Заколдованная Квартира

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:54

Причина: Стилистика автора сохранена.

crew Просмотров: 107 Комментарии: 3 0 Вчера, 23:54 by

[b]Антон не верит в призраков, точнее, не верил. Его бабка постоянно пугала маленьких детей во дворе и самого Антона страшилками про призраков, к чему сам Антон отрицательно относился.Вот Антону 18 лет, его день рождения ровно 31 декабря, а это значит, что его день рождения и Новый Год празднуется одновременно в один и тот же день. Родители к восемнадцатилетию Антона подготовили ему крупненькую сумму денег, а точнее, сумму в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги Антон может потратить куда угодно, но родители настаивают на обучении в автошколе. Сам Антон тоже поддерживает идею родителей и обзванивает друзей, дабы уведомить их о месте встречи, чтобы отпраздновать и Новый Год, и день рождения.Антон специально выделил 10 тысяч рублей из своего подарка от родителей, дабы снять какую-нибудь самую обычную квартирку на период с 31 Декабря по 2 Января. Квартира найдена, друзья уведомлены, осталась закупка провианта и выпивки. Всё это было куплено и вместе с Антоном привезено домой. Разложив продукты по холодильнику, а выпивку по морозилке, Антон разложил стол, подставил к нему стулья и начал ждать друзей.Спустя час ожиданий Антон еще раз прозвонил своих друзей, еще раз сообщил им местонахождение квартиры и усердно начал их дожидаться, постепенно накрывая на стол. Стол накрыт, друзья подъезжают. Стук в дверь. Радостный и полный сил, Антон подбежал к двери и сразу потянулся открывать замок. Открыв замок, Антон распахнул дверь, зажмурил глаза в предвкушении радостных криков и поздравлений друзей, но спустя пару минут было все тихо. Парень открыл глаза и осмотрел подъезд. Пусто. Он ухмыльнулся и вскрикнул: "Ха-ха, хорошая шутка! А теперь выходите!" Тишина. Антон обошел весь подъезд, сверху вниз, даже выбежал на улицу - пусто. Никого нету. Ни друзей, ни соседей, абсолютно никого. Вдруг звонок на телефон. Это друзья. Антон снял трубку и начался не очень продолжительный диалог:Антон: Вы где там? Я вас уже заждался!Друзья: Мы уже возле квартиры, долбим тебе в дверь! Открывай, приколист! В подъезде холодно, е-мае.Антон: В смысле в подъезде? Это вы меня прикалываете!Друзья: Может, квартирой ошиблись, щас еще раз адрес проверим и перезвоним, жди.*Друзья повесили трубку*Побелевший парень подбежал к двери и начал заглядывать в глазок. В подъезде пусто и очень тихо. Резко из кухни раздался непонятный и тихий скрип, а после в зале что-то упало. Антон быстро накинул куртку, надел ботинки и резво выбежал из квартиры. Быстро спускаясь по ступенькам, парень поскользнулся на одной из них и полетел кубарем вниз. Очнулся Антон уже в палате. Возле него были мать, отец и пара друзей. Мать держала руку Антона, а отец нависал над ним, словно коршун над трупом. Пробежавшись по палате глазами, Антон начал вести диалог с родителями:Антон: М-мама... Что случилось? Почему я в палате? Какое сейчас число?Мама: Сейчас 5 Января, ты был в коме. Доктора, прибывшие на место, где ты лежал в тот день, сказали, что у тебя был микро-инсульт, который мог перерасти в инсульт, а после и инфаркт. Как тебя так угораздило?Антон: *Молчание*Антон: А друзья? Друзья что? Где они тогда были и где меня нашли?Мама: Твои друзья прибыли на тот адрес, который ты им передал. Они долбились в квартиру, и сомнений у них не было, GPS-Навигатор показывал верное местоположение этого дома и квартиры. А нашли тебя возле двери в подвал, во все том же доме. К слову, твои друзья не видели тебя, когда спускались вниз и когда поднимались обратно. Через них ты никак бы не смог пробежать незамеченным.Антон: А что с квартирой?..Мама: В квартире все было перевернуто вверх дном, и твои друзья, кстати, ничего не слышали. Ни единого шороха или звука падения стола в квартире.Антон закрыл глаза, потом обратно их открыл и посмотрел на маму, произнеся:Антон: А когда меня выпишут?Мама: Когда здоровье станет лучше. Ты очнулся и это хорошо! Еще пару деньков, и ты будешь дома, я обещаю.Антон закрыл глаза и, спустя пару минут, заснул. 31 Декабря, 2019 года запомнилось Антону навсегда. Он так и не понял, как потерял сознание, и почему его друзья стучали совершенно не в ту квартиру. Наверное, он это никогда не узнает.

Ключевые слова: Квартира подъезд праздник авторская история

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