова без глаз Евы ,Аня закричала и один миг как в глазах её стало темно и очень больно словно в них вонзили что-то. Последним что она увидела голову Евы и тёмный силуэт приближавшийся к ней .Вдруг Аня вскочила на парах своего колледжа в поту и полна страха и убежала. Ева после пары подошла к Ане и сказала - ты чего? Что-то случилось? Надеюсь ты же едешь сегодня с нами на выходные ,Антон говорит нашёл хорошее место ,где нам будет классно. Аня на могла произнести ни слова. Выйдя на улицу она достала телефон и увидела ,что там фото как они с друзьями приехали в лес и уже с места где стояла хижина ,но это была пятница и они только собирались туда ехать ,вдруг холодная рука легла ей на плечо ,испуганно повернув голову она увидела старика с той деревни и тихим голосом он произнёс -Ну какие секреты таит в себе белая роща?Лишь дожить до утра и … Не успев договорить он исчез как тут же выбежал Макс и сказал Ане - Ты чего стоишь поехали за твоими вещами и поедем Антон уже будет ждать нас в лесу ,но Аня так и не смогла произнести ни слова ,но в голове представила какие ужасы испытает Антон и что если они снова вернуться туда.НИКТО ЕЩЁ НЕ МОГ РАССКАЗАТЬ О УЖАСЕ БЕЛОЙ РОЩИ!

Ключевые слова: Страх ужас лес призраки авторская история

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