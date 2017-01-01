Однажды на дороге

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 20:45

Сделано_в_СССР Просмотров: 172 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:45 by

История произошла в 2010 году, мы с отцом отправились в Санкт-Петербург на пару дней, посмотреть достопримечательности нашей культурной столицы. Сама я из маленького городка, в котором нет ничего, кроме продуктовых магазинов, численность населения около 30 тысяч.Так вот, мы отправились на своей машине без навигатора, дорога была не ближняя, 12 часов в пути. Вдаваться в подробности пребывания в Питере я не буду. Проведя там пару дней, мы собрались в обратный путь. Выехали днем.Так вот, едем мы с отцом по дороге, и он мне говорит:- Я знаю короткий путь.Ну, думаю, папа всю жизнь по России катается, вплоть до Дальнего Востока, знает что делает.И тут сворачиваем мы на какую-то дорогу, явно уже давно не эксплуатирующуюся. Она была очень узкая, и местами из асфальта пробивалась растительность. Она была не ровной, а как бы зигзагом. В любом случае эта дорога сразу показалась странной. Населенных пунктов на всей этой трассе не было, вообще! Никаких остановок, ничего, и мы в пути не встретили ни одной машины.Так вот, едем мы, ночь, 4 часа. Я смотрю на обочину, а там сверкнуло что то, приближаемся, а там белая кошка. Откуда?! Глухой лес вокруг. Едем дальше, через минуты 3 опять белая кошка. Проехали, я опять под впечатлением. И еще одна! Третья! И еще! Четвертая! Думаю, что за абсурд?!И вот я еду вся под впечатлением, считаю этих кошек, внимательно смотрю на обочину, думаю, откуда они тут, никаких поворотов нет на дороге, никаких домов, ничего, голый лес.Едем, я все на обочины смотрю, и вижу вдали белый силуэт.Явно это человек. Мы приближаемся, я начинаю всматриваться, и меня покрывает холодный пот, сердце начинает бешено стучать, руки трясутся, я теряю дар речи, не могу ни слова вымолить.И я вижу девушку, она стоит в белой рубашке чуть ниже колен, рукава были 3/4, я видела запястья. Она стояла босая, волосы были короткие, волнистые, не черного, но темного цвета. И я видела цвет ее кожи, от страха все мои чувства обострились. Я видела серый цвет ее кожи, очень бледный, я никогда не видела такой бледной кожи. Она стояла боком.По мере того, как мы приближались, она поворачивала на нас свою голову, и я так испугалась, что не хотела видеть ее лица. Я закрыла глаза и начала читать "Отче наш", я минут 20 молчала. Повернулась. посмотрела на заднее сиденье, там никого. Спросила у папы, видел ли он "это"? Он сказал, что ничего не видел.Мне на тот момент было 17 лет, сейчас мне 24, и я до сих пор помню, как она поворачивала голову, ее серую кожу и белую рубашку.

Ключевые слова: Санкт-Петербург обратный путь странная дорога белая кошка белый силуэт

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